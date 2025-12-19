カリモク家具、ミラノデザインウィーク発の企画から杖の製品化プロジェクトを始動

カリモク家具株式会社

カリモク家具株式会社（本社：愛知県知多郡東浦町、取締役社長：加藤正俊、以下「当社」）は、ミラノを拠点に活躍するデザイナー武内経至氏がデザインを手掛けた木製杖「UP」を、2025年12月24日(水) よりECサイト「Karimoku Commons Shop」にて販売開始します。

今回の製品化のきっかけは、2024年4月にミラノデザインウィークで開催された武内経至氏キュレーションによる展覧会「walking sticks & canes」への当社の協賛に遡ります 。医療技術などの発展により急速に長寿命化、高齢化が進む現代社会において、“高齢者が持つもの”というイメージがより強くなりつつある「杖」 。武内氏は、杖が単に歩行を補助するためだけの道具ではなく、「自分らしさを表現し日々を前向きに過ごすためのポジティブな道具として、その認識を広げていきたい」という考えを持っていました。「木の家具作りを通じて日々の暮らしをより豊かなものにしていく」ことを目指す当社は、この武内氏の考えと、「より前向きな気持ちになれる、尊厳を取り戻すことができるような美しい杖」というコンセプトに強く共感。展覧会での協賛・製作サポートを経て、この度、その哲学を形にする製品化プロジェクトが本格始動しました。プロジェクト第一弾となる「UP」は、発案者である武内氏自身がデザインを手掛けた杖です。「UP」は、現在「walking sticks & canes」の最初の開催地であるTriennale Milanoにコレクションとして収蔵されており、2025年の国際展にも出品されました。当社の持つ木工技術と、長年培ってきた「ハイテク&ハイタッチ」の製造コンセプトを活かし、手に馴染み、木質感にこだわった上質な製品として完成しました。

今後も当社は、「木とつくる幸せな暮らし」というグループミッションのもと、家具という枠組みにとらわれず、木を生かした暮らしにまつわる様々なプロダクトの開発に取り組んでまいります。

・製品情報

製品名：UP

デザイン：武内経至

塗装色：Red

主材：ナラ

サイズ：W130 D28 H800 (mm)

W130 D28 H850 (mm)

W130 D28 H900 (mm)

価格：49,500円(税込)

販売サイト：Karimoku Commons Shop

「UP」のアイコン的存在であるペーパーコードが巻かれた持ち手は、デザインのアクセントであるだけでなく、座った状態から立ち上がる際に体重を預けられるグリップとして機能します。また、下部に向けて徐々に径が太くなるように設計されているため、持ち手を握った際に手がずり落ちにくい仕様になっています。家具同様に、当社の木材への知見、木工技術を駆使して丁寧に製造しているため、安心してご使用いただけます。サイズは、様々な体格の方にフィットするよう３サイズを展開。カラーは武内氏が拠点とするイタリアを意識した鮮やかな「Red」となっております。

「UP」販売ページはこちら :https://commons-shop.karimoku.com/products/upこちらのURLは12月24日(水) 正午より有効となります。

・企画展「walking sticks & canes」

武内氏が企画・キュレーションをし、当社がスポンサードを行った企画展「walking sticks & canes」。ミラノデザインウィーク 2024にてTriennale Milanoで開催された同展には、セシリエ・マンツやジャスパー・モリソンなど国際的に活躍する18名のデザイナーが集結し、各々が自由な発想のもとにデザインした杖が展示され、当社は武内氏がデザインした「UP」を含む6本の杖を製作しました。同展は国際的に高く評価され、東京・西麻布のKarimoku Commos Tokyoを初回の巡回として世界各地で開催され、今後の計画も続いています。

開催歴

2024. 4 Triennale Milano（Italy）

2024. 10 Karimoku Commons Tokyo（Japan）

2025. 2 EMECOHOUSE（U.S.A）

2025. 10 Millerknoll Archive (U.S.A)

2025. 11 Millerknoll NYC Gallery (U.S.A)

※2026年にニュージーランドでも開催を予定

武内経至

1977年、福岡県出身。15歳からニュージーランドで過ごし現地で高校を卒業後、プロダクトデザインの学士号を取得。その後日本に帰国し、NAOTO FUKASAWA DESIGNに所属。2012年ミラノへ移住、 2015年には自身のデザインオフィスを設立。 翌年にはエル・デコ インターナショナル デザイン アワード日本版の「ヤング・ジャパニーズ・デザイン・タレント賞」を受賞。2024年にはカリモク家具のスポンサードのもと、総勢18名のデザイナーによる杖の展示「walking sticks & canes」を企画。同展はミラノデザインウィーク2024にて国際的に高く評価され、現在も世界各国で巡回展を開催中。

武内は現在の活動拠点となっているイタリアやニュージーランドの他にも、フランスの大学に留学していた事もあり、彼のデザインに対する考え方も、自然と多文化的な要素が反映されている。多様な角度から物事を見ることができる独自のデザインアプローチは、物事の本質を重要視し、最もシンプルで、且つ人間的な方法で製品の新しいあり方を提案する。さらに彼のデザインは、私たちの日常生活とものとの間を自然に繋ぎ、生活の中に対話を生み出す。武内のデザインに対する考え方は分野の壁を越え、世界のさまざまなブランドから高く評価されている。

Web : http://www.keijitakeuchi.com

Instagram : @keiji__takeuchi(https://www.instagram.com/keiji__takeuchi/)

カリモク家具が今まで大切にしてきた「木とつくる幸せな暮らし」を、家具だけでなく、香りやBGM、スタイリングへと派生させ、2021年2月のオープンより皆様へ提案し続けてきた「Karimoku Commons」。現在では、東京と京都にショースペースとして展開しています。Karimoku Commons を創り上げる過程で、私たちは家具がスタイリングと共に飾られていくこと、空間が整えられていく様相を目の当たりにしてきました。オンラインショップ「Karimoku Commons Shop」では、私たちが空間づくりにおいてデザインしたり、スタイリングを通じて出会ったり、コラボレーターと共に創り上げてきたプロダクトを皆様へお届けします。

Web：https://commons-shop.karimoku.com/

カリモク家具の起源は、創業者の加藤正平が長年続く材木屋を引き継ぎ、愛知県刈谷市で小さな木工所を始めた1940年に遡る。様々な木製品を生産することで技術を磨き、1960年代に入ると、自社製の木製家具の販売を開始。高度な機械の技術と職人の技を融合させる「ハイテク&ハイタッチ」という製造コンセプトを掲げて木材生産分野における土台を作りあげ、日本を代表する木製家具メーカーへと成長を遂げる。

Web：https://www.karimoku.com/

Instagram：@karimoku_official(https://www.instagram.com/karimoku_official/)

公式HP プレスリリース一覧はこちら :https://www.karimoku.com/newsroom/press.html