「まるで本当に走っているみたい！」マクラーレン最新モデルをARで“全身ドライブ体験”

日本コムシンク株式会社

幅広い分野において DX コンサルティング/システム開発を手掛ける日本コムシンク株式会社（所在地：大阪市西区江戸堀／東京都千代田区霞が関、代表取締役社長：山里 真元、以下 当社）は、2025 年 10月 30 日(木)から 11 月 9 日(日)まで、東京ビッグサイト(江東区・有明)を会場として開催される「Japan Mobility Show 2025(ジャパンモビリティショー2025)」内、一般社団法人日本スーパーカー協会（東京都港区白金、以下 JSA）が手掛ける「TOKYO SUPERCAR DAY 2025 in JMS（以下、TSD）」ブースの中に企業ブースを出展いたしました。

また、当社ブースに隣接したイギリスの高級車ブランドMcLaren（マクラーレン）のブースでは、最新モデル『Artura Spider（アルトゥーラ・スパイダー）』を実際に運転しているかのような没入型体験を楽しめる「疑似試乗」システムを提供しました。

このシステムは当社ブースでも体験プログラムの中心として、展示車両の「マクラーレン765LT」に実装、多くのご来場者様にご体験頂きました。

◆．「疑似試乗」とは？～「目」「耳」そして「背中」ー全身で体験できる『運転する感覚』

疑似試乗とは、ARグラスを中心とした機器と映像コンテンツを組み合わせ、視覚・聴覚・触覚の3つにアプローチし、停車中の展示車両にいながら実際に運転しているような体験をお楽しみいただけるシステムです。

視覚：ARグラスには展示車両を運転して収録したドライバー視点の映像を再生します。

当社独自インターフェースアプリから動画再生を押すと、「山道のドライブ」「サーキット」「都心の高速道路」「都内の夜景」とさまざまなシーンを車が颯爽と走る映像が流れます。

聴覚：ARグラスのスピーカーからは、エンジン音を含む走行音が流れます。ARグラスの特徴としてメガネの「つる」にスピーカーがついており、耳に近い場所から臨場感のある高音質サウンドを提供できます。

触覚：展示車両のシートに、ハプティクスクッションを設置。映像と連動し、「道路の凹凸やざらつき」「エンジンの振動」といった走行時に感じるバイブレーションを体験者に伝えます。

※ハプティクス：ユーザーに「実際にモノに触れているような感触」を再現する触覚フィードバック技術の一つ。

これら複数の感覚に同時多発的にアプローチすることにより、あたかも実際に運転しているような体験が得られます。

また、VRゴーグルではなくARグラスを採用した理由は、周辺視野から実際の展示車を感じてもらうためです。当社独自のチューニングにより、ARグラスでも思わず体が動き出す最高の没入体験を提供できました。

この疑似試乗ですが、特に「年齢や免許の有無を問わないこと」と「事故等のリスクを冒すことなく体験できること」が最大のメリットとして挙げられます。

◆. 実際に体験頂いた方々からの反応

疑似試乗体験はおよそ2分。終わった後、体験された方の目がキラキラと輝いていたのが印象に残っています。

当社独自アンケートの結果、91%から高評価を頂きました。

実際に聞いた体験者の声：

”本当に運転しているような感覚が味わえて感動、遠い存在のMcLarenが身近に感じられ、大好きになった”

”何度でも乗りたい。実際の車を購入する前にこうして体験できるのは素晴らしい”

”ARと実車を組み合わせたアイデアが革新的。これからのショールームの形だと思う”

”専用シートによる振動フィードバックが新しい体験、リアルな没入感があった”

”マクラーレンに乗れて子供もすごく喜んでいました。 また来たいです“

◆. 「疑似試乗」システム開発者からのコメント

「代表を始め、クルマ好きのエンジニアがたくさん在籍するのが当社の特徴ですので、自分たちが納得できないものは公開するつもりはありませんでした。また、世界的なメーカーであるマクラーレン様にご利用いただくにあたり、期待以上の体験を提供しなければなりません。プレッシャーの中で機器選定から始め、コンテンツの収録や編集、機器のチューニング、コンテンツのコントロール用アプリ制作等、妥協なく行いました。その結果、世界でも類を見ない唯一無二の「疑似試乗」システムが誕生しました。

今回、国際的なイベントで沢山の方々に体験頂けましたが、今後はより多くの自動車メーカーやディーラーを通じて自動車ユーザーに利用いただき、「疑似試乗」が当たり前に体験できる世の中を目指します。（それまでに、さらにシステムを磨き続けます。）」

