ニコニコ生放送「月刊ゴールデンボンバー」12月25日クリスマス当日に90分の拡大版SPを生放送！ふぉ～ゆ～VSゴールデンボンバー、聖夜のグループ対抗決戦が実現！
ニコニコ生放送にて配信中のゴールデンボンバーのマンスリーレギュラー番組「月刊ゴールデンボンバー」。
2025年12月25日(水)、クリスマス当日の放送では、拡大版として「クリスマス拡大版SP卍 ふぉ～ゆ～VSゴールデンボンバー 聖夜決戦編」をお届けする。
本放送では、ゲストにふぉ～ゆ～の4人を迎え、ゴールデンボンバーとのグループ対抗バトルが実現。
グループの団結力が試されるゲームや、体を張ったチャレンジ企画、全員で価値観を揃えるゲームなど、クリスマスならではの特別企画が多数用意されている。
さらに、ふぉ～ゆ～による持ち込み企画も実施され、番組は終始予測不能な展開に。
なお、対決の結果、敗北したチームには罰ゲームが科されるなど、勝負の行方から目が離せない内容となっている。
年末にふさわしい豪華ゲストとともに送る、笑いと緊張感あふれる90分のクリスマス拡大版SP。
ここでしか見られない8人の真剣勝負に注目だ。
┃放送概要
■番組名：月刊ゴールデンボンバー☆クリスマス拡大版SP卍 ふぉ～ゆ～VSゴールデンボンバー 聖夜決戦編！
■放送日時：2025年12月25日(木) 21時00分～22時30分予定
■タイムシフト(アーカイブ)視聴期間： 2026年1月24日(土) 23時59分まで
■出演者：ゴールデンボンバー
[ゲスト] ふぉ～ゆ～
■視聴URL： https://live.nicovideo.jp/watch/lv349368127
※本番組の前半30分はどなたでも無料で視聴が可能。後半は「ゴールデンボンバーチャンネル」(月額\790[税込]) に登録することで、生放送とアーカイブが期間中見放題で視聴が可能。
┃ゴールデンボンバー プロフィール
写真提供 : ユークリッド・マネージメント
ゴールデンボンバー は鬼龍院翔、喜矢武(喜屋武)豊、歌広場淳、樽美酒研二の4人からなるヴィジュアル系エアーバンド。
euclid agency所属。略称は金爆（きんばく）。
全ての曲の作詞・作曲はヴォーカルの鬼龍院翔が手掛け、編曲は鬼龍院翔と事務所の先輩でありバンドeversetのギタリスト・tatsuoと共同作業である。2019年4月1日発表の新元号に合わせ、「新元号ソング」を どこよりも早く制作・発表・発売すべく、制作の模様を生配信。
2025年には、全国 16箇所21公演を回るライブツアー『ゴールデンボンバー全国ツアー2025「喜矢武豊」 』を開催。
2026年7月より『ゴールデンボンバー ファンクラブ限定ライブツアー2026～超厄年祭～』を開催予定。
▶︎ゴールデンボンバーオフィシャルサイト
https://euclidgroup.jp/gb
┃ふぉ～ゆ～ プロフィール
写真提供 : STARTO ENTERTAINMENT
STARTO ENTERTAINMENT所属の4人組グループ。
確かな歌唱力とダンス、舞台経験を活かした演技力で幅広く活躍中。
グループ名はメンバー全員の名前に「ゆう」が入ることに由来し、親しみやすさと実力を兼ね備えた存在として人気を集めている。
▶︎STARTO ENTERTAINMENT公式サイト
https://starto.jp/s/p/artist/39