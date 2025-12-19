ニコニコ生放送「月刊ゴールデンボンバー」12月25日クリスマス当日に90分の拡大版SPを生放送！ふぉ～ゆ～VSゴールデンボンバー、聖夜のグループ対抗決戦が実現！

株式会社ドワンゴ

ニコニコ生放送にて配信中のゴールデンボンバーのマンスリーレギュラー番組「月刊ゴールデンボンバー」。

2025年12月25日(水)、クリスマス当日の放送では、拡大版として「クリスマス拡大版SP卍 ふぉ～ゆ～VSゴールデンボンバー 聖夜決戦編」をお届けする。

本放送では、ゲストにふぉ～ゆ～の4人を迎え、ゴールデンボンバーとのグループ対抗バトルが実現。

グループの団結力が試されるゲームや、体を張ったチャレンジ企画、全員で価値観を揃えるゲームなど、クリスマスならではの特別企画が多数用意されている。

さらに、ふぉ～ゆ～による持ち込み企画も実施され、番組は終始予測不能な展開に。

なお、対決の結果、敗北したチームには罰ゲームが科されるなど、勝負の行方から目が離せない内容となっている。

年末にふさわしい豪華ゲストとともに送る、笑いと緊張感あふれる90分のクリスマス拡大版SP。

ここでしか見られない8人の真剣勝負に注目だ。

┃放送概要

■番組名：月刊ゴールデンボンバー☆クリスマス拡大版SP卍 ふぉ～ゆ～VSゴールデンボンバー 聖夜決戦編！

■放送日時：2025年12月25日(木) 21時00分～22時30分予定

■タイムシフト(アーカイブ)視聴期間： 2026年1月24日(土) 23時59分まで

■出演者：ゴールデンボンバー

[ゲスト] ふぉ～ゆ～

■視聴URL： https://live.nicovideo.jp/watch/lv349368127

※本番組の前半30分はどなたでも無料で視聴が可能。後半は「ゴールデンボンバーチャンネル」(月額\790[税込]) に登録することで、生放送とアーカイブが期間中見放題で視聴が可能。

┃ゴールデンボンバー プロフィール

写真提供 : ユークリッド・マネージメント

ゴールデンボンバー は鬼龍院翔、喜矢武(喜屋武)豊、歌広場淳、樽美酒研二の4人からなるヴィジュアル系エアーバンド。

euclid agency所属。略称は金爆（きんばく）。

全ての曲の作詞・作曲はヴォーカルの鬼龍院翔が手掛け、編曲は鬼龍院翔と事務所の先輩でありバンドeversetのギタリスト・tatsuoと共同作業である。2019年4月1日発表の新元号に合わせ、「新元号ソング」を どこよりも早く制作・発表・発売すべく、制作の模様を生配信。

2025年には、全国 16箇所21公演を回るライブツアー『ゴールデンボンバー全国ツアー2025「喜矢武豊」 』を開催。

2026年7月より『ゴールデンボンバー ファンクラブ限定ライブツアー2026～超厄年祭～』を開催予定。

▶︎ゴールデンボンバーオフィシャルサイト

https://euclidgroup.jp/gb

┃ふぉ～ゆ～ プロフィール

写真提供 : STARTO ENTERTAINMENT

STARTO ENTERTAINMENT所属の4人組グループ。

確かな歌唱力とダンス、舞台経験を活かした演技力で幅広く活躍中。

グループ名はメンバー全員の名前に「ゆう」が入ることに由来し、親しみやすさと実力を兼ね備えた存在として人気を集めている。

▶︎STARTO ENTERTAINMENT公式サイト

https://starto.jp/s/p/artist/39