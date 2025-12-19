¡Ú¥¥ã¥È¥ë¥»¥¾¥óÉÍ¾¾¡ÛÃë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤¦¡¢¾å¼Á¤ÊÁªÂò
ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Ç¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Æ¥£¥ë¥¢¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÅÄÄ®326-30¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÀî ³Ø¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¥ã¥È¥ë¥»¥¾¥óÉÍ¾¾¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥é¥ó¥Á¥³ー¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤¦ÁªÂò¡Û
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¡¢¤¢¤¨¤ÆÃë¤ËÌû¤·¤à¨¡¨¡¤½¤ì¤Ï¡¢¾å¼Á¤Ê»þ´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¤òÃÎ¤ë¿Í¤ÎÁªÂò¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥È¥ë¥»¥¾¥óÉÍ¾¾¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Êー¤ÈÆ±¤¸¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¡¢Æ±¤¸¥·¥§¥Õ¤¬°ì»®°ì»®ÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ëËÜ³Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¥³ー¥¹¡£¾å¼Á¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ëÅ¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ÎºÌ¤ê¤ä´ï¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²Ü°Ð¼¯¤Î¥í¥Æ¥£ー¤äÉÍÌ¾¸Ð»º¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥Àー¤Ê¤É¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³ー¥¹¤ò¡¢Ãë¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¡£ÉÍ¾¾±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ç¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤ä¤ª½Ð¤«¤±¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î°ìÆü¤ò¤è¤êË¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
Íî¤Á¤Ä¤¤Î¤¢¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¶õ´Ö
ÎÁÍý¥¤¥áー¥¸
¡Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¡Ê\11,000¡¿ÀÇ¹þ¡¦¥µÊÌ¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤´Í½Ìó¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê»ÄÀÊ¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄó¶¡´ü´Ö¡Û[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/49_1_c267cefe403bfb1b15caedc1812cb979.jpg?v=202512190522 ]
¡Ú2025Ç¯ ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥á¥Ë¥åー³µÍ×¡Û
¢¡ÎÁ¶â¡¦¥á¥Ë¥åー
¡Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥ó¥Á¡Û\6,700¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥µÊÌ¡Ë
✡¥Ý¥ë¥Áー¥Ë¤Î¥µ¥Ö¥ì¤È¥»¥ß¥É¥é¥¤¥È¥Þ¥È¤Î¥¯¥êー¥à
✡ºÌÌîºÚ¤È¥·ー¥Õー¥É¤Î¥µ¥é¥À¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥êー¥¹»ÅÎ©¤Æ
✡ÉÍÌ¾¸ÐÀ¸¤Î¤ê¤È¤¢¤µ¤ê¤Î¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥Àー
✡¿¿Ã¤Î¥Ý¥Ã¥·¥§¤ÈÇò»Ò¤Î¥à¥Ë¥¨¥ë¡¡¥Î¥¤¥êー¹á¤ë¥½ー¥¹¥ô¥¡¥ó¥Ö¥é¥ó
✡²Ü°Ð¼¯¤Î¥í¥Æ¥£ー¡¡º¬ºÚ¤Î¥É¥Õ¥£¥Î¥ïー¥º¤È¥½ー¥¹¥°¥é¥ó¥ô¥Ìー¥ë
✡¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ÆÃÀ½¥Ç¥¶ー¥È¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Ver.¡Ë
¡Ú¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥á¥Ë¥åー¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¡Û
✡¥ï¥¤¥ó¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡ÊÇò¡¦Çò¡¦ÀÖ¡¿3ÇÕ¡Ë\3,600
✡¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡Ê3ÇÕ¡Ë\3,000
¢¨¶â³Û¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¤ÎÉ½µ¤Ç¤¹¡Ê¥µー¥Ó¥¹ÎÁ10¡ó¡Ë
¢¨»ÅÆþ¤ì¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤êÎÁÍýÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó¿©ºà¤Î»ºÃÏ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡ÚÅ¹ÊÞ¤ÎÆÃÄ§¡Û
I. ÉÍ¾¾±ØÅÌÊâ·÷Æâ¤Î¹¥Î©ÃÏ¡§¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÁÐÊý¤¬¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ
II. ÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤ò³è¤«¤·¤¿¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¡§¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËºÇÅ¬¤Ê¾ÈÌÀ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢
III. ËÜ³Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡§ÃÏ¸µ¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿¥³ー¥¹¥á¥Ë¥åー¤òÇ¯´ÖÄÌ¤·¤ÆÄó¶¡
¢¡¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/49_2_bd4fd102fce39a8174b42b6938ba444f.jpg?v=202512190522 ]
³°´Ñ/¥¥ã¥È¥ë¥»¥¾¥óÉÍ¾¾
¢£¥¥ã¥È¥ë¥»¥¾¥óÉÍ¾¾
ÁÏ¶È36Ç¯¡¢¥ªー¥Ù¥ë¥¸¥å¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Îµ»½Ñ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÉÍ¾¾¤Î¤Þ¤Á¤Ê¤«¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¤ªÎÁÍý¤òÌû¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ÈÉÍ¾¾±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊºÇ¹âµé¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ò¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥¥ã¥È¥ë¥»¥¾¥óSTORY¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Æ¥£¥ë¥¢¥ó
ËÜ¼Ò½»½ê¡§ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÅÄÄ®326-30
ÀÅ²¬¸©À¾Éô¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ2¤Ä¤Î¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¡¢4¤Ä¤Î·ëº§¼°¾ì¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¤ÎÁí¹ç´ë¶È
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤Î²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¤â±Ä¶È¤ò¤¹¤ë¡ÖÉÍÌ¾¸Ð¥ªー¥Ù¥ë¥¸¥å¥¥ã¥È¥ë¥»¥¾¥ó¡×¡Ö¥¥ã¥È¥ë¥»¥¾¥óÉÍ¾¾¡×¤ÏµÇ°Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´·ëº§¼°²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤ÎÉÍ¾¾³¹Ãæ¥¨¥ê¥¢3Å¹ÊÞ5¤Ä¤Î¥Ñー¥Æ¥£¥¹¥Úー¥¹¤Ï¤´´õË¾¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´ë¶ÈÍÍ¡¦ÃÄÂÎÍÍ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
