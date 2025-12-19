新ブランド「ぱやぱやっこ」のぬいぐるみが登場！「ジャンプフェスタ2026」にて2025年12月20日（土）より先行販売！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、新ブランド「ぱやぱやっこ」のぬいぐるみを「家庭教師ヒットマンREBORN! 」「僕のヒーローアカデミア」「DEATH NOTE」「暗殺教室」アニメ「ハイキュー!!」「呪術廻戦」の６作品で展開いたします。
■ぱやぱやっことは？
ふわふわした見た目に癒される、綿毛のように長くてやわらかいパヤパヤとした毛足が特長のぬいぐるみをはじめとする新ブランドです。
■ジャンプフェスタ2026にて先行販売
2025年12月20日（土）、21日（日）の「ジャンプフェスタ2026」内「キャラアニ.com」ブースにて先行販売を行います。また同日にキャラアニ.com内「ジャンプフェスタ特設サイト」にて受注実施予定。詳細は以下サイトをご覧ください。
ジャンプフェスタ2026 :
https://www.chara-ani.com/pickup.aspx?p=cawj
キャラアニ.com内 メーカーズECサイト
■展開タイトル（６作品）「家庭教師ヒットマンREBORN! 」ぱやぱやっこぬいぐるみ
ラインナップ（全８種）：リボーン／沢田綱吉／雲雀恭弥／六道骸（10年後）／XANXUS（10年後）／スクアーロ（10年後）／ベルフェゴール（10年後）／フラン
価格：各2,700円＋税
サイズ：約H130×W115×D100mm
材質：ポリエステル
「僕のヒーローアカデミア」ぱやぱやっこぬいぐるみ
ラインナップ（全４種）：緑谷出久／爆豪勝己／麗日お茶子／轟焦凍
価格：各2,700円＋税
サイズ：約H130×W115×D100mm
材質：ポリエステル
「DEATH NOTE 」ぱやぱやっこぬいぐるみ
ラインナップ（全５種）：夜神月／L／弥海砂／ニア／メロ
価格：各2,700円＋税
サイズ：約H130×W115×D100mm
材質：ポリエステル、ポリプロピレン
「暗殺教室」ぱやぱやっこぬいぐるみ
ラインナップ（全３種）：殺せんせー／潮田渚／赤羽業
価格：各2,700円＋税
サイズ：約H130×W115×D100mm
材質：ポリエステル、ポリプロピレン
アニメ「ハイキュー!!」ぱやぱやっこぬいぐるみ
ラインナップ（全６種）：日向翔陽／影山飛雄／及川 徹／岩泉 一／黒尾鉄朗／孤爪研磨
価格：各2,700円＋税
サイズ：約H130×W115×D100mm
材質：ポリエステル、ポリプロピレン
「呪術廻戦」ぱやぱやっこぬいぐるみ
ラインナップ（全４種）：虎杖悠仁／伏黒恵／乙骨憂太／禪院直哉
価格：各2,700円＋税
サイズ：約H130×W115×D100mm
材質：ポリエステル
※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます
■関連サイト
「キャラアニ.com」ECサイト https://www.chara-ani.com/
「キャラアニ【公式】」X公式アカウント @charaani
キャラアニ.comジャンプフェスタ2026特設サイト
https://www.chara-ani.com/pickup.aspx?p=cawj
■権利表記
(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会
(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
(C)大場つぐみ・小畑健／集英社
(C)松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会2025
(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会