「高河ゆん」の画業40周年を記念した展示会、開催決定！

株式会社アニメイトホールディングス

『LOVELESS』をはじめ、『アーシアン』『源氏』など数々の名作を生み出し続ける漫画家・高河ゆん。

その40年の軌跡を辿る展示会「高河ゆん 40th Anniversary Exhibition」の開催が決定。

本展では、ここでしか見ることの出来ない貴重な[カラー原画・モノクロ原稿]をはじめ、展示会オリジナルグッズも多数発売予定。

高河ゆんが紡ぎ出す、繊細かつ圧倒的な美の世界がつまった展示会をお楽しみください。

※イベントの内容につきましては変更となる場合がございます

【公式サイト】https://kougayun40th.com/(https://kougayun40th.com/)

【公式SNS】https://x.com/kougayun_40th(https://x.com/kougayun_40th)

■開催概要

【開催場所】マルイシティ横浜 7Fイベントスペース

【開催期間】2026/1/31(土)～2026/2/15(日)

【開催時間】10:30～20:00

※各日初回は10:40からの入場となります。

※最終入場は閉場の30分前まで

※最終日2/15(日)は17:00閉場（16:30最終入場）

※状況により営業時間は変更になる場合がございます。

※入場は入れ替え制ではございません。

※運営状況については即時イベント公式HP及び公式Xでご案内いたします。

■権利表記：

(C)高河ゆん (C)高河ゆん／一迅社

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。