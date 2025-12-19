LIVE PLANET × Brave groupによる新オーディションプロジェクト「DUAL DORM IDOLS」を開催！

株式会社Brave group

株式会社Brave group（本社：東京都港区、代表取締役：野口 圭登、読み：ブレイブグループ、以下「Brave group」）は、株式会社LIVE PLANET（本社：東京都千代田区、代表者：岡村 元義、以下「LIVE PLANET」）とともに、新たなオーディションプロジェクト「DUAL DORM IDOLS」を始動し、オーディションの応募受付を本日より開始することをお知らせいたします。

■「DUAL DORM IDOLS」概要

「DUAL DORM IDOLS」は、数々のタレントやアーティストのマネジメントや運営に加え、ライブイベントや楽曲・映像の企画、制作を手掛ける「LIVE PLANET」と、VTuber事業を行うIP Productionをはじめ、同領域と親和性の高いIP PlatformやIP Solutionの領域において複数事業を国内外で展開する「Brave group」が共同で立ち上げたオーディションプロジェクトです。

Brave groupのエンタメテック事業は、本プロジェクトにおいてXRや3DCGなど最新テクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの形に挑戦します。エンタメテック事業は、Brave groupのIP Solution領域における、次世代エンターテインメントの創出を目指しています。

公式サイト：https://dualdormidols.com/

公式X：https://x.com/DUALDORMIDOLS

■ビジュアルプロデュースをイラストレーター「みすみ」氏が担当

「DUAL DORM IDOLS」のバーチャル側のビジュアルプロデュースを、VTuberコミュニティで絶大な支持を得るトップイラストレーターみすみさんが担当します。透明感溢れる色彩と、キャラクターの魂を表現するデザイン力で「次世代の顔」を創造します。

ビジュアルプロデューサー：みすみ（英語表記：Misumi）

X：https://x.com/z3_cut

■オーディションについて

本オーディションは、書類、実技・面接、配信、合宿等を経て合格者を決定します。

最終合格者は、準備期間を経て「DUAL DORM IDOLS」としてデビューします。配信機材や、歌・ダンスのレッスンは、デビュー後にも継続的に事務所がサポートします。

▼応募資格

・2026年1月15日時点で13歳～33歳の女性

・アマチュア（特定の芸能事務所に所属していない方）

・経験不問

・2次審査にご参加いただける方

オーディションに関するお問い合わせ：info@liveplanet.jp

「DUAL DORM IDOLS」1次審査へのご応募は、公式LINEより受け付けております。

上記に当てはまる方は、公式LINEより全身写真と上半身写真を添えてご応募ください。

LINEから応募する :https://lin.ee/qYqhwTS

▼オーディションスケジュール

1次審査/書類審査：2025年12月19日(金) ～ 2026年1月15日(木)

2次審査/実技・面接審査：2025年12月25日(木)以降随時 ～2026年1月18日(日)

以降の審査：1月中旬～3月下旬を予定（審査通過時にご連絡）

活動開始：2026年春～夏頃を予定

応募への注意事項：

・オーディション応募による審査費用は一切発生いたしません。

・審査会場への移動など、審査過程における会場への交通費は各自のご負担となります。

・未成年の方は必ず保護者の同意のもとエントリーをお願いいたします。

・他薦の場合、推薦者は必ずご本人（候補者）の同意を得た上でエントリーをお願いします。

・選考の過程で収録・撮影された肖像等は、本オーディションに関連するテレビ、雑誌、WEB等、各種メディアで使用する場合があります。予めご了承ください。

・本オーディション中における課金について、収益の分配等は発生いたしません。予めご了承ください。

・X／Instagram／TikTok／YouTubeなどのSNSにおいて、合否や審査に関するいかなる投稿も固く禁じます。

■会社概要

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点

・代表者：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company

株式会社LIVE PLANET

・所在地 : 東京都千代田区一番町4-4 THE CROSS 一番町 3階

・代表者 : 岡村元義

・事業内容 : AVAM、SweetAlley、アキシブproject、DREAMING MONSTER、HIGH-SPIRITS、サクヤコノハナ等のLIVEやイベントの主催・運営

・企業サイト : http://liveplanet.jp/