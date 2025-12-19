【新発売】韓国美容の理論から生まれた“原液ケア”「ICR Beauty HD-KANRI 美韓原液」登場

サロン専売品：正規取扱店 12月22日発売

株式会社CBSICR Beauty HD-KANRI 美韓原液シリーズ

株式会社CBS（本社：北海道札幌市、代表：小山直文）は、韓国美容の理論に着目し、肌状態や施術内容に合わせて“成分そのものを選ぶ”という発想から誕生したサロン専売品「ICR Beauty HD-KANRI 美韓原液」 を発売いたします。

韓国美容発想の「原液ケア」という新提案

近年、美容業界で注目を集める韓国美容。

水光肌・白玉肌といったトレンドの背景には、

肌悩みごとに必要な成分を見極め、シンプルに取り入れるという考え方があります。

「ICR Beauty HD-KANRI 美韓原液」 は、

韓国美容の理論をもとに、目的別に厳選した原料を

シンプルに届ける“原液ケア”シリーズです。

一般的な美容液が複数の目的を叶える処方設計であるのに対し、

本シリーズは

● 今の肌状態でのお悩み

● 理想のなりたい肌

● 施術後のコンディション

に合わせて、成分そのものを選ぶという考え方を採用しています。

その時の肌に、本当に必要な成分を、必要なだけ。

原液だからこそ、サロンケアの延長として、

またホームケアの質を高める選択肢として活用できます。

NK（ナチュラルキラー）細胞※原液

NK（ナチュラルキラー）細胞※とは

NK細胞※は、私たちの体内に存在する免疫細胞の一種です。

加齢や生活環境、ストレス、睡眠などの影響を受けやすいことも知られており、

日々の生活習慣やコンディションと深く関わる細胞として注目されています。

施術後・ゆらぎやすい肌のコンディションを考えた原液

施術後のダウンタイムや、ゆらぎやすいと感じる肌に。

乾燥や紫外線など外的刺激を受けやすい肌をやさしく包み込み、

落ち着いた、すこやかな肌印象へ整えるケアをサポートします。

ピーリングやハーブトリートメント後など、

肌がデリケートなタイミングにも使いやすく、

毎日のケアの中で、「今日は肌の調子がいい」と感じる瞬間を

積み重ねていくための原液です。

おすすめのケアシーン

・ダウンタイム中のスキンケア

・乾燥・ゆらぎが気になる肌

・ハリ感を意識したケアに

NK（ナチュラルキラー）細胞※原液 30mL／\8,800（税込）

※ヒト血液由来ナチュラルキラー細胞順化培養液エキス（肌をすこやかに保つ）

PDRN※原液

PDRN※（ポリデオキシリボヌクレオチド）とは

PDRN※は、サーモン由来のDNAを一定の規格で精製した成分として知られ、

韓国美容をはじめとするスキンケア分野で注目されています。

みずみずしさをまとった、ツヤ感のある肌印象へ導く原液

乾燥やハリ不足が気になる肌に。

肌にうるおいを与えながら、なめらかでツヤのある肌印象へ整えます。

表面を一時的に潤すだけでなく、

水分を抱え込みやすい肌環境を意識したケアにおすすめです。

使うたびに、肌表面がなめらかに整い、

内側に水をたたえたような、みずみずしい印象へ。

「濡れたようなツヤが欲しい」そんな時におすすめの原液です。

おすすめのケアシーン

・乾燥が気になる肌

・ツヤ感・みずみずしさを演出したいとき

・年齢に応じたスキンケアとして

PDRN※原液 30mL／\8,800（税込）

※加水分解DNA-Na（肌にうるおいとツヤをあたえる）

グルタチオン※原液

グルタチオン※原液グルタチオン※とは

グルタチオン※は、アミノ酸から構成される成分で、

美容意識の高い層を中心にスキンケア分野で注目されています。

明るく澄んだ印象の肌を目指すための原液

紫外線や乾燥など、外的環境の影響を受けやすい肌をすこやかに保ち、

肌のにごり感をなめらかに整えることで、

明るく澄んだ印象の肌へ導くケアをサポートします。

使うたびに、つるんとしたなめらかさと、

内側から弾むようなハリ感を感じられる肌へ。

「明るい印象に見られたい」そんな時に心強い原液です。

おすすめのケアシーン

・くすみが気になるとき

・透明感のある印象を目指したい方

・ハリ・ツヤを意識したケアに

グルタチオン※原液 30mL／\8,580（税込）

※グルタチオン（肌にうるおいとハリをあたえる）

サロンケアの考え方を、日常のスキンケアへ

「ICR Beauty HD-KANRI 美韓原液」は、

サロンケアの考え方を日常のスキンケアへとつなぐために開発された

サロン専売シリーズです。

肌状態や施術内容に合わせて選べるシンプルな設計により、

施術後のケア提案やホームケアの付加価値向上をサポートします。

韓国美容の理論を、日本のサロン現場に寄り添うかたちで再構築した、

新しい“原液ケア”のかたち。

「ICR Beauty HD-KANRI 美韓原液」は、

原液ケアという新しい領域から、サロンとともに美の可能性を広げていきます。

資料請求やサロン価格についてはお問い合わせください。

