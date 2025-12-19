【ウェスティンホテル東京】広東料理「龍天門」で釜焼きの北京ダックや鮑、高級乾物など春節を寿ぐ華やかな『旧正月ランチ＆ディナーコース』を提供

マリオット・インターナショナル

都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京（東京都目黒区 総支配人チャールズ・ジャック）は、2026年2月14日（土）～3月1日（日）の期間、広東料理「龍天門」にて、旧歴の正月を祝う中国の春節祭に合わせて『旧正月ランチ＆ディナー9品コース』をご提供いたします。

広東料理「龍天門」の『旧正月ランチ＆ディナーコース』（イメージ）

家族や友人とともに龍天門で旧正月を祝う特別メニュー

旧正月ランチ＆ディナー9品コース

広東料理「龍天門」では、中国の旧正月「春節」に合わせ、食材や調理法にこだわった「旧正月コース」を期間限定でご用意いたします。

ランチ・ディナーともに、龍天門ならではの焼き物を盛り込んだ迎春前菜から始まり、新年の宴には欠かせない縁起料理で黄金色が美しい「釜焼き北京ダック」が続きます。そして、豊かさを意味する“余”と“魚”の発音が同じことから春節の象徴とされる「魚の香港葱生姜蒸し」、五穀豊穣を願う五穀（米・麦・キビ・アワ・豆）で仕立てた「干し肉入り五目おこわ」など、縁起が良いとされる伝統食材をふんだんに使った料理の数々が並びます。

さらに、ディナーコースでは、鳥が未来へ羽ばたく姿を連想させる“ひれ”を使った「高級乾物 コニッシュジャックのひれとたらば蟹のスープ」、長寿を象徴する海老と鮑を合わせた「活き才巻海老と鮑の炒め」など、広東料理ならではの贅沢かつ伝統的な祝いの一皿をご堪能いただけます。

龍舞う宮殿をイメージした龍天門で、ご家族や友人、職場の皆さまとともに、華やかなひとときをお楽しみください。

- 期間：2026年2月14日（土）～2026年3月1日（日）- 時間：ランチ 平日11:30～15:00（L.O. 14:30）土日祝日 11:00～15:00（L.O. 14:30）ディナー 平日 17:30～22:00（L.O. 21:30）土日祝日 17:00～22:00（L.O. 21:30）- 料金：ランチ \13,888（税・サービス込）ディナー \23,888（税・サービス込）- 場所：広東料理「龍天門」（2F）- H P：https://www.ryutenmontokyo.com/jp/- 予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-ryutenmon/reserve※要オンライン予約、およびオンライン事前決済

メニュー【ランチ】

- 香港伝統の焼き物入り前菜 迎春のお祝いの一皿- ミル貝の霜降り入り五種の漢方蒸しスープがけ- 才巻海老の湯引き- 点心シェフの水餃子入り点心二種盛り合わせ- 釜焼き北京ダック- 龍天門スペシャリティー豚足の柔らか煮と大根餅のXO醤香り炒めまたはやまゆりポークの黒酢の酢豚- 本日の鮮魚 香港葱生姜蒸し- 香港冬の味覚 干し肉入り五目おこわ- 白玉入り杏仁しるこ飾り中華菓子入りデザートプラッター

【ディナー】

- 香港伝統の焼き物と旬の冷菜入り前菜 迎春のお祝いの一皿- 高級乾物 コニッシュジャックのひれとたらば蟹のスープ- 活き才巻海老と鮑炒め- 釜焼き北京ダック- 水餃子 辛味醤油ソース- 高級鮮魚 “沖縄県産スジアラ”の香港葱生姜蒸し 魚醬ソース- 龍天門スペシャリティー豚足の柔らか煮と大根餅のXO醤香り炒めまたは和牛肉と旬野菜のオイスターソース炒め- 香港冬の味覚 干し肉入り五目おこわ- 白玉入り杏仁しるこ飾り中華菓子入りデザートプラッター

ご予約・お問い合わせ：

広東料理「龍天門」Tel.03-5423-7787

HP : https://www.ryutenmontokyo.com/jp/

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-ryutenmon/reserve

※メニュー内容や営業時間、メニューご提供時間は変更になる場合がございます。

営業時間について：https://westintokyoshop.com/pages/info

