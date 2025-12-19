＜無料＞「成長のストーリー スタートアップからグローバル企業へ」グローバル組織づくり実践セミナー

公益財団法人 日本生産性本部

海外展開に関心をお持ちの企業の皆様を対象に、東京都中小企業振興公社では、グローバル人材の育成および海外事業推進に必要な組織づくりをテーマとしたセミナーを開催いたします。

下記のとおり第12回セミナーの参加申込受付を開始いたしました。本セミナーは今年度最後の開催となり、特別企画としてタイ国家イノベーション庁による特別講演も予定しております。

なお、第12回の会場はこれまでの開催会場とは異なります。ご来場の際は、事前に会場をご確認のうえ、お間違えのないようご注意ください。

【第12回：成長のストーリー スタートアップからグローバル企業へ】

▼参加申し込みはこちら

【今すぐ申し込む】https://globalseminar-tokyokosha.jp/

参加様のメリット

・海外展開に向けた組織体制の構築手法を知りたい

・外国人材育成・協働に向けた課題を解決したい

・現地でのビジネスに精通した講師から成功・失敗事例を知りたい

・同じ悩みをもつ企業と交流したい

・グローバル人材育成・組織づくりに関して専門家と相談したい

申し込み＆イベント詳細：

□グローバル化に向けた組織づくり実践セミナー・海外志向型スケールアップ支援セミナー共同開催□

申込受付中：

・第12回 2026年2月2日（月）「成長のストーリー スタートアップからグローバル企業へ」

参加費：無料

各回定員：リアル参加25名（先着順／浜松町館にてリアル開催録画視聴100名 録画の視聴期間がございます）

※当日の個別相談も受付中です（グローバル化を目指す企業の組織構築・人材育成・労務管理について、経験豊富な専門家と個別にご相談が可能）。

対象者：経営層、海外事業・人事関係者の方

※コンサルタントの方はご遠慮ください。

※応募者多数の場合は、都内中小企業を優先させていただくことがございます。

▼参加申込はこちら：

各回前日17:00まで受付いたしますが定員になり次第締め切らせていただきます。

【今すぐ申し込む】https://globalseminar-tokyokosha.jp/

〈スケジュール〉

14:00 ～14:20 モデレーターによるイントロダクション

14:20～14:50 パネリスト企業 プレゼンテーション

14:50～15:15 パネルディスカッション

15:15～15:25 質疑応答

15:25～15:40 タイ国家イノベーション庁によるご講演

15:40～15:45 アンケートご回答

15:45～16:15 交流会

全体概要：

海外進出計画

第1回 海外ビジネスの魅力と成功の秘訣 好評のうちに終了しました

第2回 世界を魅了する日本の中小企業 その強みとはなにか 好評のうちに終了しました

第3回 海外進出のチャンスをつかむ公的支援の活用方法 好評のうちに終了しました

国別事例紹介～ASEAN～

第4回 実体験に学ぶ１. ASEAN 好評のうちに終了しました

輸出ビジネス

第5回 Japanブランドを売り込め ゼロからの戦略 好評のうちに終了しました

第6回 国境を乗り越えるEC戦略 好評のうちに終了しました

第7回 外国人財の活かし方 好評のうちに終了しました

国別事例紹介～アメリカ～

第8回 実体験に学ぶ２. アメリカ 好評のうちに終了しました

直接投資（現地法人設立）

第9回 経営、任せられますか？ 頼れる現地人材を育てるポイント 好評のうちに終了しました

第10回 駐在員が知っておくべき異文化マネジメント

申込受付中：https://globalseminar-tokyokosha.jp/10th/10th

第11回 低コストで叶う海外進出

申込受付中： https://globalseminar-tokyokosha.jp/11th/11th

グローバル化に向けて

第12回 成長のストーリー スタートアップ/中小企業からグローバル企業へ

申込受付中： https://globalseminar-tokyokosha.jp/12th/12th

主催：

公益財団法人 東京都中小企業振興公社

創業支援課／企業人財支援課

会場：

TOKYO創業ステーション丸の内3階 Advance Port セミナールーム

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル低層棟3階

TEL: 03-3434-4275

＜交通手段＞

１.JR東京駅 丸の内南口より 徒歩5分

２.JR有楽町駅 国際フォーラム口より 徒歩5分

３.地下鉄千代田線二重橋前駅 3番出口直結

お問い合せ：

（セミナー運営事務局）公益財団法人 日本生産性本部 国際協力部

Email：global-seminar@jpc-net.jp

Tel: 070-4452-8069

【第12回 講師紹介】

モデレーター：東京経済大学 コミュニケーション学部 准教授 、

グローバルタレントデベロップメント協議会（AITD）代表理事 小山健太氏

講師略歴： 専門は組織心理学、キャリア心理学、異文化マネジメント。博士（慶應義塾大学）。『月刊グローバル経営』『WEB労政時報』『企業と人材』など専門メディアに寄稿多数。経済産業省・厚生労働省・文部科学省「外国人留学生の就職や採用後の活躍に向けたプロジェクトチーム」委員など社会的活動の実績多数。

パネリスト：サグリ株式会社 代表取締役CEO 坪井俊輔氏

講師略歴： 衛星データやAIなどのデジタル技術を活用し、農業の経営発展と脱炭素社会を実現すべく「サグリ」を創業。 Forbes「世界を変える30歳未満30人」の1人に日本版およびアジア版で選出。

パネリスト：OUI Inc. Cheif Executive Officer, founder

慶應義塾大学医学部眼科学教室 特任講師 清水映輔氏

講師略歴： 2016年OUI Inc.を創業。国際医療支援活動にて発展途上地域における眼科診療の問題点を発見し、解決策としてSmart Eye Cameraを開発・実用化。眼科専門医・医学博士。専門はドライアイ・眼科AI。

特別講演講師：タイ国家イノベーション庁シニアイノベーションデベロッパー

ピッチャリー・ギーラティターグン氏

講師略歴： スタンフォード大学で環境エネルギー工学の理学修士号を取得し、９年間 高等教育・科学・研究・イノベーション省傘下機関であるタイ国家イノベーション庁で勤めている。 バイオケミカル産業、農業廃棄物からの代替エネルギー、タイの製造業の自動化などの国際共同イノベーションプロジェクトの促進役を務め、スタートアップエコシステムとサポートメカニズムを構築することにより、国際機関や組織と協力してタイのスタートアップビジネスの促進を支援してきた実績を持つ。

参加は無料、リアル会場参加定員は25名限定です。お早めにお申し込みください！