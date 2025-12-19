現代に生まれた妖怪の造形作品約100体を大公開　YOKAIを世界へ発信！企画展「POP YOKAI展」

小豆島ヘルシーランド株式会社

妖怪美術館（館長：柳生忠平）は、当館が刊行した書籍『POP YOKAI 現代百鬼夜行 Contemporary Character Art of Japan』の出版1周年を記念し、企画展「POP YOKAI展」を2025年12月26日（金）から2026年11月30日（月）まで開催いたします。

本展では、書籍に掲載されている内容をもとに、約100体の現代に生まれた妖怪たちを前期・後期に分けて紹介します。妖怪の起源や変遷を解説するパネル展示、香川県に伝わる妖怪伝承を妖怪画家・柳生忠平が描いた挿絵の原画展示を通じて、日本人の中に脈々と受け継がれてきた妖怪文化の魅力を伝えます。さらに、音声ガイドを使って来館者が一番のお気に入りの妖怪を選ぶ参加型企画「POP YOKAIオーディション」も実施し、妖怪を「見る」だけでなく「より親しむ」体験を提供します。

＊なお、この開催に際し、12月26日（金）10:30～メディア向けオープニングセレモニーを予定し、館長の柳生忠平が在廊します。報道関係者様はぜひご参加いただければ幸いです。

12月26日（金）メディア向けオープニングセレモニー開催

日時｜2025年12月26日（金）10:30～（受付 10:00～）※開催趣旨説明などのセレモニーあり

会場｜妖怪美術館３号館（妖怪美術館 受付で集合）https://meipam.net/

報道関係で参加を希望される方は、12/25（木）正午までに以下へメールまたはお電話にてご連絡ください。担当 濱田：mail@meipam.net TEL 0879-62-0221

妖怪画家・妖怪美術館館長｜柳生忠平

妖怪美術館：小豆島土庄町の「迷路のまち」にある妖怪アートの美術館。館長は妖怪画家の柳生忠平。4つの古民家ギャラリーで妖怪作品を展示し、収蔵点数は900点を超える。年々新たに生まれる現代妖怪が世界的に注目され、仏の出版社より日-英語による図録書籍が出版されている。公式サイト https://meipam.net/(https://meipam.net/) 電話0879-62-0221

企画展概要

企画展名：企画展「POP YOKAI展」

期間：2025/12/26(金)～2026/11/30(月)

前期：2025/12/26(金)～2026/5/28(木) 後期：2026/5/29(金)～2026/11/30(月)

会場：妖怪美術館３号館２Ｆ

企画背景

書籍『POP YOKAI 現代百鬼夜行 Contemporary Character Art of Japan』の出版から1年

近年、妖怪はアニメやゲーム、学術研究、SNSなど多方面で注目されており、海外でも「YOKAI」という言葉がそのまま使われるほど、世界的な関心が高まっています。そんな中、妖怪美術館は2024年9月18日にフランスの出版社「Rockbook」から書籍『POP YOKAI 現代百鬼夜行 Contemporary Character Art of Japan』（以下、書籍『POP YOKAI』）を刊行しました。本書は、日本独自の妖怪文化と現代の妖怪アートを和英バイリンガルで紹介し、世界へ向けて発信する一冊です。ここでは「現代に生まれた新しい妖怪」造形作品がオールカラーで収録されています。そしてこの度、妖怪美術館では、本書の出版1周年を記念して企画展を開催することになりました。

【造形作品展示】現代の妖怪百鬼夜行

書籍『POP YOKAI』に掲載されている妖怪造形作品の中から約100体の妖怪を前期と後期の2期に分けて展示します。展示される妖怪造形は、いずれも現代の作家たちによって新たに生み出された妖怪です。また、妖怪は妖怪研究家の香川雅信氏による解説付きで展示されます。

まるで現代の妖怪たちの百鬼夜行のような展示妖怪造形大賞の歴代の受賞作品も多数展示

【パネル展示】妖怪の起源と変遷

本企画展では、妖怪がどのようにして生まれ、現代にまで受け継がれてきたのかを、書籍『POP YOKAI』の監修者である香川雅信氏の序文 「化物からポケモンへ -妖怪と遊ぶ日本人-」をもとにパネル展示で紹介します。

【原画展示】妖怪画家・柳生忠平が描き下ろした香川県ゆかりの妖怪伝承

小豆島の「カボソ」や「ゴセンボ」、屋島の「太三郎狸」、根香寺の「牛鬼」、「だいだらぼっち」など香川県ゆかりの妖怪伝承を、妖怪美術館館長であり妖怪画家の柳生忠平が描き下ろした原画とともに紹介します。

【音声ガイド】POP YOKAI オーディション

本企画展では、音声ガイドを使って来館者が一番のお気に入りの妖怪を選ぶ参加型企画「POP YOKAIオーディション」を実施します。現代に新しく生まれた約100体の妖怪の中からお気に入りの妖怪を選んで投票することができます。造形の面白さ、物語性、かわいさ、不気味さなど、 自分なりの視点で「推し妖怪」を見つけてください。結果は後日、妖怪美術館公式Xで発表します。

【グッズ販売】オリジナルポストカード

妖怪美術館ミュージアムショップでは「POP YOKAI」関連グッズも販売しています

・ポストカード「POP YOKAI タイトル」 200円（税込）

・ポストカード「POP YOKAI 妖怪シルエット 5枚セット」800円（税込）

書籍情報

書名 ：『POP YOKAI 現代百鬼夜行 Contemporary Character Art of Japan』

定価 ：参考価格 4,500円（洋書扱いのため自由価格。）

発売日：2024年9月18日

版型 ： B5判 / 208ページ

ISBN ：987-2-9589451-0-7

出版社：Rockbook SAS（France Base）

発行者：岩本明子

著 ：妖怪美術館

監修 ：香川雅信

翻訳・英文監修：平野キャシー

言語 ：日本語と英語のバイリンガル

妖怪美術館 webショップ（BASE） https://mononokedo.thebase.in/items/90380997

【妖怪美術館とは】

香川県・小豆島の迷路のまちで900体をこえる妖怪造形作品を展示する美術館。まちの中に点在する4つの古民家をスマホガイドアプリを使いながらめぐる。妖怪の起源から現代の妖怪まで「妖怪造形大賞」に応募された900体を超える作品を展示・保管しています。「妖怪を世界へ」私たちは「妖怪（＝Yokai）を「SAMURAI」（侍）、「KAWAII」（かわいい）と同じような世界語にしたいと考えています。館長は小豆島生まれの妖怪画家・柳生忠平。

妖怪美術館 香川県小豆郡土庄町甲398 0879-62-0221 mail@meipam.net

運営会社：小豆島ヘルシーランド株式会社とは

瀬戸内・小豆島で、オリーブの栽培や研究、化粧品や食品の開発・製造、通信販売などを行うMeiPAM 小豆島・迷路のまちアートプロジェクトの共同運営。地域活性化事業の企画・推進・運営。

社名：小豆島ヘルシーランド株式会社

所在地：香川県小豆郡土庄町甲2721-1

代表取締役社長：柳生敏宏

設立：1985年

HP：https://shl-olive.co.jp/