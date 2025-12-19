オープンアップグループ、採用ブランドサイト「#いい仕事ってなんだろう」をリリース

株式会社オープンアップグループ

株式会社オープンアップグループ（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼社長 CEO 西田 穣）は、2025年11月20日、採用ブランドサイト「#いい仕事ってなんだろう」を公開しました。

オープンアップグループ採用ブランドサイト：

https://goodwork.openupgroup.co.jp/

本サイトは、“働く一人ひとりが自分にとっての「いい仕事とは？」という問いに対し、ふと立ち止まることで見えてくる自分の思いに向き合う”ことをテーマにした、オープンアップグループ全体で取り組む採用活動のブランドサイトです。

エンジニア（技術社員）や彼らを支えるサポートスタッフなど、現場で働く社員たちがそれぞれの視点から「いい仕事ってなんだろう」と問いかけ、自分なりの“今の思い”を語っています。



完璧な答えが必要なのではなく、日々の仕事の中で考え、悩み、前に進む過程こそが“成長のきっかけ”になると、オープンアップグループでは考えています。

また、「#いい仕事ってなんだろう」を共通キーワードに、SNSやnoteなどでもリアルな声を発信。働く人たちがそれぞれの“いい仕事”を見つけていくプロセスを共有し、共感と気づきの輪を広げていきます。

本プロジェクトは、採用候補者への認知拡大だけでなく、すべてのグループ企業の社員一人ひとりが自分の仕事を見つめ直すきっかけにもなることを目指しています。

■今後の展開

オープンアップグループでは、社員一人ひとりが仕事に向き合い、成長していく姿を大切にしています。オープンアップグループ採用ブランドサイトでの発信を起点に、動画・SNS・note連載などを通じて、働く人たちのリアルな想いを継続的に発信してまいります。

これからも、“いい仕事”をともに考え、ともに創る企業文化の醸成を進めてまいります。

■サイト概要

サイト名 ：オープンアップグループ 採用ブランドサイト#いい仕事ってなんだろう」

公開日 ：2025年11月20日

URL ：https://goodwork.openupgroup.co.jp/

主なコンテンツ ：社員インタビュー、グループ横断コンテンツ、SNS連動投稿 など

■会社概要

社名 ：株式会社 オープンアップグループ

所在地 ：東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア16階

代表者 ：代表取締役会長 兼 社長 CEO 西田穣

事業内容 ：建設・IT・機電・半導体・自動車分野におけるエンジニア人材派遣・受託業務

URL ：https://www.openupgroup.co.jp/

■お問い合わせ先

株式会社 オープンアッププグループ DM部（採用ブランディング担当）

E-mail： dm@openupgroup.co.jp