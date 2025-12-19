デクセリアルズ株式会社

当社は、2025 年11 月12 日開催の取締役会において、会社法第459 条第１項および当社定款第35 条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項を決議しておりますところ、その取得状況について、下記のとおりお知らせいたします。なお、今回の取得をもちまして、同取締役会決議に基づく自己株式の取得は終了いたしました。

また、同取締役会において決議しました、会社法第178 条の規定に基づく自己株式の消却につきまして、消却する株式の数が確定しましたので、併せてお知らせいたします。

記



１．自己株式の取得状況

（１）取得した株式の種類 当社普通株式

（２）取得した株式の総数 967,500株

（３）株式の取得価額の総額 2,880,134,650円

（４）取得期間 2025年12月１日～2025年12月18日

（５）取得方法 東京証券取引所における市場買付（証券会社による投資一任方式）



２．上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の累計（2025年12月18日現在）

（１）取得した株式の種類 当社普通株式

（２）取得した株式の総数 1,677,100株

（３）株式の取得価額の総額 4,999,775,887円

（４）取得期間 2025年11月13日～2025 年12月18日



３．自己株式の消却

（１）対象株式の種類 当社普通株式

（２）消却する株式の数 1,677,100株

（消却前の発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合0.96％）

（３）消却予定日 2026年１月16日



（ご参考）

１．自己株式の取得に関する取締役会での決議内容（2025年11月12日）

（１）取得対象株式の種類 当社普通株式

（２）取得する株式の総数 2,500,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 1.42%）

（３）株式の取得価額の総額 5,000百万円（上限）

（４）取得期間 2025年11月13日から2025年12月23日まで

（５）取得方法 東京証券取引所における市場買付（証券会社による投資一任方式）



２．自己株式の消却に関する取締役会での決議内容（2025年11月12日）

（１）対象株式の種類 当社普通株式

（２）消却する株式の数 上記１により取得した自己株式の全株式数

（３）消却予定日 2026年１月16日





＜会社概要＞

当社は、スマートフォンやノートパソコンをはじめとするエレクトロニクス機器、電装化が進む自動車に欠かせない電子部品、接合材料や光学材料など機能性材料の開発・製造・販売を手掛けています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（経営理念と企業ビジョン、パーパス | 会社情報 | デクセリアルズ株式会社 (dexerials.jp)(https://www.dexerials.jp/profile/vision.html)）としてかかげています。

会社名：デクセリアルズ株式会社

本社：栃木県下野市下坪山1724

代表者：代表取締役社長 新家 由久

設立： 2012年6月20日

公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/