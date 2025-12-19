サーティファイ、「JavaScriptプログラミング能力認定試験」第1回目となる公開試験開催を決定

株式会社サーティファイ

7分野30種類のビジネス資格・検定試験を主催する株式会社サーティファイ(https://www.sikaku.gr.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役：瀧澤茂）は、2026年度より「JavaScript(https://www.sikaku.gr.jp/js/jst/)プログラミング能力認定試験(https://www.sikaku.gr.jp/js/jst/)」の公開試験を開催いたします。つきましては、以下の通り個人受験の受付を開始いたします。

JavaScriptプログラミング能力認定試験は2025年6月より教育機関や企業等の団体受験限定で先行して提供しておりましたが、個人受験の要望も非常に多く、この度、2026年6月の第1回公開試験を皮切りに、個人で受験可能な公開試験を定期開催する運びとなりました。

公開試験は「リモートWebテスト」による在宅・在社受験形式で、インターネット接続環境・PC・スマートフォン・スマートフォンスタンド・静かな個室をご用意いただければ、全国どこからでも、海外からでもご受験いただけます。

■JavaScriptプログラミング能力認定試験 2026年度公開試験日程

第1回 公開試験- 試験日： 2026年6月7日（日）- 実施級： 1級・2級・3級（全級）- 申込期間： 2026年3月24日～2026年5月31日- 結果発表： 2026年6月24日第2回 公開試験- 試験日： 2026年9月6日（日）- 実施級： 2級のみ- 申込期間： 2026年6月23日～2026年8月30日- 結果発表： 2026年9月25日第3回 公開試験- 試験日： 2027年1月24日（日）- 実施級： 1級・2級・3級（全級）- 申込期間： 2026年11月10日～2027年1月17日- 結果発表： 2027年2月10日

■JavaScriptプログラミング能力認定試験について

JavaScriptプログラミング能力認定試験は、JavaScriptプログラミングの基礎知識を測定する試験です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71304/table/104_1_3b504ce8d8ce1513a8e078fb9bbf8703.jpg?v=202512190522 ]

■公開試験の受験形式（リモートWebテスト）について

JavaScriptプログラミング能力認定試験の公開試験は「リモートWebテスト」による在宅・在社受験形式で実施します。

リモートWebテストは、「2つのカメラ」と「7つのAI」による不正監視機能を搭載し、在宅・在社受験の利便性と、公平・公正な試験実施の両立を備えた受験システムです。

１.インターネット接続環境、２.受験用端末（PCまたはタブレット）、３.スマートフォン、４.スマートフォンスタンド、５.静かな個室 をご用意いただければ、全国どこからでも、海外からでもご受験いただけます。

■サーティファイについて

前身となる日本情報処理教育普及協会を1983年に設立。以来42年に渡りビジネス資格・検定試験の主催・運営を続けています。全試験をあわせた累計受験者数は約385万人（2025年3月時点）、全国の認定試験会場は2,386会場（2024年11月末時点）。民間企業ならではの視点で、ビジネスの現場が求めるスキルを習得するための指標となる試験を提供しています。

また、2020年より独自のオンライン試験システムを開発、運用開始。自社試験での利用にとどまらず、「スマート入試」というプロダクトとして教育機関の入試や企業の採用試験、他団体の検定試験等にも導入が広がっています。

【会社概要】

社名 ：株式会社サーティファイ

事業概要 ：ビジネス能力・技能に関する認定試験の開発・主催、

実施主催試験に対応した対策問題集の開発・販売、

オンライン試験サービス「スマート入試」の開発・提供

設立 ：2001年6月

所在地 ：東京都中央区日本橋茅場町2-11-8 茅場町駅前ビル

代表者 ：代表取締役 瀧澤 茂

URL ：https://sikaku.gr.jp/