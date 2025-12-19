【AIは1年でここまで進化した！】2025年のAIニュース振り返りと未踏の領域へ突入する2026年の衝撃予想

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」を掲げ、AIのビジネス活用を学べる利用者数No.1（※1）のAI大学「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI（東京都渋谷区、代表取締役 木内翔大、以下 当社）より、AIトレンド通信12月号をお届けします。本号では、激動の2025年における生成AI業界の総括と、2026年に向けた技術・ビジネス動向の考察を公開いたしました。

2025年総括：AIが「現場で汗をかき始めた」1年

2025年、生成AIは「ただのチャットボット」を卒業。一言で言えば、「AIが自分で考え、現場で汗をかき始めた年」です。年初には中国企業による劇的な価格破壊が起き、OpenAI一強時代の終焉とともに、Gemini 3やNano Banana ProのリリースによるGoogleの躍進やDeepSeekのような無料で使えるオープンウェイトモデルの急成長が続きました。

2025年を象徴する3つの転換点

「反射的な回答」から「熟考」へ

DeepSeek-R1やClaude 3.7、OpenAI o1シリーズの台頭により、AIは答えを出す前に「頭の中で検算や確認をする」ことが可能になりました。これにより、これまでAIが苦手としていた数学、科学、複雑なプログラミング領域で実用性が飛躍的に向上しました。

「対話」から「PC操作の代行」へ

Anthropicの「Computer Use」やOpenAIの「Atlas（Operator）」により、AIはチャット画面を飛び出しました。人間のようにブラウザを操作し、複数のステップを伴う業務を肩代わりする「エージェント」へと役割を変えました。

物理的・国家規模のインフラ産業へ

AI開発はソフトウェアの領域を超え、巨大なハードウェア・電力産業へと変貌。

最大5,000億ドル規模の「Stargateプロジェクト」や、Microsoftによる原発再稼働支援などは、AIがもはや「電気と場所を取り合う物理産業」になったことを示しています。

2026年への提言：AIは「数日単位」で自律稼働する

2026年、AIの性能向上のパラダイムは、従来の「事前学習」から「強化学習（事後学習）」へとシフトし、さらなる指数関数的な進化が予測されます。

自律稼働時間の飛躍的向上（数日間のタスク完遂）

現在、AIがソフトウェアエンジニアリング領域において自律的に実行可能なタスク時間は約2.5時間ですが、METR等の指標によれば、この「自律稼働時間」は約4～7ヶ月で倍増する傾向にあります。 2026年末には、AIが数日間（約20時間以上）にわたって自律的に作業を継続できるようになると予測されます。これは、優秀な人間が数日かけて行う「設計、バグ修正、資料作成」といった複雑な一連の工程を、AIが一人で完遂できることを意味します。

GUI操作の標準化と「ホワイトカラー業務」の変容

人間と同じように視界（画面）から情報を得て、マウスとキーボードで操作を行う能力が、2026年には人間と同等以上に達する見込みです。

複雑な図表を含むパワーポイントの作成や、Web会議の内容をリアルタイムで認識・要約し、次のアクションを自動でタスク化するような、高度な事務作業が実用化されます。

AIによる「小規模な科学的発見」とR&Dの加速

特定のドメインに特化したAIではなく、汎用モデルが自律的に研究調査を行い、材料科学や医学などの分野で具体的な「科学的発見」を生み出し始めます。

AIが博士号取得者の数年分に相当する成果を短期間で創出する事例が増え、企業の競争力は「AI研究アシスタントをいかに使いこなすか」にかかってくるでしょう。

AIの「お試し期間」は終了。能動的に仕事を完遂する「自律実装」の時代へ

2025年は、生成AIの「お試し期間」が終了した年と言えます。

これからの2026年は、AIを単なるツールとして使う段階から、AIが主体となって仕事を完遂する「自律実装」の時代へと突入し、電気や水道のように「あって当たり前の知的なインフラ」になります。

今後のビジネス環境では、AIに上手なプロンプトを打つだけでは不十分です。求められるのは、複数のAIをそれぞれの得意分野で采配し、一連のワークフローを完遂させる「オーケストレーター（指揮者）」としての能力です。

SHIFT AIは「日本をAI先進国に」というビジョンのもと、この歴史的な転換期において、AIという強力なエンジンを乗りこなし、新しい価値を生み出せる人材を育成し続けてまいります。

