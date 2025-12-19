『ソニックランブル』「ゴジラ」とのコラボイベントが12月22日（月）より開催決定　スペシャルトレーラーも公開！

株式会社セガ

株式会社セガは、iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）向けに配信中のマルチプレイパーティーゲーム『ソニックランブル』にて、期間限定イベント「ゴジライベント」を12月22日（月）17:00から2026年1月21日（水）17:00まで開催することをお知らせいたします。イベント期間中は、「ゴジラ」をテーマにした特別なステージやゲーム内アイテムが獲得できます。

また、映画「ゴジラ-1.0」のVFXを手掛けた映像制作会社、「白組」制作のスペシャルトレーラーも公開いたしました。ぜひご覧ください。

『Sonic Rumble』ゴジラコラボ 公式トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=705h28D5BV8(https://www.youtube.com/watch?v=705h28D5BV8)

■「ゴジラ」とは

1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣王「ゴジラ」。邦画最新作『ゴジラ-1.0』は国内だけでなく北米でも大ヒットとなり、全世界のスクリーンを席巻しました。さらに、ハリウッド版第５作『ゴジラxコング 新たなる帝国』は全世界興行収入845億円を突破するなど、その勢いはとどまるところを知りません。そして2024年11月に生誕70周年を迎えたゴジラは、最強の怪獣王として今後も君臨し続けます。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

■『ソニックランブル』とは

『ソニックランブル』は、Dr.エッグマンが作り出したおもちゃの世界で、「ソニック」シリーズの人気キャラクターたちがスリリングな障害物コースや競技アリーナで競い合うマルチプレイパーティーゲームです。ソニック、テイルス、ナックルズ、シャドウ、Dr.エッグマンなどがプレイアブルで登場し、多彩なキャラクタースキンや、アニメーション、エフェクトをコレクションして、自由にカスタマイズを楽しむことが出来ます。

スマートフォンとPCのクロスプレイに対応し、世界中のプレイヤーとリアルタイムで対戦可能。基本モード「リングサバイバル」では、3つのステージを勝ち抜きながらより多くのリングを集めることを目指します。ルールは「ラン」「サバイバル」「チーム」「リングバトル」など多彩で、ステージも「グリーンヒル」や「ケミカルプラント」などシリーズおなじみの舞台を含む75以上が登場します。

■Steam版 / Google Play Games版最低動作環境

OS：Windows 11(64bit)

プロセッサ: Intel(R) Pentium(R) Gold 4417U / AMD Athlon(TM) 3000G 同等以上

メモリ: 4GB RAM

グラフィック: Nvidia GeForce GT 630 (VRAM 2GB) / Radeon R7 240 同等以上

DirectX: バージョン11以上

ネットワーク: ブロードバンドインターネット接続

デスク空き容量： 7GB以上

【製品概要】

商品名：ソニックランブル

対応機種：iOS／Android／PC(Steam／Google Play Games)

配信開始日：配信中（2025年11月5日（水）配信）

対応OS：iOS16.0以上／Android OS 8.0以上

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：パーティーロワイヤルゲーム

メーカー：株式会社セガ

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonicrumble.sega.com/ja/

公式X：https://x.com/Sonic_Rumble_JP

