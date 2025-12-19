オウルテックの折りたたみ式ソーラーパネルが、神奈川県海老名市のふるさと納税返礼品に採用
株式会社オウルテック（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：山本哲也）は、折りたたみ式ソーラーパネルが、神奈川県海老名市のふるさと納税返礼品として採用され、主要ふるさと納税ポータルサイトにて受付を開始したことをお知らせします。
製品概要
◆ コンパクトになり持ち運びに便利 単結晶シリコンパネル搭載 折りたたみ式ソーラーパネル
太陽光でスマートフォンを充電
太陽の光を電力に変えて、スマートフォンなどのUSB機器を充電できるポータブルソーラーパネル充電器です。アウトドアや災害時など電源が無い場所でも太陽光があれば使用できます。
コンパクトで持ち運びに便利
折りたたむとA4サイズより小さく、重さは410ｇでどこへでも気軽に持ち運べます。外出先でサッと取り出して充電できるスマートさです。
充電量の目安になる電流チェッカー搭載
コントロールボックスから充電する機器に流れる電流が表示され、太陽光が当たって電流が流れているかを確認することができます。
※電流値は目安です。精密な計測や記録を目的とした機能ではありません。
高効率な単結晶シリコンパネル
電力ロスの少ない単結晶シリコンパネルを2面搭載。最大変換効率は22.4%、発電性能は最大10W。小型ながらしっかり発電し、安定した充電をサポートします。
※発電量は設置場所、天候条件、日照時間によって変動します。
・製品ページ：
https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_mobile-battery/cat_mobile-battery-portable/slp10w/
・カラー展開：グレー
◆オウルテックで人気の製品が海老名市ふるさと納税返礼品として掲載中
株式会社オウルテック
https://www.owltech.co.jp/
神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。