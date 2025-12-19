“推し”が殺人事件の容疑者に！？アイドルオタクの弁護士が、愛と疑いの狭間で揺れ動く“ミステリーラブロマンス”『アイドルアイ』をABEMAにて2025年12月22日（月）夜11時30分より無料配信決定

株式会社AbemaTV(C) 2025 Astory Co., Ltd. & KT Studiogenie Co., Ltd. All Rights reserved.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年12月22日（月）夜11時30分より、少女時代のチェ・スヨン演じるアイドルオタクの弁護士が、殺人事件の容疑者になってしまった“推し”の無実を証明するために奔走しながらも、推しへの愛と疑いの狭間で揺れ動いていく“ミステリーラブロマンス”を描いた韓国ドラマ『アイドルアイ』（全12話）を無料配信することを決定いたしました。

【ティザー映像】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AAWJ7YI29Xw ]

『アイドルアイ』は、アイドルオタクの弁護士メン・セナが、殺人事件の容疑者となってしまった推しのアイドル、ト・ライクの事件を担当することで物語が始まります。世界的に人気のガールズグループ「少女時代」のメンバーであるチェ・スヨンが弁護士のメン・セナを演じ、『100日の郎君様』や『じれったいロマンス』など数々の作品に出演する俳優のキム・ジェヨンがト・ライクを演じます。また本作は、ドラマ『愛だと言って』などを手掛けてきたイ・グァンヨン監督がメガホンをとり、『ビッグマウス』『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』『シグナル』など、話題作を送り出してきたA STORYが制作するということでも大きな注目を集めています。

スヨン演じるメン・セナは、傷を抱えて社会で後ろ指をさされながら、他の人は避ける刑事事件ばかりを担当し、「悪党たちの弁護士」と呼ばれています。そんな彼女は約10年間にわたりアイドルバンド“ゴールドボーイズ”のト・ライクを推し続けており、奇妙な殺人事件に巻き込まれた推しの弁護を担当するためファンであることを隠し、意外な真実に向き合っていくことに。

そしてメン・セナが推すト・ライクは、“ゴールドボーイズ”のビジュアルセンターでありメインボーカルという花形のポジションを築いているアイドル。しかし、かつて切実に立ちたいと願っていたステージ、そしてファンたちの歓声と愛が、今は喜びではなく負担に感じていました。華やかな笑顔の中に暗闇を隠しながら生きていた彼は、殺人事件というまさかの災難にぶつかったことで、仮面を脱ぎ捨て生まれ変わっていくことに…？

“推し”が“容疑者”として目の前に現れたセナ、そして事件をきっかけに突然人生が一変したライク。セナはどのように彼を弁護していくのか？そして、事件の真実は一体…？無実を証明するために、時にはぶつかりつつも、少しずつ惹かれ合っていく2人の関係性にも注目です。

ドラマ『アイドルアイ』は、2025年12月22日（月）夜11時30分より、毎週月曜日と火曜日の夜11時30分より最新話を無料配信いたします。どうぞお楽しみに。また「ABEMA」では、この他にも『善意の競争』、『スタディーグループ』、『ペントハウス』、『輝くウォーターメロン～僕らをつなぐ恋うた～』など数々の韓国ドラマを全話無料配信中です。この機会にぜひご覧ください。

◾︎『アイドルアイ』 配信概要

作品トップページ：https://abema.tv/video/title/663-52

ティザー映像：https://abema.tv/video/episode/663-52_s1_p1000

配信日時：毎週月曜・火曜 夜11時30分～最新話を無料配信

出演者：

チェ・スヨン:メン・セナ

キム・ジェヨン:ト・ライク

チェ・ヒジン:ホン・ヘジュ

チョン・ジェグァン:クァク・ビョンギュン

キム・ヒョンジン:パク・チュンジェ

キム・ウォネ:チョン・グァンス

チョン・マンシク: クム・ボサン

チョ・ヒョンシク:チャン・ハング

アン・ウヨン:カン・ウソン

パク・ジョンウ:チェ・ジェヒ

チェ・ゴン:イ・ヨンビン

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）