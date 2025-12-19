【(株)アクシージア　特別株主優待】抽選で総額1,000万円相当分のBTCをCoin Estateにて贈呈

FINX JCrypto株式会社

暗号資産取引サービス「Coin Estate」を運営するFINX JCrypto株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：陳 海騰・以下「FINX JCrypto」）は、株式会社アクシージア（本社：東京都新宿区、代表取締役：段 卓・以下「アクシージア」）と連携し、アクシージアの株主様の中で対象となる方へ抽選で総額1,000万円相当分のビットコイン（BTC）を贈呈することをお知らせいたします。

アクシージアは、主力である化粧品の製造・販売に加え、AI 事業をはじめとする新規領域への挑戦を通じて、中長期的な成長の実現を目指しています。その実現に向け、国内での認知度向上と企業価値向上を重点テーマとし、「株主還元と IR の充実」に取り組んでいます。今回の特別株主優待では、ビットコイン（BTC）を採用することで、新規事業への積極的な姿勢を示すとともに、株主の皆様により魅力的な還元を提供することを目指しています。

FINX JCryptoはアクシージアと連携し、アクシージアの「特別株主優待」の一環として、抽選で620名にビットコイン（BTC）の贈呈を実施いたします。

この貴重な機会に、アクシージアの株主様におかれましては、暗号資産について認知を深めていただくきっかけとなれば幸甚に存じます。

【特典内容】

対象となる株主様から、抽選で合計620名に総額1,000万円相当分のビットコインを贈呈します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/154726/table/13_1_1e5738a99eb1703cfe3d2cfe3687e748.jpg?v=202512190522 ]

【対象となる株主様】

2026年１月末日現在の株主名簿に記載または記録された株主様のうち、２単元（200株）以上を保有されている株主様を対象といたします。未成年および非居住者の株主様は対象となりませんので、ご了承ください。

【特別株主優待受け取りのお申込み方法】

当選通知後、お申込み期間内に以下２点のご対応をいただく必要がございます。

１. FINX JCrypto株式会社の運営する暗号資産取引所 Coin Estateへ口座を開設

２. FINX JCrypto株式会社の運営する暗号資産取引所 Coin Estate口座の株主優待お受け取りページにて、株主優待コードの入力を完了

【ビットコイン贈呈時期】

当選した方へのスケジュールの詳細（株主優待コード発送日、お申込み期間、贈呈数基準日、贈呈時期等）については、後日ご案内いたします。

＜本特別株主優待に関する注意事項＞

・本特別株主優待の内容は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・本特別株主優待におけます当選者へのビットコインの贈呈は、Coin Estate口座でのみの受け取りとなります。お申込み期間内に口座開設および優待申込みの手続きが完了しない場合、優待を受け取る権利は失効します。なお、代替品のご提供はございません。

・未成年および非居住者の方の口座開設は受付できません。

・株主様のご都合で受取人不在・長期不在等でアクシージアへ株主優待コードが返送された場合には、再送できかねますのでご了承下さい。

・本特別株主優待の受け取りは、株主様ご本人に限られ、ご家族を含む他者名義の口座では受け取りできません。株主情報と「Coin Estate」の口座情報を照合し、不一致の場合は付与の対象外となります。

・口座開設にあたっては、FINX JCrypto株式会社所定の審査があり、審査の結果、口座が開設できない場合も優待を受けることはできません。

・Coin Estateの「暗号資産現物取引サービス基本約款」に違反すると判断された場合は、贈呈の対象外となります。

・当選後、ビットコイン贈呈時点でCoin Estate口座を解約されている場合は、対象外となります。

・ビットコインの価格は市場の変動により変動する可能性があり、その価値が下落するリスクがあります。この価格変動リスクについて、あらかじめご了承ください。

・贈呈するビットコインの数量は贈呈数基準日におけるCoin Estateの販売価格に基づいて決定いたします。なお、基準日及び販売価格については、追って公表いたします。

・本件は、本株主優待の受領に必要な手続きに関するご案内であり、暗号資産取引への勧誘を目的とするものではございません。

株式会社アクシージアについて

『アジアの美』を日本から、世界へ発信するという理念のもと、2011年にエステサロン専売スキンケアブランドとして誕生。2016年に「目もとエステのエッセンスをホームケアへ」というコンセプトで開発された“ビューティーアイズ”シリーズが、中国を含むアジアで大ヒット。現在、中国、シンガポールなどのアジア各国をはじめ、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどでも展開。日本国内では、直営店舗「AXXZIA GINZA SIX店」「AXXZIA 大丸心斎橋店」「AXXZIA 京王百貨店新宿店」「AXXZIA 渋谷ヒカリエ ShinQs店」をはじめ、百貨店やバラエティショップなど取り扱い店舗拡大を推進。

会社HP：https://axxzia.co.jp/

会社所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル35階

代表取締役：段 卓

事業内容：化粧品の企画・製造・販売

FINX JCrypto株式会社について

FINX JCryptoは、暗号資産取引サービス「Coin Estate」を運営する事業者です。アジア最大級のビットコインETFを保有するAvenir Groupのグループ企業であり、日本における暗号資産事業の中核事業会社として、暗号資産取引サービスに加え、法人向けにWeb3 に関するコンサルティングサービスも提供しています。

会社HP：https://www.coinestate.co.jp/

会社所在地：東京都台東区台東一丁目24番9号

代表取締役：陳 海騰

事業内容：暗号資産交換業【関東財務局長 第00012号】／ 宅地建物取引業【東京都知事（1）第109600号】

加入団体：一般社団法人日本暗号資産等取引業協会（JVCEA）、一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会（JCBA） 、一般社団法人JPCrypto-ISAC

【暗号資産を利用する際の注意事項】

・暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではありません。また、日本円等の法定通貨とは異なり、国等によりその価値が保証されているものではありません。

・暗号資産取引では、取引価格の変動により、暗号資産の価値が著しく減少する可能性や損失が生じる可能性があります。

・暗号資産は、対価の弁済を受ける取引相手の同意がある場合に限り、代価の弁済のために使用することができます。