「花粉症の治療法」メリット・デメリット！あなたに合うのはどれ？ 花粉症の治療法と自分で実践できる花粉症対策 12/21(日)『健康カプセル！ゲンキの時間』

株式会社CBCテレビ

2025年12月21日(日)あさ7:00放送 『健康カプセル！ゲンキの時間』

身近な健康問題とその改善法を、様々なテーマで紹介します。

メインMCは石丸幹二さん、サブMCは坂下千里子さんでお送りしています。

今回のテーマは「～あなたに合うのはどれ？～今こそ見つける！花粉症の治療法」

日本人の3人に1人が悩まされ、国民病とも言われる「花粉症」。スギ花粉が最も飛散するのは2月～3月ですが、症状が始まってしまうとなかなか良くならないため、大切なのは早期治療。治療法は色々あるので、花粉が飛散する前の12月～1月から対策した方が良いそうです。来年は、西日本を除き花粉の飛散量が増えると予想されています。花粉症は突然発症する可能性があるので、今は症状がない人も油断は禁物なのだとか。そこで今回は、花粉症の治療法や自分で実践できる花粉症対策を専門医に教えてもらいました。

●花粉症の基礎知識

＜花粉症とはどんな病気？＞

＜放置すると重症化の恐れも＞

●花粉症の治療法１.「薬物療法」

＜抗ヒスタミン薬について＞

＜薬物療法（抗ヒスタミン薬）のメリット・デメリット＞

●花粉症の治療法２.「舌下免疫療法」

＜舌下免疫療法について＞

＜舌下免疫療法のメリット・デメリット＞

●花粉症の治療法３.「レーザー治療」

＜レーザー治療について＞

＜レーザー治療のメリット・デメリット＞

●自分で実践できる花粉症対策

＜花粉を家に持ち込まない方法＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JCnac_i45SI ]

【放送日】2025年12月21日(日)

【時間】あさ7:00

【出演】メインMC：石丸幹二

サブMC：坂下千里子

【テーマ】「～あなたに合うのはどれ？～今こそ見つける！花粉症の治療法」

【番組HP】https://hicbc.com/tv/genki/?ref=pr

※番組ホームページでは放送後、放送内容のアーカイブ情報が更新されます。

[番組HPトップページ] ＞ [アーカイブ] からご覧になれます。