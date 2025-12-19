整形外科・理学療法／リハビリ現場向け新世代リハビリチェア「EM DRIVE CHAIR(R)」本格展開開始

株式会社Rad PROJECT

2025年12月20日株式会社Rad PROJECT/株式会社プロラボメディカル

株式会社Rad PROJECT（本社：東京都渋谷区、代表取締役：瀧澤 周）は、腰椎対応の高出力電磁刺激（Electro Magnetic Stimulation）を用いた非侵襲型リハビリ支援機器「EM DRIVE CHAIR(R)（エムドライブチェア）」を、整形外科・リハビリテーション科を中心に、泌尿器科・婦人科分野へも本格展開いたします。

■ EM DRIVE CHAIR(R)とは

EM DRIVE CHAI(R)は、服を着たまま座るだけで、高出力電磁刺激（Electro Magnetic Stimulation, EMS）により、**腰部多裂筋・腸腰筋・骨盤底筋などの深層筋（インナーマッスル）**へ非侵襲的にアプローチするリハビリ支援チェアです。

皮膚や脂肪の抵抗を受けにくい電磁刺激によりモーターニューロンを活性化し、アウターマッスルだけでなく、一般的な運動療法では介入が難しい深層筋群の選択的収縮を促します。

患者自身の運動努力を必要とせず、短時間かつ省力的に筋収縮を誘発できる点が特長です。

高齢者、術後患者、慢性腰痛を有する患者において、体幹および腰椎周囲の深層筋機能の低下は、転倒リスクや生活の質（QOL）の低下に直結します。

EM DRIVE CHAIRは、非侵襲的に深部筋群へ働きかけることで、これらの課題に対するリハビリ補助を目的としています。

■ 整形外科・リハビリ現場での主な活用領域

EM DRIVE CHAIR(R)は、以下のような臨床現場での活用が期待されています。

・腰椎手術後・人工関節手術後の術後リハビリ補助

・腰部痛の緩和、可動域改善のサポート

・腸腰筋・腰方形筋へのアプローチによる歩行・立ち上がり動作の補助

・大殿筋・中殿筋への刺激による骨盤保持・股関節安定性向上

・脊柱管狭窄症・椎間板ヘルニアなど腰椎疾患の保存療法サポート

・高齢者におけるサルコペニア・ロコモティブシンドローム対策

・体幹・骨盤帯の安定性低下に対するリハビリ支援

・骨盤底筋機能低下に伴う排尿トラブルへの補助的アプローチ

尿失禁・頻尿/男性機能低下/フェムケア領域（産後尿漏れ、骨盤底機能低下など）

■ 医療現場からの評価ポイント

非接触・非侵襲で痛みや身体的負担が少ない

衣服を脱がずに使用でき、患者受容性が高い

施術中にスタッフが付き添う必要がなく、省人化に貢献

高齢者や術後早期の患者にも導入しやすい

これらの点から、

「動かせない時期でも筋肉に働きかけられる選択肢」として、医療現場で注目を集めています。

■ 今後の展開

EMDRIVE CHAIR

当社では今後、整形外科および回復期リハビリテーション施設を中心に、EMDRIVE CHAIRの導入支援、デモンストレーション、臨床活用事例の共有を進め、医療現場における新しいリハビリの選択肢としての普及を目指してまいります。

なお、EM DRIVE CHAIRは2025年5月 日本整形外科学会学術総会、2025年10月 日本栄養精神医学研究会にて展示出展しております。

■ 製品概要

製品名：EM DRIVE CHAIR(R)（エムドライブチェア）

用途：リハビリ支援機器

特長：非侵襲・非接触／深層筋刺激／省力運用

対象：整形外科・リハビリテーション科・関連医療施設／泌尿器科／婦人科

