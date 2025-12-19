[アトリエうかい]できたてクッキーやプリン・限定商品が充実！ジェイアール名古屋タカシマヤ「2026 アムール・デュ・ショコラ～ショコラ大好き!～」に出店2026年1月16日(金)～2月14日（土）開催

株式会社うかい

東京・神奈川を中心にレストランを展開する株式会社うかい（本社：東京都八王子市 以下、うかい）が運営する洋菓子店「アトリエうかい」は、 2026年1月16日(金)から2月14日（土）にジェイアール名古屋タカシマヤに催事出店をいたします。また、サテライト会場であるジェイアール名古屋タカシマヤ フードメゾン 岡崎店でも2026年1月21日(水)～2月14日（土）で開催いたします。

ショコラコレクション2026

クッキーとカカオのマリアージュを楽しめるアトリエうかいのショコラコレクション。アムール・デュ・ショコラ限定の「フールセック・ショコラ スペシャリテ 」は缶の形状と内容を一新。また、できたてクッキーやプリン、期間・数量限定商品など、会場ならではの特別なラインナップをご用意します。

フールセック・ショコラ スペシャリテ 2026

ショコラの祭典にふさわしく、何度訪れても新たな発見とときめきを感じていただけるコレクションをお楽しみください。グランシェフパティシエの鈴木も会場でお待ちしております。

ジェイアール名古屋タカシマヤ「 2026 アムール・デュ・ショコラ～ショコラ大好き!～ 」概要

■催事期間：2026年1月16日(金)～2月14日(土) ※最終日は午後7時閉場

■催事場所：10階メイン会場

※岡崎サテライト会場：2026年1月21日(水)～2月14日(土)

◇アムール・デュ・ショコラだけの限定商品

アムール・デュ・ショコラ特設ページ :https://www.ukai.co.jp/information/atelier_topics/amour2026/[アムール・デュ・ショコラ限定］フールセック・ショコラ スペシャリテ 2026 4,780円（税込）クッキーとショコラ、果実やナッツが織りなす10種の味わい。

バターの香りを大切にした繊細なクッキーと、香り高いカカオのマリアージュ。2026年バージョンは、素材の組み合わせや質感の違いでお菓子の豊かな表現を追求しました。岐阜県産ローズのほのかな香りやスパイスの刺激、ナッツなど素材の豊かな個性も取り入れた、さまざまな食感のクッキー生地。花や果実のようなフレーバーのコロンビア産、ナッティーなペルー産など多様なカカオとともにお楽しみいただけます。

※ジェイアール名古屋タカシマヤ・岡崎サテライト会場で販売

名古屋タカシマヤ限定 みかんとはちみつのショコラ 1,980円（税込）[アムール・デュ・ショコラ「パティシエと農家の夢のひと箱」参加商品]南濃みかんと高尾のはちみつの魅力を凝縮したショコラ。

岐阜県海津市南濃町産のみかんと、東京都八王子市高尾山麓で採蜜されたはちみつに、カカオを合わせたチョコレートクッキー&ボンボンショコラ。爽やかな酸味のみかんと、高尾の花々から採れた奥深いはちみつ。力強い味わいのペルー産カカオと、透明感あるコロンビア産ナチュラルカカオバターのマリアージュをご堪能いただけます。

※ジェイアール名古屋タカシマヤ・岡崎サテライト会場で販売

◇ピックアップ

[名古屋タカシマヤ限定] プリン3個セット 1,800円（税込）バニラにイチゴ、ホワイトカカオ。素材の個性を味わう３種のプリンをセットで。

メリーゴーランドをイメージした手のひらに寄り添う、ころんと丸い瓶に素材の味わいがぎゅっと詰まったプリン。口の中でとろりととろける食感や素材の繊細な風味をお楽しみください。

※ジェイアール名古屋タカシマヤのみで販売

ショコラ セレクション(クッキー＆ショコラ) 2,620円（税込）多彩なショコラと華やかなクッキーを一箱に。

バナナや青リンゴ、ライムといった果実の魅力を凝縮したパート・ド・フリュイ。フラワリーなジャスミンティーや、スパイスをきかせたヴァンショーやキャラメル、マジパンをなめらかなチョコレートで包み込んだボンボンショコラ。素材と向き合い丁寧に焼き上げ、個包装にしたチョコレート仕立てのクッキーを詰め合わせました。

※ジェイアール名古屋タカシマヤのほか、直営店舗やオンラインショップ等での販売あり

期間限定の商品情報

名古屋タカシマヤ限定 できたてクッキー（6種入）1,280円（税込）クッキーの“鮮度”を感じる、できたてクッキーを実演販売。

会場で仕上げるクッキーは、期間中4ラインナップでご用意します。クッキーとカカオ、果物をできたてならではの、”さっくり”や”ほろほろ”の食感や瑞々しいジャムの香りとともに味わってください。[販売時間]10:00～/14:00～/17:00～ [期間]2月1日（日）～2月14日（土）

※ジェイアール名古屋タカシマヤのみで販売

名古屋タカシマヤ限定 南濃みかんケーク 2,380円（税込）爽やかなみかんとカカオの魅力をしっとりケークに閉じ込めて。

みかんピールとチョコチップを練り込み、みかんジン入りの自家製シロップを染み込ませたケークに、自家製みかんジャムを重ねて。グランシェフパティシエ・鈴木の故郷で育まれた南濃みかんの澄んだ酸味と、カカオの豊かな風味を余すところなく閉じ込めました。[期間]1月30日（金）～2月1日（日）

※ジェイアール名古屋タカシマヤのみで販売

名古屋タカシマヤ限定 ボンボンショコラ3個セット 2,000円（税込）素材のみずみずしい香りと余韻を、ひとくちのショコラに閉じこめて。

甘酸っぱい柑橘に、香り華やぐシナモン。パッションフルーツの鮮烈な酸味に、コーヒーのほろ苦さ。それぞれの素材のフレッシュな魅力が豊かな余韻をもたらすボンボンショコラアソートです。[期間]2月5日（木）～2月7日（土）

※ジェイアール名古屋タカシマヤのみで販売

◇ジェイアール名古屋タカシマヤ フードメゾン 岡崎店で販売

アムール・デュ・ショコラ特設ページ :https://www.ukai.co.jp/information/atelier_topics/amour2026/できたてクッキーの詳細もご覧いただけますフールセック・ショコラ小缶 3,980円（税込）「フールセック・小缶」を贅沢なショコラ仕立てに。

カカオとフルーツのマリアージュをテーマに、定番商品「フールセック・小缶」を冬だけの贅沢なショコラ仕立てでご用意。カカオや果実、ナッツの魅力あふれるジャンドゥージャのクッキーなど、9種の美味しさを彩り華やかに詰め合わせました。

※岡崎サテライト会場のほか、直営店舗やオンラインショップ等での販売あり

アトリエうかいとは

東京・神奈川を中心にレストランを展開するうかいグループの洋菓子店。レストランでの感動と余韻をご家庭でも味わっていただけるよう、「うかいの余韻をご家庭へ」をコンセプトに掲げて「旬の素材を最も美味しく提供する」というこだわりのもと、一つひとつ、丁寧なお菓子作りを心がけています。

シェフズコメント

アトリエうかいオフィシャルサイト :https://www.ukai.co.jp/atelier/

『素材と、いかに向き合うか。素材から発想するモノづくり。』

レストランで長年、締めくくりのデザートやプティフールを手掛けてきた私にとって、料理人と同じく素材への追及は常にモノづくりの出発点でした。実際にカカオの産地に赴き、栽培や生産過程を知る機会を得たのは2019年のコロンビア訪問が初めてでした。以降、産地を訪れるごとに、もっと深く理解して表現したいという想いが高まっています。

グランシェフパティシエ 鈴木滋夫（2023年に訪れたペルーのカカオ農園より）

チョコレート専門店ではありませんが、クッキーにカカオのテロワールも含めて組み合わせることで、アトリエうかいならではの豊かなお菓子の表現をお届けしたいとずっと思い続けてきました。会場でご用意しているリーフレットには、コロンビア・ペルー・マダガスカルなどカカオの産地を訪れた際に感じたことを産地探訪記として綴りました。またお菓子のこだわりも記載しております。お待ちの間などでご一読いただけると幸いです。

会場で配布しているリーフレット鈴木シェフの産地探訪記と企画商品のこだわり