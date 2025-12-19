描き下ろしイラストを使用したグッズが当たる「『無限ガチャ』WEBくじ1連目」販売開始！
株式会社ディ・テクノ（本社：東京都港区 代表取締役社長：市原高明）は
2025年12月19日(金)より、
「『無限ガチャ』WEBくじ1連目」の販売を開始いたしました。
「『無限ガチャ』WEBくじ1連目」は、
TVアニメ「信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！」の新規描き下ろしイラストを使用したグッズが当たる、ハズレなしのオンラインくじです。
美麗なイラストを飾ることができるWEBくじグッズを手に入れる機会をどうぞお見逃しなく！
■賞品ラインナップ
［A賞］A2タペストリー(全5種)
［B賞］アクリルスタンド(全5種)
［C賞］台座つきアクリルカード(全5種)
［D賞］A4アートボード(全7種)
［E賞］ブロマイドセット(全5種)
［F賞］缶バッジ(全10種)
［購入特典] コースター(全5種)
１度の注文で5枚購入ごとにもれなくランダムで1つプレゼント
［ラストWIN賞］特大アクリルスタンド(全5種)
BOX内のくじを最後まで引くと必ずついてくる豪華特典
［モアチャン！］アクリルマルチスタンド(全1種)
くじを購入した方の中から5名様にプレゼント
<全賞品画像>
※画像はイメージとなり、実物とは異なる場合があります。
■サービス詳細
・サービス名
「『無限ガチャ』WEBくじ1連目」
・サービスサイトURL
https://web-kuji.jp/lotteries/mugengacha
・ＷＥＢくじ公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/web_kuji
・販売価格
くじ１枚：770円（税込） ※1注文につき最大80枚まで
送料：初回のみ 770円（税込）
※送料は1回目の注文のみ発生します。2回目以降の注文は送料無料です。
・販売期間
2025/12/19(金) 17:00 ～ 2026/2/12(木) 17:59 まで
※販売期間は変更となる場合があります。
・支払い方法
クレジットカード・Vプリカ・キャリア決済・PayPay(ペイペイ)・メルペイ
・発送時期
2026年4月中旬～下旬
＜著作権表記＞
(C)明鏡シスイ・ホビージャパン／無限ガチャ製作委員会