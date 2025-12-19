描き下ろしイラストを使用したグッズが当たる「『無限ガチャ』WEBくじ1連目」販売開始！

写真拡大 (全11枚)

株式会社ディ・テクノ

株式会社ディ・テクノ（本社：東京都港区　代表取締役社長：市原高明）は


2025年12月19日(金)より、


「『無限ガチャ』WEBくじ1連目」の販売を開始いたしました。






「『無限ガチャ』WEBくじ1連目」は、


TVアニメ「信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！」の新規描き下ろしイラストを使用したグッズが当たる、ハズレなしのオンラインくじです。



美麗なイラストを飾ることができるWEBくじグッズを手に入れる機会をどうぞお見逃しなく！




■賞品ラインナップ


［A賞］A2タペストリー(全5種)





［B賞］アクリルスタンド(全5種)





［C賞］台座つきアクリルカード(全5種)





［D賞］A4アートボード(全7種)





［E賞］ブロマイドセット(全5種)





［F賞］缶バッジ(全10種)





［購入特典] コースター(全5種)


１度の注文で5枚購入ごとにもれなくランダムで1つプレゼント





［ラストWIN賞］特大アクリルスタンド(全5種)


BOX内のくじを最後まで引くと必ずついてくる豪華特典





［モアチャン！］アクリルマルチスタンド(全1種)


くじを購入した方の中から5名様にプレゼント





<全賞品画像>




※画像はイメージとなり、実物とは異なる場合があります。




■サービス詳細


・サービス名


「『無限ガチャ』WEBくじ1連目」



・サービスサイトURL


https://web-kuji.jp/lotteries/mugengacha



・ＷＥＢくじ公式X(旧Twitter)


https://twitter.com/web_kuji



・販売価格


くじ１枚：770円（税込）　※1注文につき最大80枚まで


送料：初回のみ 770円（税込）


※送料は1回目の注文のみ発生します。2回目以降の注文は送料無料です。



・販売期間


2025/12/19(金) 17:00 ～ 2026/2/12(木) 17:59　まで


※販売期間は変更となる場合があります。



・支払い方法


クレジットカード・Vプリカ・キャリア決済・PayPay(ペイペイ)・メルペイ



・発送時期


2026年4月中旬～下旬



＜著作権表記＞
(C)明鏡シスイ・ホビージャパン／無限ガチャ製作委員会