ベビーモニター 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月17に「ベビーモニター市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ベビーモニターに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ベビーモニター市場の概要
ベビーモニター市場に関する当社の調査レポートによると、ベビーモニター市場規模は 2035 年に約 32億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ベビーモニター市場規模は約 18億米ドルとなっています。ベビーモニターに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ベビーモニター市場のシェア拡大は、世界中で共働き世帯（DIPs）が増加していることが主な要因です。さらに、可処分所得の着実な増加も、これらの製品の購入増加を後押ししています。実際、経済協力開発機構（OECD）は2024年に、OECD加盟国における一人当たりの実質家計所得が1.8%増加したと発表しています。
ベビーモニターに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/baby-monitor-market/114192
ベビーモニターに関する市場調査によると、スマートホームやコネクテッドデバイスのエコシステムの普及拡大に伴い、市場シェアは拡大すると予測されています。この傾向はIoT対応の生活やスマートホームデバイスの導入を促進するため、これらの家庭におけるベビーモニタリングソリューションの導入が顕著になっています。さらに、この分野における幅広い最先端製品は、特にテクノロジーに精通した都市部の消費者に魅力的に映っています。2025年までに世界の40億人以上が都市部に居住すると予測されていることを考えると、この傾向はさらに強まる可能性があります。
しかし、経済格差が今後数年間の市場成長を阻害する要因となることが予想されます。親世代の経済的な負担の大きさは、こうした高度なテクノロジーへの追加投資を妨げる大きな障壁となっています。特に高機能ベビーモニターの場合、ビデオ機能、双方向音声通信、アプリ接続、温度/健康センサーなどの機能を搭載することで発生する費用が、多くの消費者がより革新的なソリューションへのアップグレードをためらう原因となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337506&id=bodyimage1】
ベビーモニター市場セグメンテーションの傾向分析
ベビーモニター市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ベビーモニターの市場調査は、製品タイプ別、技術別、接続方式別、ディスプレイ別、アプリケーション別、流通別と地域別に分割されています。
ベビーモニター市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-114192
製品タイプ別に基づいて、ベビーモニター市場は音声モニター、ビデオモニター、スマートモニター、動作モニターに分割されています。中でもビデオモニターは、調査期間中も引き続き市場を牽引し、売上高シェアは57%に達すると予測されています。この製品は、他のモデルと比較して利便性と費用対効果に優れているため、最も優れた育児支援ツールと考えられています。さらに、映像による監視は親の安心感と心の平穏につながるため、この分野におけるビデオモニターの優位性を裏付けています。また、この分野における技術開発のペースも比較的速いことが特徴です。これは、大手ビデオベビーモニターメーカーの一つであるVTech Holdingsが2025年に継続的な増収を達成していることからも明らかです。
