小判が舞う「招き猫スノードーム」 WINTEN×JARLL日本限定コラボ第3弾を2026年1月発売
台湾のスノードームブランド【JARLL】と、JARLLの日本正規代理店であるウィンテン株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：金川 愛佳）は、日本限定コラボレーションスノードームの第3弾として、「スノードーム 金運 招き猫」を2026年1月に発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337503&id=bodyimage1】
本商品は、小判を抱えた愛らしい招き猫と、金色の“小判型パウダー”が舞う、縁起の良いデザインのスノードームです。揺らすたびにきらめくパウダーが広がり、幸運と福を呼び込むような縁起の良いデザインです。
本シリーズは、これまでに発売した『スノードーム 桜舞う富士山』『スノードーム 桜舞う東京タワー』に続く、日本限定販売の WINTEN×JARLL コラボレーションスノードームシリーズ第3弾となります。
サイズは高さ約8.5cmとコンパクトながら、細部まで丁寧な造形と彩色が施されており、ご自宅のインテリアとしてはもちろん、新年の贈り物や海外の方へのギフトにも最適なアイテムです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337503&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337503&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337503&id=bodyimage4】
■商品情報
商品名：スノードーム 金運 招き猫
サイズ：約W65×D65×H85（mm）
重量：約245g
販売開始：2026年1月中旬より順次発送予定
詳細情報はこちら▼
https://winten.co.jp/products/view/380
■販売について
本製品は、ウィンテン公式オンラインショップおよび各ショッピングモールにて販売予定です。
※価格・在庫状況は販売先により異なる場合があります。
※数量限定のため、売り切れの際はご容赦ください。
※販売スケジュールは変更となる場合がございます。
※商品画像はイメージです。
■本リリースに関するお問い合わせ
ウィンテン株式会社
TEL：03-6907-1318
FAX：03-6907-1319
E-mail：wt-sales@winten.co.jp
配信元企業：ウィンテン株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337503&id=bodyimage1】
本商品は、小判を抱えた愛らしい招き猫と、金色の“小判型パウダー”が舞う、縁起の良いデザインのスノードームです。揺らすたびにきらめくパウダーが広がり、幸運と福を呼び込むような縁起の良いデザインです。
本シリーズは、これまでに発売した『スノードーム 桜舞う富士山』『スノードーム 桜舞う東京タワー』に続く、日本限定販売の WINTEN×JARLL コラボレーションスノードームシリーズ第3弾となります。
サイズは高さ約8.5cmとコンパクトながら、細部まで丁寧な造形と彩色が施されており、ご自宅のインテリアとしてはもちろん、新年の贈り物や海外の方へのギフトにも最適なアイテムです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337503&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337503&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337503&id=bodyimage4】
■商品情報
商品名：スノードーム 金運 招き猫
サイズ：約W65×D65×H85（mm）
重量：約245g
販売開始：2026年1月中旬より順次発送予定
詳細情報はこちら▼
https://winten.co.jp/products/view/380
■販売について
本製品は、ウィンテン公式オンラインショップおよび各ショッピングモールにて販売予定です。
※価格・在庫状況は販売先により異なる場合があります。
※数量限定のため、売り切れの際はご容赦ください。
※販売スケジュールは変更となる場合がございます。
※商品画像はイメージです。
■本リリースに関するお問い合わせ
ウィンテン株式会社
TEL：03-6907-1318
FAX：03-6907-1319
E-mail：wt-sales@winten.co.jp
配信元企業：ウィンテン株式会社
プレスリリース詳細へ