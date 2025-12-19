TVアニメ『PSYCHO-PASS サイコパス ３』より、新規描き下ろしイラスト《モダン風和装ver.》を使用した商品が発売決定！対象商品の購入で特製イラストカードがもらえる、アニメイトフェアも実施！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337502&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337502&id=bodyimage2】
TVアニメ『PSYCHO-PASS サイコパス ３』アニメイトフェア《モダン風和装ver.》が開催決定！
期間中、アニメイト対象店舗にて『PSYCHO-PASS サイコパス』関連のキャラクターグッズをご購入1,100円（税込）毎に、フェア特典「特製イラストカード（全4種）」を1枚プレゼント！
フェアの対象商品として、新規公式描き下ろしイラスト《モダン風和装ver.》を使用した新商品が登場！
和服衣装を身に纏った普段と違う雰囲気の描き下ろしイラストは必見です！
和風でシックなデザインに仕上げました。
【フェア開催期間】
2026年2月20日（金）～3月15日（日）
【対象店舗】
池袋本店・秋葉原店・札幌店・仙台店・横浜ビブレ店・名古屋店・大阪日本橋店・梅田店・福岡パルコ店・アニメイト通販
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114356
【概要】
期間中、アニメイト対象店舗にて『PSYCHO-PASS サイコパス』関連のキャラクターグッズをご購入1,100円（税込）毎に、フェア特典「特製イラストカード（全4種）」を1枚プレゼント！
※特典の絵柄はお選びいただけません。
※期間中であっても特典は無くなり次第終了となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337502&id=bodyimage3】
【商品詳細】
----------------------------------------------------------------------------
■TVアニメ『PSYCHO-PASS サイコパス ３』トレーディング缶バッジ《モダン風和装ver.》（全8種）
※トレーディング商品
素材：金属・紙・PP
サイズ：丸型直径57mm
価格： 1個 440円（税込）/1BOX（8個入り） ３,520円（税込）
種類：全8種
----------------------------------------------------------------------------
■TVアニメ『PSYCHO-PASS サイコパス ３』トレーディングクリアカード《モダン風和装ver.》（全8種）
※トレーディング商品
素材：PP
サイズ：約60mm×90mm以内
価格：1枚 440円（税込）/1BOX（8枚入り） ３,520円（税込）
種類：全8種
----------------------------------------------------------------------------
■TVアニメ『PSYCHO-PASS サイコパス ３』トレーディングアクリルブロックキーホルダー《モダン風和装ver.》（全6種）
※トレーディング商品
素材：アクリル・金属
サイズ：約50mm×70mm×D8mm以内
価格：1個 880円（税込）/1BOX（6個入り） 5,280円（税込）
種類：全6種
----------------------------------------------------------------------------
■TVアニメ『PSYCHO-PASS サイコパス ３』アクリルスタンド《モダン風和装ver.》（全4種）
素材：アクリル
サイズ：本体 約W70mm×H150mm以内/台座 約W３5mm×H３5mm以内
価格：各1,980円（税込）
種類：全4種
----------------------------------------------------------------------------
■TVアニメ『PSYCHO-PASS サイコパス ３』BIGオーロラ缶バッジ《モダン風和装ver.》（全4種）
素材：金属・紙・PET
サイズ：丸型直径76mm
価格：各770円（税込）
種類：全4種
----------------------------------------------------------------------------
■TVアニメ『PSYCHO-PASS サイコパス ３』A4クリアファイル《モダン風和装ver.》（全4種）
