原子力政策と地政学が成長を規定──CAGR 7.2％で拡大する重水市場の将来展望
重水（デュテリウム酸化物、D2O）は、重水素（デュテリウム）と酸素からなる化合物であり、通常の水（H2O）よりも密度が高く、「ヘビーウォーター」とも呼ばれる。常温常圧では無色無臭の液体であり、化学的性質は比較的安定している。比重は1.10775（25℃）、融点は3.82℃、沸点は101.42℃であり、分子間の水素結合と凝集力は普通の水よりも強い。こうした特性により、核利用・非核利用を問わず、さまざまな科学技術用途で重水は不可欠な資源となる。
世界の重水市場は主に既存の重水炉の維持管理向けに形成されており、新設炉向けの消費は含まれない。過去5年間で稼働中または稼働予定の重水炉はインドのKAKRAPAR 3・4およびRAJASTHAN 8の3基に限られる。現在、核・非核用途向けに重水を供給可能な大規模施設はインドのHeavy Water Board（最大400トン）とイランのMesbah Energy（20トン）だけであり、カナダのIsowaterや米国のCambridge Isotope Laboratoriesは非核用途向けの小規模市場をターゲットとしている。その他の供給源としては、カナダBruce重水プラントやルーマニアROMAG PRODの廃止プラントからの在庫も存在する。
重水の魅力は単なる水以上にある
重水（D2O）は、その物理化学特性の独自性によって、通常の水では代替できない用途を持つ。比重が高く、分子間の結合が強固で化学的に安定しているため、高精度の研究や核関連プロセスにおいて不可欠な役割を果たす。特に放射線照射環境や高温・高圧条件下でも特性を保持できることは、重水の優位性を際立たせる要素である。この特性により、重水は単なる液体ではなく、科学技術の進展を支える戦略的資源であるといえる。
供給網の限定が市場の価値を高める
重水の生産は極めて限られた地域に集中しており、供給網の希少性が市場の独自性を形成する。インドやイランにある主要生産施設は、核および非核用途向けの重水供給を担い、北米の小規模事業者は研究用途向けに特化している。古いプラントの在庫や輸出入の制約も市場供給に影響を及ぼすため、需要と供給のバランスは極めて慎重に管理される。この希少性こそが重水の高付加価値性と、戦略的資源としての位置付けを支えている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界重水市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/220311/heavy-water）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.2%で、2031年までにグローバル重水市場規模は4.46億米ドルに達すると予測されている。
図. 重水世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337478&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337478&id=bodyimage2】
図. 世界の重水市場におけるトップ4企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、重水の世界的な主要製造業者には、Heavy Water Board （HWB）、Mesbah Energy、Isowaterなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約56.0%の市場シェアを持っていた。
新技術と運用効率の革新が市場を押し上げる
重水産業における技術革新は、精製効率やエネルギー消費の最適化を通じて市場価値を高める要素である。高効率な濃縮技術や廃熱利用の改善は、供給能力の拡大とコスト削減を同時に実現する。また、PHWRを中心とした既存炉の運用効率向上は、安定した需要を生むとともに、新規市場開拓の基盤を形成する。こうした技術的優位性は、投資家や事業者にとって将来性の高い市場であることを示す。
