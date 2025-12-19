結婚祝いに最適｜京都漆器 うさぎ文様 夫婦汁椀 溜・古代朱 2客セット（漆塗り）
日本の伝統美と実用性を兼ね備えた上質な夫婦椀セットです。京都漆器ならではの丁寧な漆塗りが施され、深みのある溜色と、華やかで温かみのある古代朱のコントラストが、食卓に上品な彩りを添えます。
愛らしいうさぎの意匠は、「飛躍」「繁栄」「円満」の象徴とされ、夫婦円満や家族の幸せを願う縁起の良いモチーフとして人気があります。日常使いはもちろん、お正月やお祝いの席にもふさわしいデザインです。
漆塗りの汁椀は、保温性に優れ、手に取った際の口当たりがやさしいのも特長。軽量で持ちやすく、毎日の味噌汁やお吸い物をより美味しく感じさせてくれます。
結婚祝い、金婚式・銀婚式、敬老の日、内祝いなど、大切な方へのギフトとしても最適な2客セット。伝統工芸の魅力を感じられる京都漆器の夫婦汁椀は、長く愛用できる逸品として、贈る方の想いをしっかりと伝えます。
【京都漆器】夫婦汁椀 うさぎ 溜・古代朱 2客セット 漆塗り
https://naire-shop.com/naire-isuke-g10-04306/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337466&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
愛らしいうさぎの意匠は、「飛躍」「繁栄」「円満」の象徴とされ、夫婦円満や家族の幸せを願う縁起の良いモチーフとして人気があります。日常使いはもちろん、お正月やお祝いの席にもふさわしいデザインです。
漆塗りの汁椀は、保温性に優れ、手に取った際の口当たりがやさしいのも特長。軽量で持ちやすく、毎日の味噌汁やお吸い物をより美味しく感じさせてくれます。
結婚祝い、金婚式・銀婚式、敬老の日、内祝いなど、大切な方へのギフトとしても最適な2客セット。伝統工芸の魅力を感じられる京都漆器の夫婦汁椀は、長く愛用できる逸品として、贈る方の想いをしっかりと伝えます。
【京都漆器】夫婦汁椀 うさぎ 溜・古代朱 2客セット 漆塗り
https://naire-shop.com/naire-isuke-g10-04306/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337466&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ