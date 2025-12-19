クレ・ド・ポー ボーテの美の英知を結集　唯一無二の輝きで満たす、ハイパフォーマンスクリーム「ラ・クレーム」限定品発売

株式会社資生堂【クレ・ド・ポー ボーテ ラ・クレーム 2026 限定品】

グローバルラグジュアリーブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」は、美とサイエンスを結集した、ブランドを象徴するハイパフォーマンスクリーム「ラ・クレーム」限定サイズ・限定パッケージ【全1品 参考小売価格95,920円（税込）】を2026年1月21日（水）に発売します。アーティスト、ジャン・ミャオ氏とのコラボレーションによる、輝く円環が施されています。

《クレ・ド・ポー ボーテ ラ・クレーム》

ラ・クレームは夜の肌のメカニズムに着目し、唯一無二の輝きで満たす、ハイパフォーマンスクリームです。1982年にクレ・ド・ポー ボーテの前身であるクレ・ド・ポーの誕生時に発売したクリームの後継として登場しました。以来7回のリニューアルを重ね、現在は2020年発売の8代目となります。知見、成分、処方のすべてにおいて、ブランドの最高峰であることを使命とした、ブランドを象徴するクリームです。

《コラボレーションアーティスト》

ジャン・ミャオ/Jiang Miao

中央美術学院で学び、現在も同校で教鞭をとる現代美術家です。中国の伝統的なナイフカービングを現代的に再解釈し、木製パネルをキャンバスに彫刻をほどこし、アクリル絵具を用いて、鮮やかで重層的な作品を生み出しています。その芸術は自然と人間を調和させる東洋の宇宙観を反映し、古代文明の知恵が息づいています。

彼女の革新的な手法は国際的な称賛を得ており、世界中のアーティストが作品を発表する国際的なアートイベント「フィレンツェ・ビエンナーレ2025」において、現代美術・複合メディアデザイン部門で最優秀賞を受賞しました。

《限定デザイン》

クリームの蓋を開けると、ジャン・ミャオ氏の作品の特長である、宇宙観を反映した円のモチーフを木版で彫り込んだようなデザインと、成功・幸運を想起する馬が現れます。

【商品概要】※価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります。）

■商品名・容量・価格

クレ・ド・ポー ボーテ ラ・クレーム 2026 限定品

（医薬部外品）

クリーム

50g

95,920円

（税抜87,200円）

【数量限定品】

2026年1月21日発売

■商品特長

「肌の知性＊1」を輝かせる。夜の肌メカニズムに着目し、

唯一無二の輝きで満たすハイパフォーマンスクリーム。

とろけるように肌へなじんで豊かなうるおいとハリ・弾力をもたらし、

若々しい印象があふれだす輝かしい未来へ導きます。

「肌の知性*1」に着目した独自成分、スキンイルミネイターリッチ*2 配合（保湿・整肌）

乾燥などのさまざまな環境ダメージ要因から肌を守り、みずみずしくすこやかな輝きを引き出します。

*1「肌の知性」とは、すべての人が生まれながらにそなえている、生涯美しい輝きを保ち続けるための鍵です。

*2加水分解シルク、加水分解コンキオリン、テアニン、トウキエキス、シソエキス、グリシン、グリセリン、PEG／PPG-14／7ジメチルエーテル、トレハロース

卓越した手応え

○こくのある贅沢な感触のクリームが、とろけるようななめらかさで肌に広がり、有効成分が角層のすみずみまですばやく溶け込みます。

○豊かなうるおいと、あふれだすようなハリ・弾力をもたらします。

○みずみずしい生命感に満ちた、輝くような明るさと透明感を引き出します。

○乾燥による小じわを目立たなくする*3とともに、しなやかでふっくらとした肌へ整えます。

*3効能評価試験済み

○使うたび、うるおいに満ちた若々しい印象があふれだし、輝かしい未来へ導きます。

知性を結集させた技術と成分

○美しさにつながる夜の肌サイクルを、何十年にもわたり研究。肌にハリ・弾力をもたらす独自のテクノロジーを開発しました。

○何百種類もの候補の中から選び抜いた希少な酵母から、特殊な精製技術を用いて丁寧に抽出したエキスなどを絶妙なバランスでブレンドしたセラファーメント（ハリ保湿）配合。（濃グリセリン、酵母エキス）

○熟練の研究員による卓越した処方技術によって、様々な厳選成分を贅沢で心地よいテクスチャーを保ちながら、安定的に配合。

○薬用有効成分レチノール誘導体配合。

○美白有効成分4MSK*4配合。メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます。

*4 4-メトキシサリチル酸カリウム塩

肌に応える歓び

○数多くの繊細な工程を通じてつくりあげる、こくがありながらべたつかない、贅沢な心地よさをもたらすクリーム。触れた瞬間とろけるようななめらかさで肌に広がり、使うたび肌へ歓びをもたらします。

○希少なランや天然ローズなどを調香した、清らかな優しさに満ちた、優美な香りです。

○ノンコメドジェニックテスト、アレルギーテスト済み（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません。）

