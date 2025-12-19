北里大学病院 集学的がん診療センター主催　アピアランスケアイベントにて　医療事業部がウィッグの相談・試着に協力

株式会社アデランス

毛髪・美容・健康・医療のウェルネス事業をグローバル展開する株式会社アデランス（本社：東京都品川区、代表取締役社長 鈴木 洋昌）は、11月20日（木）および11月21日（金）に、北里大学病院 集学的がん診療センターで開催されたアピアランスケアイベントに参加いたしました。

北里大学病院では、「患者さまが病と共に自分らしく過ごせる支援をしていきたい」という思いから、昨年より「知ってくださいアピアランスのこと」と題したアピアランスケアイベントを開催しています。当社は昨年に続き、アピアランスケアイベントに協力しました。

今年は、体験コーナー「アピアランスケアを体験してみよう！」にて、医療事業部のスタッフによる頭皮ケアのアドバイス、お持ち込みされたウィッグのカット、ウィッグの試着・相談に協力いたしました。そのほかにも、北里大学病院のスタッフや協力企業がハンドトリートメント体験やメイクアップ体験などのブースを設け、多くの患者さまやご家族にご参加いただきました。

■実施概要

開催日：11月20日（木）、11月21日（金）

開催場所：北里大学病院 集団指導室 けやきサロン

株式会社アデランスは、「Everything for a smile（すべては笑顔のために）」をコーポレートスローガンに制定しています。海外を含むグループ会社共通の理念とし、グローバルウェルネスカンパニーとして、これからも社会に笑顔の輪を広げ、夢と感動を提供し続けていきます。