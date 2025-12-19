【いわきFC】生駒仁 選手、ギラヴァンツ北九州へ期限付き移籍のお知らせ
株式会社いわきスポーツクラブ
このたび、いわきFCは、 生駒仁選手がギラヴァンツ北九州へ期限付き移籍することとなりましたので、お知らせします。
なお、移籍期間は2027年1月31日までとなり、生駒選手は契約により、移籍期間中はいわきFCと対戦する全ての公式戦に出場することができません。
【生駒 仁（JIN IKOMA）】
| ポジション
DF
| 生年月日
1999年7月1日（26歳）
| 身長/体重
185cm / 78kg
| 出身
鹿児島県
| 経歴
FC枕崎キッズ → 鹿児島育英館中学校 → 鹿児島城西高校 → 横浜F・マリノス → カターレ富山 → ギラヴァンツ北九州 → レノファ山口FC → いわきFC
| 出場記録
＜2025年＞
J2リーグ：8試合出場 / 0得点、リーグカップ：0試合出場 / 0得点、天皇杯通算：0試合出場 / 0得点
＜通算＞
J2リーグ通算：115試合出場 / 4得点、J3リーグ通算：4試合出場 / 0得点、リーグカップ：1試合出場 / 0得点、天皇杯通算：2試合出場 / 0得点
| コメント
「いわきFCは10周年を迎え、クラブとしても、そして個人としても、より高みを目指して2025シーズンを迎えました。
しかし、思い描いていたようにはいかず、苦しい時間の方が多いシーズンでもありました。
それでも、どんな時も前向きに声援を送り続けてくださったファン・サポーターの皆さまには、心から感謝しています。
いわきFCで過ごした2年間は、これまでとは違う新たな学びと、サッカーができる喜びを改めて実感する時間でした。本当にありがとうございました！ギラヴァンツ北九州でも頑張ります」