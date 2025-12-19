鈴木ゆうか、憧れのゼクシィの表紙に初登場！南国モルディブでウエディングドレス姿を披露 SUP初挑戦の撮影エピソードや恋愛観、理想のプロポーズも語る

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：牛田圭一）が４カ月に一度発行するウエディング情報誌『ゼクシィ海外ウエディング2026 Spring& Summer』（2025年12月23日発売 ※一部地域を除く）の表紙に、女優、モデルなど幅広い活躍を見せる鈴木ゆうかさんが登場しますので、概要をお知らせします。鈴木さんは、念願だった『ゼクシィ』の表紙に初登場。青い海と空が広がるモルディブで、透明感あふれるナチュラルな花嫁姿を見せてくれました。また、インタビューでは撮影の裏側や恋愛観、そして理想の結婚観についても語ってくれました。

■撮影地は、青と光に包まれたモルディブ！人生初のSUPにも挑戦

憧れの『ゼクシィ』表紙が決まった瞬間を「旅行中の飛行機の中で連絡をもらって、嬉しすぎて眠れませんでした！」と振り返った鈴木さん。「人生初のSUP（スタンドアップパドルボード）に挑戦しました。最初は怖かったけど、“落ちたら落ちたでいいか”って思ったら意外と乗れました（笑）。また挑戦したいです」と撮影の裏話を語ってくれました。なかでも印象に残ったのは、海に沈む夕日をバックにしたサンセットシーン。「まるで夕日を独り占めしているような気分でした。好きな人とあそこでご飯を食べられたら最高ですね」とモルディブの絶景を語りました。

撮影では複数のウエディングドレスを着用した鈴木さん。そのなかで特に印象に残ったのは、チャペルで着た羽のように広がるドレス。「シンプルだけど、動くたびに光を受けて柔らかく揺れるデザインにひかれました。大人っぽさと透明感のバランスが絶妙でした」と明かしてくれました。

■「両親のような関係に憧れ。結婚式をしたい気持ちはずっと変わらない」

恋愛や結婚に対する考え方に変化があったという鈴木さん。「10代の頃は20代で結婚するんだろうなと思っていたんですけど、気づいたらあっという間に時間が経っていて（笑）。でも結婚式をしたいという気持ちはずっと変わっていません」と率直な思いを明かしてくれました。また、理想の夫婦像は「父と母の関係」とのこと。「喧嘩もあるけれど、ちゃんと話して仲直りして、いつも楽しそうにしている。そんな夫婦になりたいです」と語ってくれました。さらに、また、理想の結婚相手については、「犬が好きな人！」と即答。「私、犬を飼っているので、家族のようにかわいがってくれる人がいいです。

あとは、食の好みが合って、穏やかで優しい人。おしゃべりのテンポが合う人が理想ですね」と明るく答えてくれました。

■「新しいステージに挑戦して、自分らしく生きたい」、30歳に向けての目標も語る

発売時期がちょうどクリスマスシーズンということもあり、理想のクリスマスデートについて聞くと「アクティブに過ごしたいです！朝から出かけて、クリスマスマーケットに行って、夜はご飯。イベントごとも好きなので、1日中ぎゅうぎゅうに予定を詰め込みたいです（笑）。せっかくのクリスマスだからこそ、大切な人といろんな時間を共有したい」と笑顔で話してくれました。

来年の目標については「来年30歳になるので、新しいステージに進みたいです」と語る鈴木さん。「お仕事でも新しいジャンルに挑戦したいし、20代を締めくくる意味でも、自分をもっと成長させたい。自然体で、凛とした女性になれるように、丁寧に人生を歩いていきたいです」と前向きな抱負を話してくれました。

■アザーカット

■出演者情報

鈴木ゆうか Yuka Suzuki

1996年10月1日 生まれ東京都出身。2014年公開の映画 『神さまの言うとおり』で女優デビュー。2021年にテレビ東京 「JK からやり直すシルバープラン」でドラマ初主演。2023年にはテレビ東京「それでも結婚したいと、ヤツらが言った。」 で単独初主演を務める。 その後もフジテレビ 「ナンバ MG5」 や「ホスト相続しちゃいました」 など話題作へ出演。 女優業のほか、 日本テレビ 『ZIP！』 で 「流行ニュース キテルネ！」のリポーターとしても出演するなど、多岐にわたって活躍。モデルとしては、『non-no』専属モデルを10年間務めた後、現在は『andGIRL』レギュラーモデルとして活動している。

