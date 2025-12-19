【京都府】‟文化×ビジネス”クリエイターと企業等との出会いから、未来のビジネスモデルを描く交流会「CBX MeetUp in KANSAI」の開催について

京都府


KANSAI MeetUp 実行委員会では、関西で活躍するクリエイターと企業による新たなビジネスモデルを 構築することで、文化と経済の好循環を図るとともに、新たな文化創造に繋げるため、クリエイターや 企業等が一堂に会する交流会「CBX MeetUp in KANSAI」を開催します。



１ 日　時

令和８年１月２０日（火）１３：００～１６：３０（開場１２：３０）


２ 会　場

大阪市中央公会堂 中集会室（大阪市北区中之島1丁目1番27号）


３ 対　象

アーティスト、作家／文化資本を軸としたビジネスに取り組まれている（取り組もうとされている）方／企業、金融機関／行政、支援機関 等


４ 定　員

会場３００名


※第１部、第２部はオンラインで同時配信


５ 料　金

無料・事前申込制（先着順）


６ 趣　旨

「CBX MeetUp in KANSAI」では、文化資本を軸に新たな価値を創出し、経済活動と両立する新しい タイプの事業家であるカルチャープレナー（文化事業家）に光を当て、彼らの活動や思いを発信する とともに、クリエイターや企業等との出会いによる新たなビジネスモデルの構築を促します。


また、カルチャープレナーが提供する文化体験が、個人のみならず、まちづくりや企業の健康経営などに及ぼす影響を「見える化」し、新たな価値創造の可能性を探ります。




７ 主なプログラム

（１）第１部「カルチャープレナー（文化事業家）が拓く新たなビジネスの可能性」


１.トークセッション「カルチャープレナーとは？」


モデレーター： 株式会社taliki　代表取締役　中村　多伽(なかむら たか)氏


登　壇　者： 株式会社オトギボックス　代表取締役　梶本　大雅(かじもと　たいが)氏


　　　　　　 一般社団法人日本カルチュアプレナー協会　代表理事　足 立　毅(あだち　たけし)氏


２.関西のカルチャープレナーによるプレゼンテーション


登　壇　者： 株式会社和える　代表取締役　矢島　里佳(やじま　りか)氏


　　　　　　 WALL SHARE株式会社　代表取締役　川添　孝信(かわぞえ　たかのぶ)氏


　　　　　　 MUJUN/合同会社シーラカンス食堂　代表　小林　新也(こばやし　しんや)氏



（２）第２部「CB“W”X（Cultural Business“Well-being”Transformation）への挑戦」


１.話題提供「文化的処方及び文化体験による健康影響予測評価（Health Impact Assessment）について」


発　表　者：京都大学大学院医学研究科　社会疫学分野　教授　近藤　尚己(こんどう　なおき)氏


　　　　　　　同　社会的インパクト評価学講座　特定准教授　高木　大資(たかぎ　だいすけ)氏


２.トークセッション「文化体験のソーシャルインパクト」


モデレーター：株式会社taliki　代表取締役　中村　多伽(なかむら　たか)氏


登　壇　者：株式会社オトギボックス　代表取締役　梶本　大雅(かじもと　たいが)氏


　　　　　　株式会社Casie　取締役共同創業者　清水　宏輔(しみず　こうすけ)氏


　　　　　　株式会社結経舎　代表　横山　経(よこやま　けい)氏


　　　　　　京都大学大学院医学研究科　社会疫学分野　教授　近藤　尚己(こんどう　なおき)氏



（３）第３部 交流会



※会場では、当日登壇するカルチャープレナー等の活動展示も実施します。


８ お申込み等

（１）申込み先：https://cbx-meetup2025.peatix.com


（２）お問合せ先：関西広域連合文化課（京都府文化生活部文化政策室内）bunsei@pref.kyoto.lg.jp


（３）本イベントに関する詳しい情報やイベントに向けて実習中のワークショップ・体験プログラムの


　　　開催結果等は、以下の公式サイトや公式noteからご覧ください。


　　　URL：https://note.com/icc_kansai



＜主　催＞


KANSAI MeetUp実行委員会


（関西広域連合、一般社団法人安寧社会共創イニシアチブ、一般社団法人日本カルチュアプレナー協会、京都大学医学研究科）


＜共　催＞


公益社団法人関西経済連合会


＜協　力＞


大阪ガス株式会社、三井住友信託銀行株式会社、株式会社わかさ生活



（参　考）


〇CBX（Cultural Business Transformation）


「日本の文化芸術の国際発信強化とグローバル展開を、ビジネスの考え方を取り入れつつ効果的・戦略的に進める、変革を目指した取組」のこと。令和５年３月に文化庁が策定した文化芸術推進基本計画（第２期）の重点施策の一つに位置付けられました。


文化庁、関西広域連合、関西経済連合会、文化庁連携プラットフォーム共同宣言（令和５年７月「文化の力で関西・日本を元気に」）や第３期関西観光・文化振興計画において、CBXの取組を共に推進することを掲げています。



〇カルチャープレナー（文化事業家）


英語のCultural Entrepreneursを元にした造語であり、文化資本を軸に新たな価値を創出し、経済活動と両立する新しいタイプの事業家たちを指します。