「CLIP STUDIO PAINT」が、「LINEマンガ webtoon大賞 2025」に協賛　応募者先着100名に「CLIP STUDIO PAINT」をプレゼントするキャンペーンも実施

セルシスのイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」は、LINE Digital Frontierが主催するマンガ賞「LINEマンガ webtoon大賞 2025」に協賛しています。このマンガ賞は、クリエイターの才能発掘・活動支援を目的としており、最優秀賞受賞者には賞金1,000万円のほか、「LINEマンガ」連載権やグローバルサービスでの配信が確約されるなど、LINE Digital Frontierが運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」において史上最大の規模となるものです。

セルシスは、副賞として、プロの現場でも数多く利用いただいている「CLIP STUDIO PAINT EX」を贈呈します。また、完成原稿部門にご投稿いただいた先着100名を対象にしたプレゼントキャンペーンを実施しています。

「LINEマンガ webtoon大賞 2025」は、webtoon制作を行う全てのクリエイターを対象としたマンガ賞です。選考には、「LINEマンガ」オリジナル作品の作家5名が特別審査員として参加するほか、賞に挑戦するクリエイターに向けた応援コメントも公開されています。さらに、1次選考後には読者投票も実施されるなど、多角的な方法で審査が行われます。

■「LINEマンガ webtoon大賞 2025」概要

- 応募期間：2025年11月21日（金）～2026年2月15日（日）23：59- 募集ページ：https://manga.line.me/lp/event/webtoontaisho2025

●応募要項

応募条件は“webtoon”であることのみです。

オールジャンルOK/モノクロOK（カラー推奨）

※完成原稿部門の場合、40コマ以上の作品の応募である必要があります。

※複数話のご投稿の場合は、3話までを審査の対象とします。

●選考スケジュール

応募締め切り：2026年2月15日（日）23：59

1次選考通過作品発表：2026年3月中旬予定

読者投票期間：2026年3月中旬～4月中旬予定

結果発表：2026年5月中旬予定

●特別審査員

「LINEマンガ」オリジナル作品を手がける以下の5名の先生が参加されます。

- T.Jun先生（『喧嘩独学』／ストーリー）- yaongyi先生（『女神降臨』）- 明生チナミ先生（『四度目の夫』）- 岩原裕二先生（『クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-』）- 丘邑やち代先生（『まぁるい彼女と残念な彼氏』／作画）

●各賞について

完成原稿部門

- 最優秀賞- 優秀賞- 読者投票賞- 特別審査員賞- 特別賞- 佳作

ネーム部門

- ネーム賞

「LINEマンガ webtoon大賞 2025」の詳細・応募はこちら

■「CLIP STUDIO PAINT」プレゼントキャンペーンについて

「LINEマンガ webtoon大賞2025」の完成原稿部門にご応募いただいた先着100名様を対象に、「CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス 3ヶ月版」をプレゼントいたします。

●キャンペーンスケジュール

キャンペーン応募期間：～2026/2/15（日）23:59

●参加方法

「LINEマンガ webtoon大賞2025」完成原稿部門にご応募される際に、「先着応募プレゼントキャンペーンの参加に希望する」をチェックいただくことで、エントリーが完了します。

「CLIP STUDIO PAINT」プレゼントキャンペーンの詳細はこちら

LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億5,000万人（2025年9月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開しています。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"webtoon（ウェブトゥーン）"の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower

LINEマンガ WEBTOON STUDIOについて

「LINEマンガ WEBTOON STUDIO」は、「LINEマンガ」オリジナルのwebtoon・横読みマンガを生み出す企画・制作・編集部門です。

さまざまなかたちで作品・クリエイターを大募集しています。

CLIP STUDIO PAINTについて

CLIP STUDIO PAINTは、世界の5,500万人以上のクリエイターが利用したイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。（*）iPad、Android、Windows、macOS、iPhoneといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。



*体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む



株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



