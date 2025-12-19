サンリオキャラクターズデザインのアイテム2種が新登場！「ミニキャリーケースチャーム」とカラフルな「レトロボンボンヘアゴム」が2025年12月中旬より全国のカプセルトイ自販機にて順次発売！

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、株式会社サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ ミニキャリーケースチャーム」(全5種／1回400円・税込)と「サンリオキャラクターズ レトロボンボンヘアゴム」(全6種／1回300円・税込)を2025年12月中旬より順次全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売いたします。



■「サンリオキャラクターズ ミニキャリーケースチャーム」(全5種)について

サンリオキャラクターのステッカーを貼り付けたようなデザインのキャリーケースを、ミニチュア化したアイテムが登場します。「ハローキティ」「マイメロディ&クロミ」「リトルツインスターズ」「ポムポムプリン」「シナモロール」の全5種がラインアップ。


持ち手部分が伸びたり、キャスターがコロコロ転がったりと、本物のキャリーケースの機能を再現した仕掛けを楽しむことができます。お気に入りのぬいぐるみやドールに持たせて、一緒に旅行気分を味わえる遊び心のあるアイテムです。



■「サンリオキャラクターズ レトロボンボンヘアゴム」(全6種)について

まんまるで大きめの、カラフルなボンボンヘアゴムです。二つに分かれたボンボンのそれぞれに「ハローキティ」と”タイニーチャム”、「ポムポムプリン」と”マフィン”などのサンリオキャラクターをあしらいました。


髪を結んだり、お手持ちのスクールバッグやトートバッグの取っ手に付けたり、ファッションのアクセントにおすすめのアイテムです。



■商品詳細

ハローキティ

マイメロディ＆クロミ


リトルツインスターズ

シナモロール


ポムポムプリン

持ち手延長時イメージ


商品名　：サンリオキャラクターズ ミニキャリーケースチャーム(全5種)


発売日　：2025年12月中旬より順次


価　格　：1回400円(税込)


対象年齢：15歳以上


サイズ　：約W38×H50×D28mm


素　材　：ABS・鉄


取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー




ハローキティ

クロミ


けろけろけろっぴ

ポチャッコ


ポムポムプリン

マイメロディ


使用イメージ






商品名　：サンリオキャラクターズ レトロボンボンヘアゴム(全6種)


発売日　：2025年12月中旬より順次


価　格　：1回300円(税込)


対象年齢：15歳以上


サイズ　：ボール部分／φ25mm、ゴム／長さ80mm


素　材　：ABS・合成ゴム


取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー



(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250



■「ベネリック カプセルトイ」公式情報

カプセルを開ける瞬間、それは「お客さま」と「楽しい・おもしろい」が出会う時。


カプセルひとつひとつにたくさんの思いを込めて、お客さまとの出会いを大切に。


そんなモノづくりをしています。


最新情報は公式サイト、各種SNSよりお知らせしています。




公式ページ：https://benelic.com/capsuletoy/


公式X（旧Twitter）：https://x.com/capsuletoybu


公式Instagram：https://www.instagram.com/benelic.capsuletoy/