サンリオキャラクターズデザインのアイテム2種が新登場！「ミニキャリーケースチャーム」とカラフルな「レトロボンボンヘアゴム」が2025年12月中旬より全国のカプセルトイ自販機にて順次発売！
ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、株式会社サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ ミニキャリーケースチャーム」(全5種／1回400円・税込)と「サンリオキャラクターズ レトロボンボンヘアゴム」(全6種／1回300円・税込)を2025年12月中旬より順次全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売いたします。
■「サンリオキャラクターズ ミニキャリーケースチャーム」(全5種)について
サンリオキャラクターのステッカーを貼り付けたようなデザインのキャリーケースを、ミニチュア化したアイテムが登場します。「ハローキティ」「マイメロディ&クロミ」「リトルツインスターズ」「ポムポムプリン」「シナモロール」の全5種がラインアップ。
持ち手部分が伸びたり、キャスターがコロコロ転がったりと、本物のキャリーケースの機能を再現した仕掛けを楽しむことができます。お気に入りのぬいぐるみやドールに持たせて、一緒に旅行気分を味わえる遊び心のあるアイテムです。
■「サンリオキャラクターズ レトロボンボンヘアゴム」(全6種)について
まんまるで大きめの、カラフルなボンボンヘアゴムです。二つに分かれたボンボンのそれぞれに「ハローキティ」と”タイニーチャム”、「ポムポムプリン」と”マフィン”などのサンリオキャラクターをあしらいました。
髪を結んだり、お手持ちのスクールバッグやトートバッグの取っ手に付けたり、ファッションのアクセントにおすすめのアイテムです。
■商品詳細
ハローキティ
マイメロディ＆クロミ
リトルツインスターズ
シナモロール
ポムポムプリン
持ち手延長時イメージ
商品名 ：サンリオキャラクターズ ミニキャリーケースチャーム(全5種)
発売日 ：2025年12月中旬より順次
価 格 ：1回400円(税込)
対象年齢：15歳以上
サイズ ：約W38×H50×D28mm
素 材 ：ABS・鉄
取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー
ハローキティ
クロミ
けろけろけろっぴ
ポチャッコ
ポムポムプリン
マイメロディ
使用イメージ
商品名 ：サンリオキャラクターズ レトロボンボンヘアゴム(全6種)
発売日 ：2025年12月中旬より順次
価 格 ：1回300円(税込)
対象年齢：15歳以上
サイズ ：ボール部分／φ25mm、ゴム／長さ80mm
素 材 ：ABS・合成ゴム
取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250
■「ベネリック カプセルトイ」公式情報
カプセルを開ける瞬間、それは「お客さま」と「楽しい・おもしろい」が出会う時。
カプセルひとつひとつにたくさんの思いを込めて、お客さまとの出会いを大切に。
そんなモノづくりをしています。
最新情報は公式サイト、各種SNSよりお知らせしています。
公式ページ：https://benelic.com/capsuletoy/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/capsuletoybu
公式Instagram：https://www.instagram.com/benelic.capsuletoy/