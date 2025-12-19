サンリオキャラクターズデザインのアイテム2種が新登場！「ミニキャリーケースチャーム」とカラフルな「レトロボンボンヘアゴム」が2025年12月中旬より全国のカプセルトイ自販機にて順次発売！

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、株式会社サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ ミニキャリーケースチャーム」(全5種／1回400円・税込)と「サンリオキャラクターズ レトロボンボンヘアゴム」(全6種／1回300円・税込)を2025年12月中旬より順次全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売いたします。

■「サンリオキャラクターズ ミニキャリーケースチャーム」(全5種)について

サンリオキャラクターのステッカーを貼り付けたようなデザインのキャリーケースを、ミニチュア化したアイテムが登場します。「ハローキティ」「マイメロディ&クロミ」「リトルツインスターズ」「ポムポムプリン」「シナモロール」の全5種がラインアップ。

持ち手部分が伸びたり、キャスターがコロコロ転がったりと、本物のキャリーケースの機能を再現した仕掛けを楽しむことができます。お気に入りのぬいぐるみやドールに持たせて、一緒に旅行気分を味わえる遊び心のあるアイテムです。

■「サンリオキャラクターズ レトロボンボンヘアゴム」(全6種)について

まんまるで大きめの、カラフルなボンボンヘアゴムです。二つに分かれたボンボンのそれぞれに「ハローキティ」と”タイニーチャム”、「ポムポムプリン」と”マフィン”などのサンリオキャラクターをあしらいました。

髪を結んだり、お手持ちのスクールバッグやトートバッグの取っ手に付けたり、ファッションのアクセントにおすすめのアイテムです。

■商品詳細ハローキティマイメロディ＆クロミリトルツインスターズシナモロールポムポムプリン持ち手延長時イメージ

商品名 ：サンリオキャラクターズ ミニキャリーケースチャーム(全5種)

発売日 ：2025年12月中旬より順次

価 格 ：1回400円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：約W38×H50×D28mm

素 材 ：ABS・鉄

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

ハローキティクロミけろけろけろっぴポチャッコポムポムプリンマイメロディ使用イメージ

商品名 ：サンリオキャラクターズ レトロボンボンヘアゴム(全6種)

発売日 ：2025年12月中旬より順次

価 格 ：1回300円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：ボール部分／φ25mm、ゴム／長さ80mm

素 材 ：ABS・合成ゴム

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250

■「ベネリック カプセルトイ」公式情報

カプセルを開ける瞬間、それは「お客さま」と「楽しい・おもしろい」が出会う時。

カプセルひとつひとつにたくさんの思いを込めて、お客さまとの出会いを大切に。

そんなモノづくりをしています。

最新情報は公式サイト、各種SNSよりお知らせしています。

公式ページ：https://benelic.com/capsuletoy/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/capsuletoybu

公式Instagram：https://www.instagram.com/benelic.capsuletoy/