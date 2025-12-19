大阪・関西万博における当社の輸送業務支援等に対し、近畿運輸局より感謝状をいただきました

東武トップツアーズ株式会社

東武トップツアーズ株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：百木田康二）は、2025年大阪・関西万博における輸送業務および交通運営本部の運営業務への当社の取り組みが評価され、近畿運輸局より感謝状をいただきましたのでお知らせします。

当社は、株式会社阪急交通社とともに「東武トップツアーズ 阪急交通社 共同企業体」として、「堺会場外（パーク&ライド）駐車場シャトルバス運行業務」、「尼崎会場外（パーク&ライド）駐車場シャトルバス運行業務」および「来場者輸送に係る交通運営本部体制運営業務」を担い、万博開催に向けて早い段階から輸送計画の検討に参画してまいりました。予想される大規模な輸送需要に対応するため、輸送体制の構築や運行管理の高度化に取り組むとともに、開催期間中は来場者の安全で円滑な移動を確保すべく、体制強化と運行管理の徹底に努めました。

今回の授与は、これらの取り組みが万博輸送の円滑化に貢献した点が認められたものです。

当社は今後も、地域社会と連携し、持続可能な社会の発展に寄与する取組を推進してまいります。