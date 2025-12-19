[マリメッコ]バッグシリーズ「Wear all day bags」、「Neat bag」にプレスプリング 2026コレクションが登場。Neat bagは日本限定カラーも展開。

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)から、タイムレスなバッグ「Wear all day bags」シリーズと、タウンユースを意識したパッカブル仕様で、デザインと機能性を併せ持つバッグ「Neat bag」シリーズの新作コレクションが登場。全国のマリメッコストア、各オンラインストアにて2026年1月16日(金)より順次販売開始します。

2026年プレスプリングコレクションのバッグは、あなたにぴったりのバッグと過ごす小さな喜びの瞬間を表し、時代を超え、機能性を兼ね備えたラインナップを展開します。

「Wear all day bags」シリーズのプレスプリングコレクションは、ジャカードで表現されたウニッコが特徴の洗練されたデザインです。今春はトートバッグにSサイズとMサイズを展開し、カラーはシーンを選ばないブラックと、新色でグリーンも登場します。

ライフスタイルや用途に応じて活用できるラインナップを揃え、スタイルを選ばずさまざまなコーディネートに活躍します。

Unikko トートバッグ M \45,100Unikko トートバッグ S \38,500Unikko ショルダーバッグ \38,500Unikko ショルダーバッグ \38,500

デザインと機能性を併せ持つバッグシリーズ「Neat bag」からは、S、M、Lの3サイズのダークグレーのウニッコが登場。また、日本限定で展開するのはS、Mサイズの2型、ライトブルー×ダークブルーのウニッコデザインです。

軽量でコンパクトに収納ができるため、メインのバッグにはもちろん、サブバッグとしてもご使用いただけるアイテムです。

Neat bag L \20,900Neat bag M \17,600Neat bag S \15,400日本限定 Neat bag M \17,600日本限定 Neat bag S \15,400

販売開始日

2026年1月16日(金)

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。