累計125万部の恋愛ミステリを鶴谷香央理が描くコミック版『傲慢と善良』がついに完結！　第3巻は12月19日発売！

作家生活15周年記念作品として刊行され、「人生で一番刺さった小説」との声が続出し、3年連続で書店ランキング1位を獲得するなど超ロングセラーとなっている辻村深月さんの傑作恋愛ミステリ『傲慢と善良』（朝日文庫／2022年9月刊）。

朝日新聞出版の文芸WEBサイト「web TRIPPER」にて連載されていた鶴谷香央理さんによるコミカライズ連載がついに完結。2025年12月19日（金）に最終巻となる第3巻が発売されます。

第3巻では、坂庭真実の失踪の真相とその結末が明らかにされます。

はたして第1話以来、離れ離れになっていた真実と架は、再び出会うことができるのでしょうか。

現代の生きづらさを描き「人生で一番刺さった小説」との声が続出した傑作恋愛ミステリを鶴谷香央理はどのように描いたのか。

【3巻の内容】

※web TRIPPERにて第1話～第2話公開中！

またコミカライズ完結と原作文庫100万部突破を記念し、プレゼントキャンペーンも実施中。文庫表紙イラストとコミック3巻表紙イラストを使用したオリジナルラベルベール缶2本セットが100名にあたります。

【著者プロフィール】

辻村深月（原作）

2004年に『冷たい校舎の時は止まる』で第31回メフィスト賞を受賞し、デビュー。11年『ツナグ』で第32回吉川英治文学新人賞、12年『鍵のない夢を見る』で第147回直木賞、18年『かがみの孤城』で第15回本屋大賞受賞。著書に『ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。』『島はぼくらと』『ハケンアニメ！』『青空と逃げる』『琥珀の夏』『闇祓』『嘘つきジェンガ』『この夏の星を見る』『あなたの言葉を』など多数。

鶴谷香央理（漫画）

富山県高岡市出身。2007年「おおきな台所」が「ちばてつや賞」準大賞に選ばれデビュー。

代表作『メタモルフォーゼの縁側』は「このマンガがすごい！2019 オンナ編」1位をはじめ様々な漫画賞を獲得し、映画化もされた。他の作品に『レミドラシソ 鶴谷香央理短編集2007-2015』『ユウと魔法のプログラミング・ノート』など。

▼漫画『傲慢と善良』連載ページ

▼辻村深月『傲慢と善良』特設サイト

『傲慢と善良』（朝日文庫）

定価：891円（本体810円＋税10％）

発売日：2022年9月7日（水）

『傲慢と善良』（ソノラマ＋コミック）３.

原作：辻村深月

漫画：鶴谷香央理

予価：1210円（本体1100円＋税10％）

判型：A5判

発売日：2025年12月19日（金）

