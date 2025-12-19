鷲見玲奈が革新的な取り組みや挑戦する方々をゲストに迎え、その背景やこれからに迫る新番組がスタート！＜TOKYO FM新番組＞『ALFALINK presents BRAND NEW LINK』

株式会社エフエム東京

TOKYO FMでは、2026年1月3日（土）7時から、新番組『ALFALINK presents BRAND NEW LINK』をスタートします。パーソナリティはフリーアナウンサーの鷲見玲奈が務め、毎週、各界で活躍する著名人やビジネスパーソンをお招きし、業界変革や新しい価値創造に挑戦しているキーパーソンの思考・体験を多角的に掘り下げ、次代のビジネスへの実践的ヒントをリスナーに届けていきます。また、2024年問題への対応をはじめ日々著しく変化を遂げる物流業界の挑戦もご紹介していきます。

鷲見玲奈からのコメント

「1月からレギュラー番組をスタートさせていただくことに、大きな喜びを感じています。次の挑戦へ踏み出す方々のお話を間近で伺えることは、私自身にとっても学びと刺激の連続です。その一歩に込められた想いや背景を丁寧に紐解きながら、未来へ向かうエネルギーをリスナーの皆さんに届けていきたいです。」

番組では、これまでにない新しいアイディアでイノベーションを起こし、新しい価値を生み出す変革者・ゲームチェンジャーをお招きし、既存の常識を打ち破るその挑戦の物語や発想の源泉に鷲見玲奈が迫ります。また、ビジネスのトップランナーだけでなく、アーティストや芸術家をお招きし、“越境する挑戦のその先に見えたもの”についても伺っていきます。放送をどうぞ、ご期待ください。

【放送概要】

◆タイトル： ALFALINK presents BRAND NEW LINK

◆放送日時： 毎週土曜日7:00～7:25

◆放送局： TOKYO FM、FM大阪（FM大阪では1月～3月においては毎週土曜日 6:30～6:55放送）

◆パーソナリティ： 鷲見 玲奈

◆番組HP： https://www.tfm.co.jp/brand_new_link

◆配信： Podcast、Spotify等でも番組の一部を配信

◆提供： 日本GLP株式会社