「キリンチャレンジカップ2026」「キリンカップサッカー2026」開催決定および「SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）」2026年応援プラン

キリンホールディングス株式会社

キリンホールディングス株式会社（社長 COO 南方健志、以下キリン）は、2026年5月・9月に「キリンチャレンジカップ2026」の開催および、10月に「キリンカップサッカー2026」の開催を決定し、また、2026年の「SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）」（以下サッカー日本代表）応援プランを策定しました。

キリンは、1978年から約半世紀にわたり、サッカー日本代表とともに歩み続けてきました。その歴史の中で、私たちが信じてきたのは、応援の力が選手の背中を押し、日本中をひとつにするということです。

2026年、サッカー日本代表は世界の大舞台で“最高の景色”を目指しています。キリンは、「最高の応援」を通じて、サッカー日本代表と日本中のサッカーファンの一体感をさらに高めることで、サッカー日本代表の挑戦を全力でバックアップします。

2026年5月にはサッカー日本代表の強化を目的に開催する「キリンチャレンジカップ2026」を軸に、世界の大舞台直前の熱気を日本中に広げます。そして、2026年4月からは、進化をとげて復活する人気キャンペーン「世界に1着！My勝ちT当たる！」キャンペーンを実施します。JFA公式My背番号のついた世界に1着のMy勝ちTを通じて、サッカー日本代表と”ともに戦う”機運を醸成します。さらに、キリンビール商品13ブランドで展開する「サッカー日本代表応援缶」を2026年5月に数量限定で発売します。9月には再び「キリンチャレンジカップ2026」を、10月には「キリンカップサッカー2026」を開催し、日本中のサッカーファンとともに、サッカー日本代表の挑戦を年間通じて後押しし続けます。

「キリンチャレンジカップ2026」開催概要

（1）

・日時 ：2026年5月31日（日）

・会場 ：東京／国立競技場

（2）

・日時 ：2026年9月24日（木）

・会場 ：宮城／キューアンドエースタジアムみやぎ

（3）

・日時 ：2026年9月28日（月）

・会場 ：広島／エディオンピースウイング広島

※いずれの試合もキックオフ時間および対戦国調整中

・主催 ：公益財団法人日本サッカー協会

・特別協賛 ：キリンビール株式会社、キリンビバレッジ株式会社

・問い合わせ ：公益財団法人日本サッカー協会

メールアドレス: media@jfa.or.jp

※詳細は確定後に改めてWebサイトなどでご案内予定です。

「世界に1着！My勝ちT当たる！」キャンペーン概要

・キャンペーン名：「世界に1着！My勝ちT当たる！」キャンペーン

・応募期間：第１弾：2026年4月20日（月）9:00～2026年5月18日（月）23:59

第２弾：2026年5月19日（火）0:00～2026年7月21日（火）23:59

・レシート有効期間：2026年4月20日（月）～2026年7月20日（月）

・実施地域：日本

・賞品：My勝ちT

※JFA公式の背番号と、お好きなお名前が入った、世界に1着のTシャツです。

・当選者数：20,000名様

・応募方法：対象商品を1,000円（税込）以上購入したレシートまたは購入明細が分かる伝票・納品書などを１口分として、キャンペーンサイトにアクセスし、撮影したものをアップロードしてください。

※ご応募はWEB限定となります。

・応募資格 ：

（1）キリンビール商品を含んでご応募されるお客様

20歳以上で日本国内にお住まいの方で、かつ賞品のお届け先が日本国内の方に限らせていただきます。

（2）キリンビール商品を含まず、キリンビバレッジ商品のみでご応募されるお客様

日本国内にお住まいの方で、かつ賞品のお届け先が日本国内の方に限らせていただきます。

※ただし、商用利用目的で購入された事業者の方は対象外とさせていただきます。

※キリングループの社員及びその関係者は応募できません。

※詳細は確定後に改めてWebサイトなどでご案内予定です。

「サッカー日本代表応援缶」商品概要

・商品名：26年5月キリンビール サッカー日本代表デザイン缶

・発売日：第1弾：5月12日（火） 第2弾：5月26日（火）

・発売地域：全国（数量限定発売）

・品種：

第1弾 ：キリン一番搾り生ビール、キリン一番搾り ホワイトビール、キリンビール 晴れ風、淡麗グリーンラベル、キリン のどごし<生>、キリン本格醸造ノンアルコール ラガーゼロ、キリン 氷結(R) シチリア産レモン

第2弾 ：キリン一番搾り生ビール、キリン一番搾り 糖質ゼロ、キリンビール 晴れ風、キリングッドエール、淡麗プラチナダブル、本麒麟、キリン グリーンズフリー、キリン 氷結(R)無糖 レモン ALC.7％

・価格：オープン価格

・内容：【中味】通常品と同一

【パッケージ】アジア予選3/20 vsバーレーン戦出場時間上位15名をデザイン。

※詳細は確定後に改めてWebサイトなどでご案内予定です。

「キリンカップサッカー2026」開催

（1）

・日時：2026年10月1日（木）

・会場：神奈川／横浜国際総合競技場

（2）

・日時：2026年10月5日（月）

・会場：東京／国立競技場

※いずれの試合もキックオフ時間および対戦国調整中

・主催：公益財団法人日本サッカー協会

・特別協賛：キリンビール株式会社、キリンビバレッジ株式会社

・問い合わせ：公益財団法人日本サッカー協会

メールアドレス: media@jfa.or.jp

※詳細は確定後に改めてWebサイトなどでご案内予定です。

1978年から約半世紀にわたり、サッカー日本代表を応援し続け、2023年1月からは、日本サッカー協会の全ての事業をサポートする「日本サッカー協会オフィシャルトップパートナー」となりました。その根底には、サッカーには、「人と人、人や社会をつなぎ、世の中を元気にする力」があると信じ、「サッカーを通じた人や社会とのつながりにより、人の心を笑顔にしたい」という思いがあります。これからも、JFAと価値共創を通じた社会課題の解決を目指すとともに、持続可能な社会に向け、キリンのCSVパーパスの一つである「コミュニティ」に取り組み、サッカーを通じて人と人がつながるよろこびでより多くの笑顔をつくり、日本中を元気にしていきます。

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。