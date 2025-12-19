12月27日（土）大越朝による年内最後の特別セミナー『知って得する暗号資産の話』を開催！

United BM Wealth Limited

資産形成コンサルティング会社「United BM Wealth Limited」の代表取締役・大越朝は、12月27日（土）15:00～16:30に特別セミナー『知って得する暗号資産の話』をオンラインで無料開催します。ビットコインの現物とETFの違いや大越朝のビットコインの保有方法などがわかりますので、気になる方はぜひ以下の公式LINEよりお申し込みください。

本セミナーは営業や販売ではなく、資産形成のアドバイスを目的として開催しております。売り込みはございませんので、ご安心くださいませ。

特別セミナー『知って得する暗号資産の話』を開催！

公式LINEはこちら :https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40080fenhs&lp=fANnAQ&liff_id=1660782452-4xDy3doq

United BM Wealth Limitedの大越朝は、公式LINEの友だち限定で、年内最後の特別セミナー『知って得する暗号資産の話』を開催します。

当社は「日本国民の1%に正しい金融教育を届ける」をテーマに、これまで資産形成の必要性や投資方法、プライベートバンクなどの情報を幅広い世代に伝えてきました。

そのなかで参加者様からビットコインの解説をしてほしい声が多くありましたので、開催する運びとなりました。特別セミナーでは表では語りにくい実務目線で、以下をわかりやすく解説します。

ビットコインの本質

暗号資産とETFで持つ場合の違い

なぜ「持ち方」で結果が大きく変わるのか

大越が実際どのように保有しているのか

セミナー詳細

セミナー参加対象者

- 講師：大越朝- 日時：12月27日（土）- 時間：15:00～16:30- 形式：オンライン開催- 参加費：無料

公式LINEの友だちで、以下のような悩みをお持ちの方は、有意義なセミナーになると考えております。

ビットコインとETFの可能性

- ビットコインを持ってなくて興味がある方- ビットコインETFの投資が気になっている方- 暗号資産のことがわからなくて手が出せない方- 暗号資産のボラティリティの高さに疲弊している方- もっと税金を抑えられる投資手法を知りたい方公式LINEはこちら :https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40080fenhs&lp=fANnAQ&liff_id=1660782452-4xDy3doq

「ビットコイン投資はもう遅い...」このような言葉を今まで何度も聞きました。しかし、当社としては、ビットコインのETF承認やアメリカの国家資産として保有する方針などにより、まだまだ投資機会は十分にあるのではと考えています。

2024年1月に米証券取引委員会はビットコインをETF（上場信託投資）として承認しました。これにより証券として取引ができ、日本においては最大約55%の税率が、申告分離課税の適用により20.315%で済みます。

また、2025年3月にはアメリカ政府は保有しているビットコインを売らず、国家資産として定めました。つまり、ゴールドと同じような価値があると公式に認めたことを意味します。

簡潔にいうと、私たちより何十倍も広い視野で物事を見れるアメリカ政府が、ビットコインを後押ししています。そのため、かつてのように価値が急騰するとは言い難いですが「遅い」というにはまだ早いと考えています。

▼ビットコインETFを活用した投資戦略について

https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog017/

大越朝について

大越朝

大越朝はオフショア投資の契約手続きと資産形成コンサルティングを行うUnited BM Wealth Limitedの代表取締役です。

保険代理店のオーナーや資産形成コンサルティング会社などを経験し、累計4,000名のお客様のお金の悩みを解消してきました。また、金融教育セミナー『知って得するお金の話』を主催し、累計30,000人に資産形成の重要性と方法をお伝えしてきました。

2025年にはマレーシアでラブアン法人を設立。これまでアジア諸国を中心とした500名以上の日本人に、オフショア投資手続きやプライベートバンク開設、ポートフォリオの構築などをサポート。

今回の特別セミナーでは、これから暗号資産での資産形成を検討している方が、自分の資産状況やリスク許容度に合った投資手法が見つかるようにアドバイスできればと思います。

United BM Wealth Limitedについて

公式LINEはこちら :https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40080fenhs&lp=fANnAQ&liff_id=1660782452-4xDy3doq

資産形成コンサルティング会社のUnited BM Wealth Limitedは、マレーシアのラブアン島を拠点とする日系企業です。海外プライベートバンクの開設支援やポートフォリオ構築、資産形成のパフォーマンスを最大化するアドバイス、オフショア投資の契約手続きなどを主な業務としております。

お客様の資産形成を、客観的かつ中立的な立場からアドバイスするEAM（External Asset Management）という立場で活動しています。EAMは、売買手数料で報酬を得る仕組みではなく、お客様の資産の増加＝報酬という形態です。

お客様の利益＝当社の利益のため、売買手数料が高いファンドや、中身が不透明なファンドラップの提案などをすることがありません。お客様の資産を守り、投資パフォーマンスを最大化させることを目的にした資産形成コンサルティング会社です。

これまで富裕層の資産形成をサポートしてきた経験から、ビットコイン投資の「考え方の軸」を伝えたいと考えておりますので、この機会にぜひ以下の公式LINEよりお申し込みください。

United BM Wealth Limitedの会社概要

法人名：United BM Wealth Limited

代表取締役：大越 朝

所在地：Unit Level 9F(2), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia

Webサイト：https://unitedbmwealth.com/

Webメディア：https://kaigaihoken-kenkyu.com/

お問い合わせ：info@unitedbillmorrisons.com