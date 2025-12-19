【累計200万個突破】GOKUMINから、頭の重力をゼロにする「超無重力ピロー」誕生。11月27日より新CMを公開

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛）は、GOKUMINの新CM「極眠するならこれじゃない？」篇および「超！極眠」篇を11月27日（木）より公開いたしました。本CMでは、「多くの方に快適で極上の眠りを提供するブランド」として誕生したGOKUMINの想いと、ブランド名に込められた「極眠」をクリエイティブの軸に据え、柔らかな光が差し込む朝の時間帯を舞台に、気持ちよさそうに眠る女性の姿を描写しています。

CMの詳細

■GOKUMIN 「極眠するならこれじゃない？」篇 30秒ストーリーボード#01 女性OFF) 寝ている時と起きている時、どちらの時間も大切にしたい#02 女性OFF) 進化した独自のジェル素材で首と肩に超フィット#03 女性OFF) 極眠するならこれじゃない？#04 女性OFF) GOKUMIN 「超無重力ジェルピロー」■GOKUMIN 「超！極眠」篇 30秒ストーリーボード#01 女性OFF) ちょう？ 超、#02 女性OFF)超、超！

#03 #04

#03 女性OFF) 超！無重力ジェルピロー！進化した独自のジェル素材で首と肩に超フィット#04 女性OFF) ちょーう！極眠をしたいなら？ GOKUMIN■制作バリエーション

タイプA

タイトル : 「極眠するならこれじゃない？」篇 30秒

閲覧URL : https://www.youtube.com/watch?v=iMX-ypYLe10

Amazon 配信日 : 2025年11月27日(木)～12月3日(水)

タイプB

タイトル : 「超！極眠」篇 30秒

閲覧URL : https://www.youtube.com/watch?v=u3aWO5aJ4Jo

Amazon 配信日 : 2025年11月27日(木)～12月3日(水)

■CM概要

本CMでは、「多くの方に快適で極上の眠りを提供するブランド」として誕生したGOKUMINの想いと、ブランド名に込められた「極眠」をクリエイティブの軸に据え、柔らかな光が差し込む朝の時間帯を舞台に、気持ちよさそうに眠る女性の姿を描写。淡く優しい朝日の表現と、安らかな寝顔にフォーカスすることで、ブランドが持つ安心感や共感を視覚的に伝え、視聴者に興味や体験価値を想起させる映像に仕上げています。

■メディア展開とプロモーション

今後は、同CMをAmazonをはじめ、TwitchやFire TVなどのネットCM媒体での配信を予定しています。春シーズンに合わせた内容で展開し、デジタルメディアを通じて幅広い視聴者層へアプローチすることで、ブランド認知の拡大を目指します。

商品概要

【超無重力ジェルピロー】

【この枕、“超無重力”】

約610個の3Dハニカムジェルが頭を包み込み、まるで無重力空間にいるかのような浮遊感を実現。GOKUMINが誇る日本初の3Dハニカム構造ジェルが、頭圧を分散しながら優しく支えることで、首や肩の負担を最小限に抑えます。朝まで深く眠れる至福の時間を、あなたの毎日に届けます。

https://gokumin.co.jp/products/g-ugp-bk-01

今後の展開

今後、株式会社KURUKURUは、CM放映を契機に、GOKUMINブランド全体の認知拡大と新製品のプロモーションを積極的に行っていきます。また、消費者にさらに快適な睡眠環境を提供するために、新しい製品群をラインアップし、健康をサポートする全方位的な睡眠ソリューションを提供してまいります。加えて、ブランドロイヤルティの強化を目指し、定期購入やメンバーシッププログラムの充実を図り、消費者の長期的な満足を追求していきます。

さらに、GOKUMINは、TV番組や映画制作用に商品のご提供および貸出を行っており、今後もエンターテインメント業界との連携を深め、より多くの方々に快適な睡眠環境を届けることを目指していきます。

会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。

会社名：株式会社KURUKURU

代表者名：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp