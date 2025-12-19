『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋』「マティアス＝オースブリンク (CV: 阿座上 洋平)」本編12月19日より配信開始！～配信を記念した豪華なキャンペーンも開催！～

株式会社サイバード

株式会社サイバード（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之）が手掛ける、全世界でのシリーズ累計会員数4,500万人を誇る大人気恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の人気作『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋』（以下、『イケメン王子』）は、「マティアス＝オースブリンク (CV:阿座上 洋平)」（以下、「マティアス＝オースブリンク」）の本編を、2025年12月19日（金）より配信開始しました。また、本編配信を記念した様々なイベントを実施します。

■「マティアス＝オースブリンク」の本編を配信開始！

阿座上 洋平さんがCVを務める、「マティアス＝オースブリンク」の本編の配信が開始しました。

「マティアス＝オースブリンク」本編のあらすじをお楽しみいただける、本編ダイジェストPVは絶賛公開中です。

本編ダイジェストPV：https://youtu.be/JQ8Ski61lVs

＜本編あらすじ＞

梟の如く全てを見定め、法と正義の番人で在り続けるアクロアイトの第1王子、マティアス。

裁判官でもある彼の存在が、凍てつく雪国に揺るぎない平和をもたらしていた。

けれど共に悪を追い、その信念に触れるほど、“正しさ”に潜む歪みを目の当たりにする。

そうして辿りついたのは、あまりにも残酷な真実。

愛する人を守るために選んだ沈黙が、絆と想いを罪へと変える。

「あらゆるもので雁字搦めになった俺の中で、唯一何にも縛られないもの……それが君への愛だ」

この愛が罪だと言うなら、罰せられたって構わない。

裁きの天秤が傾く時、下される決断は有罪か──あるいは。

【プロフィール】

妄想癖×堅物フェロモン

「マティアス＝オースブリンク」（CV:阿座上 洋平）

雪と法律の国、アクロアイトの第1王子。

過去に雪の国を侵略の脅威から守った英雄であり、現在は法的機関の頂点に立つ法の番人。

隙のない公人に見える彼には、ささやかな、けれど切実な願いがあって……

誕生日:8月24日

紋章モチーフ:梟

■「マティアス＝オースブリンク」本編配信に合わせ、本編進めようイベントを開催！

「マティアス＝オースブリンク」本編配信を記念して、アプリ内では本編進めようイベント「マティアス本編配信記念 この愛は有罪です。」を、開催しています。

本キャンペーンでは、本編を読み進める、期間中ログインするなどでもらえるコレクトアイテムの数に応じて、様々なアイテムを獲得でき、特別なストーリーを読むことが出来ます。

本編進めようイベント開催期間：2025年12月19日（金）16:00～12月29日（月）15:59

また「マティアス＝オースブリンク」本編応援キャンペーンも実施します。ストーリーを読み進めてパネルチャレンジをクリアすることで、豪華特典が獲得できます。

今回のパネルチャレンジでは、スタートダッシュ特典として特別な称号が登場します。

キャンペーン開始から2026年1月2日（金）15:59までにマティアス本編真実の愛END、情熱の愛ENDいずれかをクリアすると、特別な称号が獲得できます。

ここでしか手に入らない称号となりますので、ぜひチェックしてください。

本編応援キャンペーン開催期間：2025年12月19日（金）16:00～2026年1月23日（金）15:59

■全国のローソンにて「マティアス＝オースブリンク」の限定ブロマイドを販売！

全国のローソンプリントにて「マティアス＝オースブリンク」本編配信記念ブロマイドの販売が決定しました。

販売期間：2025年12月23日（火）～2026年1月12日（月）

価格：L判／300円（税込） 2L判／500円（税込）

公式サイト：https://lawson-print.com/products/categories/ikemen_prince

■『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋』とは

『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋』は、フランス民話『美女と野獣』をモチーフにした作品です。内面に「野獣」のような危険さを持ち合わせた彼らと、切なくも最後はとびきり甘い恋愛を体験できるストーリーとなっています。

・登場キャラクター&声優陣

レオン＝ドントゥール（CV:加藤 和樹）、シュヴァリエ＝ミシェーレ（CV:小野 友樹）、イヴ＝クロス（CV:内田 雄馬）、ノクト＝クライン（CV:江口 拓也）、リヒト＝クライン（CV:大海 将一郎）、クラヴィス＝ルルーシュ（CV:野島 健児）、ジン＝グランデ（CV:安元 洋貴）、ルーク＝ランドルフ（CV:吉高 志音）、サリエル＝ノワール（CV:速水 奨）、リオ＝オルティス（CV:峯田 大夢）、ギルベルト＝フォン＝オブシディアン（CV:浅沼 晋太郎）、キース＝ハウエル（CV:羽多野 渉）、シルヴィオ＝リッチ（CV:佐藤 拓也）、アゼル=ラドワーン（CV:寺島 拓篤）、マティアス＝オースブリンク（CV:阿座上 洋平）、カガリ＝アマガセ（CV:千葉 翔也）

■配信概要

名称 イケメン王子 美女と野獣の最後の恋

提供 株式会社サイバード

配信開始日 2020年7月1日

情報料 基本プレイ無料、アイテム課金制

アクセス方法 App Store／Google Playストアにて「イケメン王子」で検索

公式サイト https://ikemen.cybird.ne.jp/title/prince/original/

公式X https://x.com/CYikemenprince

公式LINE LINE友だち検索で「@cyikemenprince」を検索

コピーライト (C)CYBIRD

■サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計4,500万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。

会 社 名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）

本 社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号 五反田TOCビル 10階

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之

設 立：1998年9月29日

＊サイバード及び「ＣＹＢＩＲＤ」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。