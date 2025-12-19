ガーナのスラム街から、アートで社会を救う！「BONBO STARS エポスカード」デビュー

株式会社丸井グループ

株式会社丸井グループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青井 浩、以下丸井グループ）は、MAGO CREATION株式会社との共創により「BONBO STARS エポスカード」の発行を2025年12月19日（金）よりスタートいたします。

■「BONBO STARSエポスカード」とは

BONBO STARSとは、美術家・長坂真護氏のアートプロジェクトから誕生した、ガーナのスラム街・アグボグブロシー*から生まれたアーティスト集団です。彼らの作品は日本やアメリカ、ヨーロッパなど世界各国でこれまでに200点以上販売され、売上の10%が作家本人に還元されます。その収益は、アーティスト本人が自分自身の未来を切り拓くために、学費に充てたり家を建てたりすることなどに使われています。

「BONBO STARSエポスカード」はこの取り組みに共感して生まれたもので、BONBO STARSに所属する4名の作家が描いたアート作品を券面に採用しました。また、当カードは新規のご入会1件につき1,000円をエポスカードからMAGO CREATION株式会社へお渡しすることに加え、カードのご利用金額に応じて付与されるポイントの一部が、BONBO STARSの活動継続に役立てられる仕組みを導入しています。これらの支援は、MAGO CREATION株式会社を通じ、アグボグブロシーのアーティストたちの未来を切り拓き、その才能を世界に届けるために使われます。

＜「BONBO STARSエポスカード」の特長＞

1.カード新規ご入会時に支援

カード新規入会1件につき1,000円を、エポスカードからMAGO CREATION株式会社へお渡しします

2.カード利用のたびに支援

当カードをご利用いただくと、ご利用金額に応じた加算ポイント（200円につき1ポイント・還元0.5%）からご利用金額の0.1％を、エポスカードがお客さまに代わりMAGO CREATION株式会社へお渡しします

＜新規入会特典＞

新規入会・切り替え後、3カ月以内に税込100,000円以上ご利用いただいたお客さまには、「BONBO STARS 券面アートパズル（300ピース）」をプレゼントいたします。今回、特典のために作家本人直筆のサインを転写しておりBONBO STARSファンの皆さまの志向に応える特典となっています。

世界最大級の電子機器の墓場 アグボグブロシーとは

ガーナの首都アクラ近郊に位置するアグボグブロシーは、通称「世界最大級の電子機器の墓場」と呼ばれ、世界中から電子廃棄物が集まってくる場所の一つです。不要な電子機器が山積しており、現地の人々はこれらを燃やし金属を取り出して低賃金で生計を立てていますが、この過酷な環境が有毒ガスによる環境汚染を引き起こす要因となっており、住民の健康に深刻な被害を与えています。

■長坂 真護 氏の活動

MAGO CREATION株式会社 代表取締役／美術家

2009年、路上の絵描きとなり世界を放浪後、2017年に世界最大級の電子機器の墓場と呼ばれるガーナのスラム街・アグボクブロシーへ。スラムの人権と環境問題を改善するため廃棄物で作品を制作し、その売上から生まれた資金で、現地にアートギャラリー、リサイクル工場、農園やEVの事業を展開しています。経済・文化・環境の3軸が好循環する新しい資本主義の仕組み「サステナブル・キャピタリズム」を提唱し、2030年までにガーナ人10,000名の雇用創出をめざしています。スラム街をサステナブルタウンへ変貌させるため、日々精力的に活動を続けています。

■「BONBO STARSエポスカード」取り組みの背景

丸井グループは「『好き』が駆動する経済」を経営ビジョンとして掲げており、これを実現するための戦略として「好き」を応援するビジネスを進めております。「好き」を応援するビジネスの目的は、「好き」を通じて自分のための消費が「誰かのため」、「社会のため」へと広がることでインパクトと利益の両立を実現することにあります。

「好き」を応援するビジネスは、イベントの開催やグッズの販売などさまざまな取り組みを行っていますが、中でもカードの利用が社会貢献につながる寄付付きカードの取り組みは、2025年9月時点で21企画、会員数11万人まで拡大して参りました。

今後も、「好き」を起点とする企画を増やしていくことで、「誰かのため」、「社会のため」へと広がる消費を拡大し、インパクトと利益の両立をめざします。

▼「好き」を応援するビジネスについてはこちら

＜経営ビジョン＆戦略ストーリー2031＞

https://pdf.0101maruigroup.co.jp/ir/pdf/plan/2025/pf2025.pdf

■MAGO CREATIONの概要

商号：MAGO CREATION株式会社

URL：https://magogallery.online/

代表取締役社長：長坂 真護

■エポスカードの概要

商号：株式会社エポスカード

本社所在地：〒164-8701 東京都中野区中野4-3-2

代表電話：03（4547）0101

URL：https://www.eposcard.co.jp

代表取締役社長：相田 昭一

事業内容： クレジットカード業務、クレジット・ローン業務

■丸井グループの概要

商号：株式会社 丸井グループ

本社所在地：〒164-8701 東京都中野区中野4-3-2

代表電話：03（3384）0101

URL：https://www.0101maruigroup.co.jp

代表取締役社長：青井 浩

おもな関連会社：(株)エポスカード、(株)丸井、(株)エムアンドシーシステム ほか