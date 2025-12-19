京都駅で1日3,000本を販売する人気のお土産「串わらび」から冬限定で《みかん》《ミルクティー》が新登場

京西陣菓匠宗禅有限会社串わらび〈みかん〉 ＆ 串わらび〈ミルクティー〉

京都・西陣の京町家 茶房宗禅（京都市上京区、店主：山本宗禅）は、京都土産として高い人気を誇る「串わらび」シリーズより、冬限定フレーバー《みかん》《ミルクティー》を発売いたしました。

「串わらび」は、京都駅で1日3,000本を販売する新しい京都土産 として、観光客や修学旅行生、家族連れを中心に支持を集めています。

■「串わらび」とは

京都の「本わらび餅」を竹串にさし、個包装・箱詰めした新しいスタイルの和スイーツです。

これまで日持ちがしないためお土産には不向きとされてきた本格わらび餅を、独自の材料配合と手もみ急速冷凍製法により、常温保存が可能・賞味期限60日 を実現。

京都から遠方の街まで持ち帰ることができる『京から旅するわらび餅』として、新しい京都土産の形を提案しています。

多彩なフレーバーで展開する串わらび。きっと見つかるあなた好みの一本。

■冬限定《みかん》

串わらび みかん 本体価格275円

冬の果実の美味しさを贅沢に詰め込んだ一本です。

・愛媛県産 温州みかん果汁

・和歌山県産 みかん果皮ペースト

・清見オレンジ を使用。

みかんの爽やかな甘み、果皮のほろ苦さ、清見オレンジの華やかな香りが重なり合う、冬にぴったりの味わいに仕上げました。

冬限定《ミルクティー》

串わらび ミルクティー 本体価格275円

紅茶をパウダー状に加工し、お濃茶のように丁寧に練り上げ、スキムミルク を合わせました。

まろやかさの中に紅茶のコクと香りをしっかり感じられる、濃厚で上品な味わいが特長です。

甘すぎず、大人にも人気のこれまでにない新感覚のわらび餅が出来上がりました。

■ 京都土産として選ばれる理由

デザイン性にも富んだかわいく便利な個包装

１. かわいくて便利な個包装

一本ずつパッケージに包まれ、持ち運びしやすく、おしゃれなお土産として好評です。

２. 手を汚さず食べられる

串にさしているため、食べ歩きや移動中でも手軽に楽しめます。

３. 味ごとに異なるデザイン

フレーバーごとに変わるパッケージデザインが

「かわいすぎる」「選ぶのが楽しい」と人気です。

■ 商品概要

商品名：串わらび（冬限定 みかん、ミルクティー）

販売期間：冬季限定（12月～2月末頃まで）

賞味期限：製造日より60日（常温保存）

販売場所：直営店、京都駅構内売店、高速道路SA・PA、観光地売店 ほか

■串わらびに関した多彩なコンテンツも展開中

擬人化キャラ串わらび～ずの世界

京都発の新感覚和スイーツ「串わらび」の各フレーバーを擬人化。

個性豊かなキャラクターと楽しい映像で串わらびの魅力を伝える公式動画コンテンツです。

商品紹介から世界観まで、見て楽しい、知って美味しい、ゆるふわ可愛いチャンネルです。

あなたはどの串わらび～ず?

人気和スイーツ「串わらび」を擬人化したキャラクターを使った楽しい診断コンテンツ。

10問の簡単な質問に答えるだけで、きなこ・ちょこ・まっちゃなど全7タイプの“味タイプ”にあなたを振り分けます。遊びながら自分のキャラクターがわかる楽しい参加型サイトです。

日常使いにピッタリなLINEスタンプ

「串わらび」のキャラクターたちがほのぼの可愛くデザインされた公式スタンプ好評販売中。

日常のやりとりにぴったりの癒し系スタンプで、トークを楽しく彩ることができます。

【宗禅 店主 山本宗禅より】

宗禅 店主 山本宗禅

「日持ちする本物のわらび餅が欲しい」

お客様からのそんなお声にお応えするため、 2015年に美味しくて日持ちするわらび餅の開発を開始しました。

しかし、その開発は大変困難を極めました。

わらび粉、もち米、酵素、さながら科学の実験のように、これらの配合を何度も繰り返し、試作を繰り返しました。

そして開発開始からいつしか5年、ようやく常温のままでも長く保存できるモチモチの食感の新しいわらび餅を完成させたのです。

日持ちを長くさせることに成功したこのわらび餅「串わらび」は、本物としての食感はもちろん、味にもとことんこだわり、当店だけの独自製法で様々な味わいと美味しさを実現しております。