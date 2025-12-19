北川景子さんを起用した森トラスト初のCM「トラと森トラ 貴婦人と万平ホテル」篇、ブランドコミュニケーションをノバセルがサポート

ラクスル株式会社

企業の事業成長を支援するAIエージェンシー、ノバセル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：田部正樹、以下ノバセル）は、森トラスト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊達美和子、以下森トラスト）が展開する森トラスト初めてのテレビCM「トラと森トラ 貴婦人と万平ホテル」篇のブランドコミュニケーションをサポートいたしました。

北川景子さんが出演するテレビCMは、12月19日（金）放映開始いたします。

■新ブランドメッセージ「可能性デベロッパー」に込められた想い

森トラストは、新ブランドメッセージ「可能性デベロッパー」を発表しました。

このメッセージには、「不動産デベロッパーの枠を超え、あらゆる可能性をデベロップメントする」という想いのもと、今後も変化する社会のニーズに応えながら、企業・まち・地域の価値を高め、未来を切り拓く挑戦を続けるという意志が込められています。

ノバセルは、こうした森トラストの挑戦や未来への意志を伝えるため、ブランドの世界観を一貫して感じられるコミュニケーション設計に取り組みました。森トラストが、「可能性デベロッパー」として未来を切り拓く企業の姿勢を表現しました。

■テレビCMのみどころ

ノバセルは、北川景子さんを起用したテレビCMの企画・制作をはじめ、雑誌や駅看板などのGR媒体設計、公式キャラクター開発、CM発表会※の運営まで、認知変容を促すブランドコミュニケーションをサポートいたしました。

見どころは、北川景子さんとトラとの軽妙な掛け合いです。

・森トラストに魅了される北川景子さん扮する貴婦人

・パートナーであり森トラストに嫉妬するトラ

※プレス向けCM発表会を東京都港区赤坂「ベクトルスタジオ」にて実施

■ CM概要

タイトル ：「トラと森トラ 貴婦人と万平ホテル」篇

放映開始日：2025年12月19日（金）

「トラと森トラ 貴婦人と万平ホテル」篇 15秒

「トラと森トラ 貴婦人と万平ホテル」篇 30秒

◆特設サイトURL： https://www.mori-trust.co.jp/corporate/advertising(https://www.mori-trust.co.jp/corporate/advertising)

・制作スタッフ

企画制作／ノバセル株式会社

Creative Director/Planner：大沢昌治

Creative Producer：原澤智博

Business Producer：加藤大貴

Art Director：村越陽平（株式会社seesaw）

Strategic Planner/Copywriter：鶴見至善（株式会社ひろろ）

Staff

CM

Director：なかじましんや

Producer：粟津勇輝 / 山中康寛（株式会社TYO drive）

Production Manager：福家楓（株式会社TYO drive）

Cameraman：瀬野敏

Light：田中義弘

Stylist：宇都宮 いく子

Hair & Make：板倉タクマ

Offline Editor：宮崎勉

Online Editor：太田勝也

Casting：高田摩弥（ポケット株式会社）

GR

Photographer：興村憲彦（合同会社興村写真事務所）

Designer：中島瑞歩 / 熊田好恵（株式会社seesaw）

Coordinator：工藤幸治（株式会社カウンタック）

Grip：株式会社10BANスタジオ

Retoucher：原島良輔（株式会社電通クリエイティブピクチャーズ）





■森トラストについて

森トラスト株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：伊達 美和子）は、日本の都心部における大型複合開発や、全国のホテル＆リゾート事業を手掛ける総合不動産デベロッパーです。「不動産事業」「ホテル＆リゾート事業」「投資事業（国内・海外）」の3事業を主軸に、国内外52棟のビル・住宅・商業施設（2025年3月時点）と、36ヶ所のホテル・リゾート施設（2025年12月時点）を展開しています。

当社は、都市開発や観光資源となる歴史的建造物を保存・活用したホテル開発などを通じて、日本の国際競争力を高める事業を推進してまいります。

https://www.mori-trust.co.jp/

■ ノバセルについて

ノバセルは、AI技術とマーケティング専門人材の知見を融合した「AIエージェンシー」です。AIを活用し、戦略立案からクリエイティブ制作、効果分析まで、マーケティング活動を一貫して支援します。事業会社発の視点でマーケティングの無駄を省き、本質的な価値創造に集中できる体制づくりを実現し、企業の成長を力強く後押しします。

ノバセル 会社概要：

社名：ノバセル株式会社

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー 19階

代表取締役社長： 田部 正樹

事業内容：マーケティングプラットフォーム 「ノバセル」の運営

設立年月日：2022年2月1日

株主および持ち株比率：ラクスル株式会社100％

サイト： https://novasell.com/

■「ノバセル」サービスに関するお問い合わせ：https://novasell.com/contact

RAKSULグループ会社概要

当社は、「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」という企業ビジョンのもと、「End-to-Endで中小企業の経営課題を解決するテクノロジープラットフォーム」を目指し、事業運営をしています。

従来の「モノ」を中心とした事業領域にとどまらず、企業経営における「ヒト・モノ・カネ」すべての管理領域でのサービス提供を通じて、日本企業の約99.7%を占める中小企業の包括的な経営課題解決を実現してまいります。

名称：ラクスル株式会社

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー 19階

代表取締役社長 グループCEO：永見 世央

設立年月日：2009年9月1日

コーポレートサイト：https://corp.raksul.com/

運営サービス一覧：https://corp.raksul.com/services/

お問合せ：https://corp.raksul.com/contact/