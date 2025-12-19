北川景子さんを起用した森トラスト初のCM「トラと森トラ 貴婦人と万平ホテル」篇、ブランドコミュニケーションをノバセルがサポート
企業の事業成長を支援するAIエージェンシー、ノバセル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：田部正樹、以下ノバセル）は、森トラスト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊達美和子、以下森トラスト）が展開する森トラスト初めてのテレビCM「トラと森トラ 貴婦人と万平ホテル」篇のブランドコミュニケーションをサポートいたしました。
北川景子さんが出演するテレビCMは、12月19日（金）放映開始いたします。
■新ブランドメッセージ「可能性デベロッパー」に込められた想い
森トラストは、新ブランドメッセージ「可能性デベロッパー」を発表しました。
このメッセージには、「不動産デベロッパーの枠を超え、あらゆる可能性をデベロップメントする」という想いのもと、今後も変化する社会のニーズに応えながら、企業・まち・地域の価値を高め、未来を切り拓く挑戦を続けるという意志が込められています。
ノバセルは、こうした森トラストの挑戦や未来への意志を伝えるため、ブランドの世界観を一貫して感じられるコミュニケーション設計に取り組みました。森トラストが、「可能性デベロッパー」として未来を切り拓く企業の姿勢を表現しました。
■テレビCMのみどころ
ノバセルは、北川景子さんを起用したテレビCMの企画・制作をはじめ、雑誌や駅看板などのGR媒体設計、公式キャラクター開発、CM発表会※の運営まで、認知変容を促すブランドコミュニケーションをサポートいたしました。
見どころは、北川景子さんとトラとの軽妙な掛け合いです。
・森トラストに魅了される北川景子さん扮する貴婦人
・パートナーであり森トラストに嫉妬するトラ
※プレス向けCM発表会を東京都港区赤坂「ベクトルスタジオ」にて実施
■ CM概要
タイトル ：「トラと森トラ 貴婦人と万平ホテル」篇
放映開始日：2025年12月19日（金）
「トラと森トラ 貴婦人と万平ホテル」篇 15秒
「トラと森トラ 貴婦人と万平ホテル」篇 30秒
◆特設サイトURL： https://www.mori-trust.co.jp/corporate/advertising(https://www.mori-trust.co.jp/corporate/advertising)
・制作スタッフ
企画制作／ノバセル株式会社
Creative Director/Planner：大沢昌治
Creative Producer：原澤智博
Business Producer：加藤大貴
Art Director：村越陽平（株式会社seesaw）
Strategic Planner/Copywriter：鶴見至善（株式会社ひろろ）
Staff
CM
Director：なかじましんや
Producer：粟津勇輝 / 山中康寛（株式会社TYO drive）
Production Manager：福家楓（株式会社TYO drive）
Cameraman：瀬野敏
Light：田中義弘
Stylist：宇都宮 いく子
Hair & Make：板倉タクマ
Offline Editor：宮崎勉
Online Editor：太田勝也
Casting：高田摩弥（ポケット株式会社）
GR
Photographer：興村憲彦（合同会社興村写真事務所）
Designer：中島瑞歩 / 熊田好恵（株式会社seesaw）
Coordinator：工藤幸治（株式会社カウンタック）
Grip：株式会社10BANスタジオ
Retoucher：原島良輔（株式会社電通クリエイティブピクチャーズ）
■森トラストについて
森トラスト株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：伊達 美和子）は、日本の都心部における大型複合開発や、全国のホテル＆リゾート事業を手掛ける総合不動産デベロッパーです。「不動産事業」「ホテル＆リゾート事業」「投資事業（国内・海外）」の3事業を主軸に、国内外52棟のビル・住宅・商業施設（2025年3月時点）と、36ヶ所のホテル・リゾート施設（2025年12月時点）を展開しています。
当社は、都市開発や観光資源となる歴史的建造物を保存・活用したホテル開発などを通じて、日本の国際競争力を高める事業を推進してまいります。
https://www.mori-trust.co.jp/
■ ノバセルについて
ノバセルは、AI技術とマーケティング専門人材の知見を融合した「AIエージェンシー」です。AIを活用し、戦略立案からクリエイティブ制作、効果分析まで、マーケティング活動を一貫して支援します。事業会社発の視点でマーケティングの無駄を省き、本質的な価値創造に集中できる体制づくりを実現し、企業の成長を力強く後押しします。
ノバセル 会社概要：
社名：ノバセル株式会社
所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー 19階
代表取締役社長： 田部 正樹
事業内容：マーケティングプラットフォーム 「ノバセル」の運営
設立年月日：2022年2月1日
株主および持ち株比率：ラクスル株式会社100％
サイト： https://novasell.com/
RAKSULグループ会社概要
当社は、「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」という企業ビジョンのもと、「End-to-Endで中小企業の経営課題を解決するテクノロジープラットフォーム」を目指し、事業運営をしています。
従来の「モノ」を中心とした事業領域にとどまらず、企業経営における「ヒト・モノ・カネ」すべての管理領域でのサービス提供を通じて、日本企業の約99.7%を占める中小企業の包括的な経営課題解決を実現してまいります。
名称：ラクスル株式会社
所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー 19階
代表取締役社長 グループCEO：永見 世央
設立年月日：2009年9月1日
コーポレートサイト：https://corp.raksul.com/
運営サービス一覧：https://corp.raksul.com/services/
