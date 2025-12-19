yutori及びGPS HOLDINGSとの資本業務提携並びにyutoriの第三者割当増資の引受けに関するお知らせ

株式会社アカツキ

株式会社アカツキ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：香田哲朗、以下アカツキ）は、複数のアパレルブランドを展開する株式会社yutori（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：片石貴展、東証グロース市場：証券コード5892、以下「yutori」）及び株式会社GPS HOLDINGS（以下「GPS HD」）との間で、資本業務提携に関する契約（以下「本資本業務提携契約」という。）を締結するとともに、yutoriが実施する第三者割当増資を引き受けることになりましたので、お知らせいたします。

■ 本資本業務提携の目的及び理由

アカツキは、「感性とテクノロジーで、世界をもっと楽しく、豊かに変えていく。」というミッションのもと、エンターテインメント、ライフスタイル、ソリューションの3つの領域を事業の柱として事業を展開しております。

yutoriは、Z世代・若年層を主なターゲットとした30を超えるアパレル・コスメブランドを展開し、SNSを起点としたブランド構築とD2Cモデルにより、ファッションとカルチャーを掛け合わせた事業を特徴としています。

また、GPS HDは、人気キャラクターをはじめとする各種IPのグッズ企画・製造・販売、公式ECサイト運営等、キャラクタービジネスに特化した高い企画力・運営力を有しています。

近年のグローバル市場において、キャラクターやIPを起点としたビジネスは、グッズ販売に留まらず、ファッション、ライフスタイル、デジタルコンテンツ、リアル店舗体験へと多面的に展開される傾向が一層強まっています。特に海外市場では、キャラクターIPを核とした体験型店舗やオンラインサービスが成長し、日本発IPの海外展開が加速しております。

このような事業環境のもと、当社グループ、yutori、及びGPS HDの3社が、それぞれが有するデジタルコンテンツ・オンラインサービス開発力（アカツキ）、若年層向けファッション・店舗運営ノウハウ（yutori）、キャラクターグッズ企画・製造・公式EC運営の実績（GPS HD）という強みを持ち寄ることで、日本発IPの価値最大化と中長期的なグローバル展開を共同で推進することが、各社の事業拡大と企業価値向上につながると判断し、本資本業務提携に合意いたしました。

■ 業務提携の内容

当社グループは、yutori及びGPS HDとともに、以下の取り組みを共同で推進し、日本発IPの価値最大化とグローバル展開を目指します。

3社による合弁会社の設立

当社グループのデジタルコンテンツ・オンラインサービス開発力、yutoriグループの若年層向けファッション・店舗運営ノウハウ、GPS HDのキャラクターグッズ企画・製造・公式EC運営の実績を組み合わせることで、単なるキャラクターグッズ・雑貨にとどまらない、「ファッション」「カルチャー」「デジタル体験」等を横断したライフスタイル提案型のIPプラットフォームを構築し、日本発IPの価値最大化を図ります。

まずはGPS HDが保有するIPをベースにビジネスモデルを確立し、休眠IPや他社IPも巻き込み、IPを通したカルチャーを世界に向けて発信していく計画です。合弁会社の詳細な事業内容が決まり次第、改めてお知らせいたします。

資本業務提携及び第三者割当増資の詳細につきましては、本日公表のyutoriの適時開示書類をご参照ください。

■ 各社からのコメント

株式会社アカツキ 代表取締役CEO 香田 哲朗

このたびアカツキは、Z世代の若者から絶大な支持を集めるyutori、そしてキャラクターIPビジネスの第一線で活躍するGPS HOLDINGSという、非常に強力なパートナーと資本業務提携を締結しました。

私たちは、「感性とテクノロジーで、世界をもっと楽しく、豊かに変えていく。」というミッションのもと、エンターテインメントの新しい形を追求してまいりました。

yutoriが持つファッションとカルチャーを掛け合わせたブランド体験、そしてGPS HOLDINGSが長年培ってきたIPの世界観を深化させる企画力には、当社としても大きな刺激と共鳴を感じています。

yutoriとは上場前に投資を行い、創業期からご一緒してきました。その後、株主としての関係はいったん区切りを迎えましたが、yutoriの挑戦と成長を、ずっと見守ってきました。そして今回、あらためて投資の機会をいただき、資本業務提携という形で「成長を共にする」ことができるのを、心から嬉しく思います。

3社それぞれの強みを掛け合わせ、世界中の人に“愛されるブランド”と“心を動かす感動体験”を届けてまいります。グローバルなIPプラットフォームの実現に、ぜひご期待ください。

株式会社yutori 代表取締役社長 片石 貴展

今回、エンタメとIPビジネスの第一線で実績を持つ株式会社アカツキ・株式会社GPS HOLDINGSの両社をパートナーとしてお迎えできることを、とても嬉しく思います。そして何より、アカツキは私の古巣の会社であり、yutoriを創業して間もなく、出資もいただきました。それがこのタイミングで改めて一緒になることができ、感謝しかありません。

yutoriは、これまで「若者のファッション」をつくってきました。ここからは、「ファッションとしてのIP」を、世界中のストリート、クローゼット、スマホの中にまで届けていきたいと考えています。この資本業務提携は、そのためのスタートラインです。3社で設立する新会社を起点に、株主・投資家の皆さまにも「yutoriはファッションIPビジネスを本気で取りに行っている」とワクワクしていただけるようなニュースを、これからお届けしていきます。

株式会社GPS HOLDINGS 代表取締役 川上 洋一

このたび、若い才能の宝庫である株式会社yutoriと業務提携できることを大変心強く感じ、そしてワクワクしています。当社が培ってきたキャラクターライセンスの知見と、yutoriのファッションに根差したブランドづくり、発信力の強さ、店舗運営のノウハウにより、IPとファッションを掛け合わせた新しいブランドをつくり、クリエイティブでクールな商品をつくっていきたいです。

プロフィール

百貨店、玩具メーカーでの営業・開発を経て、独立。キャラクターライセンスのプロデュースから、キャラクターの企画・開発、様々なキャラクターのプロデュースを手がける。

・株式会社GPS HOLDINGS 代表取締役社長

・株式会社グレイ・パーカー・サービス 取締役

・株式会社スパイラルキュート 代表取締役社長

・一般社団法人 キャラクター・ブランド・ライセンス協会（CBLA） 副理事長

■株式会社アカツキ 会社概要

アカツキは「感性とテクノロジーで、世界をもっと楽しく、豊かに変えていく。」というミッションのもと事業を展開する企業です。エンターテインメント、ライフスタイル、ソリューションの3つの領域を事業の柱とし、人と事業が連携して価値を高め合います。

社内外から目的をともにする挑戦者が集うコミュニティとして、既存の枠組みに捉われない新しい価値の連鎖を生み出し、持続的な企業価値向上を目指します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19676/table/765_1_90a0b7c17d6ff66acc9eb471875ea52f.jpg?v=202512190452 ]

