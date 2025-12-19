「『刀剣乱舞ONLINE』審神者の日フェア 2026」が2026年3月28日より開催決定！ 特典には2025年9月時点で実装されている刀剣男士121振りがラインナップ!!
△特典：おうちステッカー（全121振）
フェアの詳細はこちら！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114322
株式会社アニメイトは、2026年3月28日より「『刀剣乱舞ONLINE』審神者の日フェア 2026」を開催いたします。
また、同日より新商品の販売や、ライフスタイルブランドとのコラボ商品などの予約販売も行います。
全国アニメイト・アニメイト通販で2026年3月28日～4月26日まで開催する「『刀剣乱舞ONLINE』審神者の日フェア 2026」では、期間中、『刀剣乱舞』関連のグッズ、書籍をご購入・ご予約いただいた方に、2025年9月までに実装された121振りがラインナップされた特典「おうちステッカー」をプレゼントいたします。
さらに、フェア開催初日の2026年3月28日に新商品の販売が決定いたしました。「ましコレ スクエアフォトコレクション」や「白雲石コースター」などのアイテムをラインナップしています。一部商品は本日12月19日より先行で予約も開始しておりますのでチェックしてみてください。
そして、ライフスタイルブランドとのコラボ商品などの販売が決定！ 続報をお待ちください♪
■フェア情報
『刀剣乱舞ONLINE』審神者の日フェア 2026
開催期間：2026年3月28日～4月26日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、『刀剣乱舞』関連のグッズ、ニトロプラス刊行書籍をご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎に、特典「おうちステッカー（全121振）」をプレゼントいたします。全12グループの中からお好きなグループをお選びいただき、その中から1枚お渡しとなります。
特典内容：おうちステッカー（全121振）
※グループをお選びいただいた後の特典絵柄はお選びいただけません。
■商品情報
硬質カードケース
発売日：2026年3月28日
価格：各880円（税込）
種類：121種
△硬質カードケース／三日月宗近
ましコレ スクエアフォトコレクション／軽装（A～E）
発売日：2026年3月28日
価格：1パック385円（税込）
A～C：1BOX12パック入り4,620円（税込）
D・E：1BOX11パック入り4,235円（税込）
種類：
A～C：ノーマル24種＋レア（ホログラム仕様）24種
D・E：ノーマル22種＋レア（ホログラム仕様）22種
△ましコレ スクエアフォトコレクション／軽装（A）
白雲石コースター
発売日：2026年3月28日
価格：各1,100円（税込）
種類：121種
△白雲石コースター／三日月宗近
アルティメタルマグネットコレクション(A～M)
発売日：2026年3月28日
価格：1パック880円（税込）
A～J：1BOX6パック入り5,280円（税込）
K～M：1BOX7パック入り6,160円（税込）
種類：
A～J：全6種
K～M：全7種
△アルティメタルマグネットコレクション（A）
このほかにも、多数の商品が発売！
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS
■関連URL
『刀剣乱舞ONLINE』審神者の日フェア 2026(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114322)
『刀剣乱舞ONLINE』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=3656)
『刀剣乱舞ONLINE』公式サイト(https://games.dmm.com/detail/tohken)
■『刀剣乱舞ONLINE』とは
開発・運営をDMM GAMES、世界観・シナリオ・キャラクターデザインをニトロプラスが担当しているPCブラウザ・スマホアプリゲーム。名だたる刀剣が戦士の姿となった“刀剣男士”を収集・育成する刀剣育成シミュレーションゲームとなっています。2015年からサービスを開始した本作は、ゲームの枠にとどまらずアニメ、舞台やミュージカル、さらには映画化や歌舞伎にまで発展し幅広い方に親しまれている人気作品です。