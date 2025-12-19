思考を休ませる静かな道へ。ヒーリング・ミュージックの第一線で活躍する RELAX WORLD 最新アルバム『The Forest and the Silent Road』12月19日 配信リリース

株式会社クロア

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）が運営する癒やしのレーベル「CROIX HEALING(クロアヒーリング)」から、RELAX WORLDの最新アルバム『The Forest and the Silent Road』の配信が2025年12月19日より、Apple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトで開始されました。日常から距離を取り、心を整えるための一枚です。

RELAX WORLD / The Forest and the Silent Road

静かな森の奥へ歩いていくような、やわらかな旅のアルバムです。

移ろう光や風の気配がそっと心に触れ、

忘れていた感情が静かにほどけていくような時間を描きました。

日常の音を離れて、静寂の道をゆっくり進むように聴いてください。

『The Forest and the Silent Road』は、癒やしのサウンドジャンルを牽引してきたRELAX WORLDが、現代人のために制作した最新アルバムです。

日常の中で無意識に積み重なる音や情報から距離を取り、思考と感情を穏やかな状態へ戻すことを目的に構成されています。

楽曲は、強い刺激や分かりやすい盛り上がりを排し、音と音の間にある静けさや余白を大切にしたサウンドデザインが特徴です。

森の奥へと続く小径を歩くように、聴くほどに呼吸が整い、心の緊張がほどけていく感覚を描いています。

完全な無音でも、過剰な音でもない。

RELAX WORLDがこれまでの制作活動で培ってきた経験をもとに、「心を休ませるための音のあり方」を丁寧に追求しました。

眠るための音楽だけではなく、仕事の合間や一日の終わりなど、意識的に自分の状態を切り替えたい時間にも寄り添う一枚です。

忙しさが常態化した現代において、静かな時間を持つこと自体が難しくなっています。

日常から一歩距離を取り、感覚をリセットするための“音の通り道”として、静かな選択肢を提示します。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/relax-world/chdd-1979

タイトル：The Forest and the Silent Road

アーティスト：RELAX WORLD

配信日：2025年12月19日(金)

レーベル：CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶ http://lnk.to/623Y4SSa45

配信サービス一覧▶ https://lnk.to/WWXWqq7i21

収録曲

01 The Garden Where Time Sleeps

02 Lanterns Beneath the Ancient Sky

03 Footsteps Across the Pale Kingdom

04 The Song Hidden in the Fallen Leaves

05 Whispers from the Forgotten Shore

06 The Wind That Remembers My Name

07 A Chronicle of the Quiet Moon

08 Letters Found in the Mosslight Forest

09 The Bridge Between Dreaming Worlds

10 A Traveler Born from Starlit Dust

＜RELAX WORLD＞プロフィール

RELAX WORLD

ヒーリングアーティスト

世界各地から採取した様々な自然音や民族楽器を取り込んだアンビエント音楽が特徴的。大手配信サイトでは常に上位にランクインし、100万ダウンロードの配信ヒットを連発し星野リゾートの館内BGMにも使用されるほか、USENでは専門チャンネルも複数開設している。また国連の国際環境会議(COP10/MOP5/2010年)の開会式の楽曲や国土交通省のミズベリングJAPANの楽曲も手掛けている。

株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。

会社概要

社名 ： 株式会社クロア

所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 ： 2009年6月29日

代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク： https://croix.asia/

