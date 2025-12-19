米国有力トラベルメディア 『AFAR』 が選出「2026年、行くべき旅先」に日本で唯一、 佐渡島 がランクイン

公益社団法人 新潟県観光協会

このたび、新潟県・佐渡島が、米国の有力トラベルメディア『AFAR（アファー）』による特集

「Where to Go in 2026: Places That Are on the Rise and Off the Beaten Path（2026年、行くべき旅先 - 注目度が高まりつつあり、まだ知られていない場所へ）(https://www.afar.com/magazine/the-best-places-to-travel-in-2026)」（2025年12月4日公開）に選出されました。

本特集は、世界的なオーバーツーリズムへの問題意識を背景に、「責任ある旅」「地域に根ざした体験」「これまで見過ごされてきた場所」をキーワードに、これから注目すべき世界各地の旅先を紹介するもので、日本から選出されたのは佐渡島のみとなります。

記事では佐渡島について、穏やかな海岸線、温泉、豊かな海の幸といった自然の魅力に加え、佐渡金山の歴史的価値（ユネスコ世界遺産）や、伝統的な「たらい舟」など、ここでしか体験できない文化と暮らしが評価されています。また、東京から新幹線と船でアクセスできる利便性を持ちながら、海外ではまだ広く知られていない“アンダー・ザ・レーダー（注目されていないが、実は価値が高い）”な存在である点も、次世代の旅先として高く評価されました。

地方における高付加価値なインバウンド観光地づくり事業（佐渡・新潟エリア）(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kokusaikanko/sado-niigataarea-masterplan.html)では、インバウンド誘客に向けた取組を進めています。今後も新潟県が持つ多彩な魅力を、国内外に向けて積極的に発信してまいります。

『AFAR』Where to Go in 2026（2026年、行くべき旅先）佐渡島 掲載内容

▼ 掲載記事はこちら

https://www.afar.com/magazine/the-best-places-to-travel-in-2026 (https://www.afar.com/magazine/the-best-places-to-travel-in-2026)

（日本語訳・一部要約）

私たちが選んだ2026年の旅先は、これからの時代にふさわしい、よりよい旅のあり方を提案するものです。

それは、責任ある姿勢で、創造的に、そしてこれまで見過ごされてきた場所に目を向ける旅です。

パリは、いつの時代も素晴らしい旅先でしょう。しかし、ルーマニアのブカレスト――「東欧の小さなパリ」とも称されるこの街には、活気あるバーシーンとベル・エポック様式の美しい建築がありながら、観光客はごくわずかです。

日本の佐渡島は、手つかずのビーチや心安らぐ温泉を有し、京都を悩ませるような観光混雑とは無縁の場所です。

また、米国・セントルイスの芸術・文化シーンは、はるかに規模の大きな都市にも引けを取りません。

そろそろ、こうした場所が正当に評価される時ではないでしょうか。2026年、私たちはオーバーツーリズムに苦しむ目的地への負荷を減らし、世界各地の多様な場所へと人々の関心を広げたいと考えています。

本特集では、今まさに注目され始めている24の地域や、これまで見過ごされがちだった魅力的な旅先、

そして実際に旅を叶えるためのリソースやおすすめ情報を紹介しています。

これらの場所を選んだ理由は、責任ある旅ができるからというだけではありません。

今すぐ次の素晴らしい冒険を計画したくなる――

そんなインスピレーションを与えてくれる場所だからです。

佐渡島（日本）

佐渡島を訪れる旅行者は、伝統的な「たらい舟」を体験することができる。

知る人ぞ知るこの島は、穏やかな海岸線、豊かな海の幸、そして金の歴史という魅力を旅人にもたらします。

新潟県沖に浮かぶ佐渡島は、東京から新幹線で約2時間、さらに船で約60分と、アクセスにも恵まれています。

森林に覆われた山々、広々とした砂浜、エメラルド色の入り江が広がる風景を持ちながらも、日本国内で“インスタ映え”するとして知られる過度に観光化されたスポットとは、まったく異なる時間が流れています。

日本列島で6番目に大きな島である佐渡島の人口は、現在5万人未満。海外の旅行者には、いまだ広く知られていません。

夏には気温が20度台後半から30度前後まで上がり、迫力ある海岸線を目当てに多くの日本人海水浴客が訪れます。また佐渡は、甘エビ、アワビ、佐渡牛、全国的に知られる柿など、食の恵みにもあふれた島です。

400年以上の歴史を誇る佐渡島の金山は、日本最大の金銀山。「道遊の割戸」は、17世紀初頭のゴールドラッシュ期に人の手で掘られた、幅約30メートル、深さ約74メートルにも及ぶ壮大な割れ目として知られています。

2024年にはユネスコ世界遺産に登録され、現在は地元の人々が登場する映像再現や、等身大のアニマトロニクスの鉱夫が迎える坑道ツアーが実施されています。

もうひとつの佐渡ならではの体験が「たらい舟」です。日本の有名アニメ映画でも描かれたことで知られ、現在は観光体験として親しまれています。舟の横に浮かべたガラス底の箱越しに、日本海の海中を覗きながら漁を行います。

宿泊先

2024年、ホスピタリティブランド「NIPPONIA(https://nipponia-sado.jp/)」が、点在型の古民家宿泊施設をオープンしました。

丁寧に修復された歴史ある家屋は、ひとつのフルサービスホテルとして運営されています。朝食はバスケットで届けられ、米、魚、味噌に至るまで、すべて佐渡産という徹底ぶりです。



また、海沿いのホテルや温泉宿もおすすめで、なかでも料理の質と露天風呂で名高い「OOSADO(https://hotel-oosado.jp/)」は、上品な滞在を求める旅行者に人気です。

米国旅行メディア『AFAR』について

米国を代表する富裕層向け旅行メディアであり、「旅を通じた学びとつながり」「持続可能で意義ある旅（Meaningful Travel）」をテーマに、感度の高い読者層から支持を集めています。単なる観光情報にとどまらず、文化・歴史・地域コミュニティへの視点を重視した編集方針が特徴で、世界の旅行トレンドをリードする存在として知られています。雑誌、ウェブ、奨学金プログラム「Learning AFAR」やツアー「AFAR Experiences」など多岐にわたるメディア展開を行っています。

・発行部数：約 275,000部

・月間オンラインサイト訪問者数（UVM）：約 250万人